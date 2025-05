Red Hat wil in de komende jaren werken aan betere hdr- en vrr-ondersteuning

Red Hat wil in de komende twee jaar werken aan de ondersteuning voor high dynamic range op Linux. De ontwikkelaars organiseren een hackathon om met een plan van aanpak te komen voor hoe hdr in de Gnome-desktopomgeving kan worden geïntegreerd.

Een aantal Red Hat-ontwikkelaars schrijven op hun wiki dat zij later dit jaar bijeen willen komen in Brno in Tsjechië voor een evenement dat Shell & Display Next heet. Dat is een hackathon waarin de ontwikkelaars willen werken aan een roadmap om hdr, maar ook vrr en andere gpu-technologieën in het besturingssysteem te verwerken. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan verbeteringen in de Kernel Model Settings en Wayland api's voor Red Hat, zeggen de makers. Die moeten zo worden bijgewerkt dat het voor eindgebruikers makkelijker wordt met die instellingen te spelen, wat vooral voor hdr-ondersteuning belangrijk is. Tijdens de hackathon zijn niet alleen ontwikkelaars van Red Hat aanwezig, maar ook van Valve, Intel, AMD en Nvidia en van KDE.

De ontwikkelaars willen vooral om een roadmap op te stellen voor de komende een tot twee jaar. Naast hdr willen de ontwikkelaars ook variable refresh rate of vrr beter ondersteunen in de distro, maar ook 'toekomstige gpu-technologieën' moeten beschikbaar worden voor gebruikers via Mutter of de Shell. De ontwikkelaars willen zich specifiek richten op beeldtechnologieën die de Gnome-shell samen met de gpu-stack in Linux nodig hebben. Daar is hdr het hoofdvoorbeeld van, zeggen ze. "Het hackfest is bedoeld om ontwikkelaars van de beeldscherm- tot gpu-stacks bij elkaar te brengen, inclusief ontwikkelaars van freedesktop en die aan de upstreamkernel werken."

Als de Red Hat-hackathon succesvol is, zouden mogelijk ook andere distro's die Gnome als shell gebruiken daarvan kunnen profiteren. hdr-ondersteuning op Linux is al lange tijd een wens van veel ontwikkelaars, onder andere van die van Valve. Ontwikkelaars daarvan toonden laatst beelden van games die op Linux draaiden met hdr-ondersteuning.