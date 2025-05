KDE's desktopomgeving Plasma 6 verschijnt op 28 februari 2024

KDE brengt zijn desktopomgeving Plasma 6 op 28 februari volgend jaar uit. Het gaat om de eerste KDE-desktopomgeving op basis van het Qt6-framework. Op die datum moeten ook de op Qt6-gebaseerde Gear-apps verschijnen en KDE Frameworks 6.

De datum van 28 februari is een licht uitstel van at in september werd gecommuniceerd; toen sprak KDE nog over begin februari. Naast de datum van de public release, meldt KDE dat de eerste alphaversie op 8 november moet verschijnen, gevolgd door twee bèta's op 29 november en 20 december. Op 10 januari moet de eerste Release Candidate-versie verschijnen.

Qt6 is een developmentframework en biedt ten opzichte van eerdere versies onder meer een modernere UI. Mogelijk zijn in februari nog niet alle Gear-apps geport naar Qt6. Plasma 6 wordt de eerste grote release van KDE sinds versie 5 in 2014, al zijn er sindsdien wel meerdere updates verschenen voor Plasma 5. KDE gaf in juni aan dat Plasma 6 klaar was voor testgebruik.