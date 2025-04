Amazon brengt 2023-versie van Amazon Linux voor AWS-gebruikers uit

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn eigen Linux-distributie uitgebracht. Amazon Linux 2023 is een op Fedora gebaseerde distro die bedoeld is om software in de cloud te draaien en bevat daarvoor onder andere AWS-tools en een betere beveiliging- en updatecyclus.

Amazon heeft de derde generatie van het besturingssysteem vrijgegeven. Amazon zegt dat de distro vijf jaar long term support krijgt in updatecycli van drie maanden. Er komt daarnaast ieder kwartaal een minor update uit. Beveiligingsupdates volgen zodra die beschikbaar zijn. Het update- en ondersteuningsbeleid is een van de grootste veranderingen van de distro; van eerdere versies was niet altijd duidelijk hoe vaak die bijgewerkt werden en met welke regelmaat dat gebeurde. Ook zitten er verbeteringen in het updatebeleid. Zo krijgt de distro 'deterministische updates' voor verschillende repoversies.

Amazon Linux 2023 is gebaseerd op Fedora. De distro is specifiek geoptimaliseerd voor cloudgebruik en in het bijzonder natuurlijk AWS. Dat betekent dat er onder andere tools worden meegeleverd waarmee het mogelijk is cloudapplicaties te bouwen of te draaien in AWS.

In de 2023-versie van het OS is ook meer aandacht besteed aan beveiliging. Zo maakt het OS gebruik van kernel hardening en kan livepatching van de kernel worden ingeschakeld zodat beveiligingsupdates kunnen worden toegepast zonder downtime. Ook zijn er 'vooraf geconfigureerde security policy's' die zowel bij het opstarten als tijdens run time kunnen worden ingeschakeld.