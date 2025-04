Een van bedrijven achter Stable Diffusion presenteert text-to-video-AI

Runway, een van de makers van plaatjesgenerator Stable Diffusion, heeft Gen-2 gepresenteerd. Dat is een AI-tool die van een geschreven prompt een stille video van drie seconden kan maken. Gen-1 kon dat nog niet.

Gen-2 komt uit als product voor klanten van Runway ML, een Amerikaans bedrijf dat AI-tools maakt. Onderzoekers van het bedrijf hebben ook een paper op Arxiv gezet. Het bedrijf heeft het model getraind op afbeeldingen en op video.

Aan de video's zitten wel beperkingen. Zo gaat het om korte clipjes van drie seconden lang die bovendien geen geluid bevatten. Het bedrijf onderzoekt wel mogelijkheden om audio toe te voegen, meldt Bloomberg. Ook bevatten Gen-2-filmpjes net als ander door AI gemaakt beeldmateriaal rare fouten, waardoor mensen in veel gevallen het verschil met echt gemaakt beeldmateriaal zullen herkennen.

Gen-1 kwam eerder dit jaar uit, maar vereiste nog dat gebruikers een foto of video als voorbeeld uploadden. Dat hoeft niet meer. Gebruikers kunnen achteraf details aanpassen, zoals elementen uit de video verwijderen. Runway heeft het model getraind om geen ongewenste resultaten te genereren door onder meer menselijke correcties op de output. Het is onbekend wanneer Gen-2 beschikbaar is voor het grote publiek.