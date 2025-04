Stability AI brengt Stable Diffusion XL volgende maand uit. Het model om afbeeldingen te genereren is onder meer beter in het renderen van handen en kan bovendien nog steeds draaien op een moderne thuiscomputer.

Stability AI kondigde donderdagavond versie 0.9 aan, met de bedoeling versie 1.0 halverwege volgende maand uit te brengen. Stable Diffusion XL heeft zich in de twee maanden sinds de aankondiging van de bèta verder ontwikkeld, zo claimt de maker.

De systeemvereisten zijn onder meer een Nvidia RTX 20-kaart of nieuwer, met 8GB aan vram. Bij AMD-kaarten is 16GB aan vram nodig, maar AMD-kaarten werken alleen op Linux-systemen. Bij Nvidia-kaarten zijn Windows 10 en Windows 11 ook een optie. Het systeem moet in alle gevallen minstens 16GB aan werkgeheugen hebben. Stable Diffusion concurreert onder meer met Midjourney en OpenAI Dall-E voor het genereren van afbeeldingen.