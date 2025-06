Stability AI test Stable Video Diffusion voor korte filmpjes zonder audio

Stability AI heeft Stable Video Diffusion aangekondigd, een tool die met generatieve AI korte video's zonder audio kan maken. De tool is gebaseerd op Stable Diffusion, de afbeeldingengenerator van het bedrijf.

Het bedrijf wil de tool beschikbaar stellen via de browser en een tekst-naar-video-interface. Stability AI zegt dat de tool onder andere gebruikt kan worden voor advertenties, onderwijs en entertainment. Stable Video Diffusion kan 14 tot 25 frames maken, die in framerates van 3 tot 30 fps af te spelen zijn. Op dit moment is de tool dus alleen in staat om gifs te maken van enkele seconden.

De tool is vooralsnog alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en is pas later geschikt voor commerciële doeleinden. Het is nog niet bekend wanneer de tool beschikbaar moet komen. Met het model achter Stable Video Diffusion kunnen gebruikers ook 3d-video's maken met een enkele afbeelding. De code achter Stable Video Diffusion is beschikbaar op GitHub.