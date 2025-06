Getty begint zaak in VS tegen Stable Diffusion-maker wegens copyrightinbreuk

Stockfotodatabank Getty Images heeft Stable Diffusion-maker Stability AI aangeklaagd in de VS. Volgens Getty is ongeoorloofd gebruikgemaakt van zijn afbeeldingen om de Stable Diffusion-tool te kunnen ontwikkelen. Eerder begon het bedrijf al een zaak in het Verenigd Koninkrijk.

In de aanklacht, die is ingediend in een rechtbank in Delaware, spreekt Getty Images van een 'brutale inbreuk op duizelingwekkende schaal op het intellectueel eigendom van Getty Images'. Het stockfotodatabankbedrijf stelt dat Stability AI meer dan twaalf miljoen foto's van de collectie van Getty Images heeft gekopieerd, inclusief bijbehorende toelichtingen en metadata, met als doel om het AI-model te trainen, terwijl hier geen toestemming voor was of compensatie is geboden. Getty stelt dat deze handelingen van Stability AI tot doel hebben om een concurrerend bedrijf op te bouwen. Ook stelt de stockfotodatabank dat de output van Stable Diffusion vaak een aangepaste versie van een Getty Images-watermerk bevat, waardoor er verwarring kan ontstaan.

Vorige maand is Getty Images al een zaak tegen Stability AI begonnen bij het Londense High Court of Justice, al is deze nog niet officieel van start gegaan. Conform die procedure heeft Getty eerst een brief naar Stability AI gestuurd, waarna de Stable Diffusion-maker binnen een bepaalde periode moet reageren. Over deze rechtszaak zei de ceo van Getty dat zijn bedrijf duidelijkheid wil over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor AI-doeleinden. De AI-ontwikkelaars zeggen doorgaans dat hun gebruik onder fair use valt.

De zaak in de VS zal in ieder geval draaien om de interpretatie van de fair use-doctrine. Eerder hebben enkele kunstenaars ook al een collectieve zaak aangespannen tegen Stability AI, maar volgens een auteursrechtadvocaat zit de nieuwe Amerikaanse zaak van Getty beter in elkaar dan de collectieve zaak, omdat Getty het toespitst op de fase waarvan auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen ingevoegd worden om het model te trainen.

Vanwege de zorgen over het wel of niet schenden van het auteursrecht, verbood Getty eerder al het uploaden van door AI gemaakt beeldmateriaal. Stability AI besloot eerder om een mogelijkheid te introduceren voor rechthebbenden om zich af te melden van Stable Diffusion, zodat hun werk niet meer wordt gebruikt om het model te trainen.