Getty Images neemt concurrent Shutterstock over en gaat fuseren

Stockfotobedrijf Getty Images neemt zijn concurrent Shutterstock over. De bedrijven gaan fuseren en krijgen daardoor een gecombineerde waarde van 3,7 miljard dollar. Het is nog niet bekend wanneer de overname en fusie volledig zijn afgerond.

De stockfotobedrijven schrijven in een gezamenlijke verklaring dat ze gaan fuseren om kosten te besparen en hun winst te vergroten. Het gecombineerde bedrijf gaat verder onder de naam van Getty Images. De aandeelhouders van Getty Images bezitten 54,7 procent van het nieuwe bedrijf en de aandeelhouders van Shutterstock bezitten 45,3 procent.

Getty-ceo Craig Peters wordt de topman van het gefuseerde bedrijf. Shutterstock blijft na de fusie een losstaande website, zo bevestigt een woordvoerder tegenover The Verge. Het gecombineerde bedrijf krijgt volgens Getty Images een totale waarde van rond de 3,7 miljard dollar.