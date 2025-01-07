Getty Images neemt concurrent Shutterstock over en gaat fuseren

Stockfotobedrijf Getty Images neemt zijn concurrent Shutterstock over. De bedrijven gaan fuseren en krijgen daardoor een gecombineerde waarde van 3,7 miljard dollar. Het is nog niet bekend wanneer de overname en fusie volledig zijn afgerond.

De stockfotobedrijven schrijven in een gezamenlijke verklaring dat ze gaan fuseren om kosten te besparen en hun winst te vergroten. Het gecombineerde bedrijf gaat verder onder de naam van Getty Images. De aandeelhouders van Getty Images bezitten 54,7 procent van het nieuwe bedrijf en de aandeelhouders van Shutterstock bezitten 45,3 procent.

Getty-ceo Craig Peters wordt de topman van het gefuseerde bedrijf. Shutterstock blijft na de fusie een losstaande website, zo bevestigt een woordvoerder tegenover The Verge. Het gecombineerde bedrijf krijgt volgens Getty Images een totale waarde van rond de 3,7 miljard dollar.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 19:59
39 • submitter: Fox

07-01-2025 • 19:59

39

Submitter: Fox

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Reacties (39)

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DarkWoesel 7 januari 2025 20:05
Wordt dit niet als een Monopoly gezien?
Kristof Vxx @DarkWoesel7 januari 2025 20:14
Vermoedelijk niet, want er zijn nog een aantal concurrenten waar je naartoe kan gaan voor afbeeldingen (o.a. Adobe). En ook gratis alternatieven.
Rhinosaur @Kristof Vxx7 januari 2025 20:15
Waaronder Unsplash als mijn favoriet

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 7 januari 2025 20:15]

kayjay @Rhinosaur7 januari 2025 20:19
https://pexels.com gebruik ik zelf ook vaak.

[Reactie gewijzigd door kayjay op 7 januari 2025 20:19]

BertNL @kayjay7 januari 2025 21:29
Thx. Kende ik nog niet. Je hebt ook nog Flickr en Wikimedia. Tip: gebruik je een gratis foto voor bijvoorbeeld een website, lees dan goed de licentie (soms moet de naam van de fotograaf vermeld worden of mag een foto niet commercieel gebruikt worden) en maak een schermafbeelding (met datum) van de stockphoto site waarop duidelijk te zien is dat de foto op datum X onder licentie Y kon worden gedownload. Bewaar deze schermafbeeldingen eeuwig voor als er toch ooit een copyright troll (of de fotograaf zelf) een claim stuurt.

[Reactie gewijzigd door BertNL op 7 januari 2025 21:31]

SilentLucidity @BertNL8 januari 2025 10:38
Ja maar is zo'n screenshot voldoende?-In-browser devtools of fotoshop kunnen in zo'n geval dan namelijk een oplossing bieden als je dit probleem nu hebt.
BertNL @SilentLucidity8 januari 2025 18:57
Klopt. Als je het helemaal goed wilt doen zou je met je smartphone een opname moeten maken van je monitor/laptopscherm waarbij je in 1 take/opname bijvoorbeeld de homepage van nu.nl filmt (voor de datering), de pagina van de stockphoto-site waar de gratis foto te zien is en de Creative Common licentie die specifiek geldt voor die foto. Je kunt daarnaast de directe url naar de pagina met die foto nog laten bewaren op archive.org (directe url wel opslaan omdat je anders de pagina later niet meer terugvindt op archive.org). Filmopname en url dan goed bewaren. Bewaren op archive.org kan hier: https://web.archive.org/save

Maar dit is allemaal alleen van belang als je de foto publiceert op internet. Gebruik je een gratis foto voor een poster aan de muur, dan is het niet nodig.

[Reactie gewijzigd door BertNL op 8 januari 2025 19:01]

Jazco2nd @kayjay7 januari 2025 21:13
Thanks goede tip voor de bookmarks
jmmk @Rhinosaur7 januari 2025 20:40
Unsplash is zo te lezen geen echt alternatief; het maakt sinds 2021 deel uit van Getty Images. Zie de sectie 'dochterfirma's' - en uiteraard voorzover wikipedia het bij het juiste eind heeft.
Stukfruit @Rhinosaur7 januari 2025 21:10
Zoals hiervoor werd geschreven is Unsplash tegenwoordig van Getty, wat duidelijk te merken is omdat voor steeds meer afbeeldingen die enigszins kwaliteitsnormen volgen betaald moet worden.

Dat maakt het platform nu effectief waardeloos omdat de overgebleven foto's vaak net niet geweldig te noemen zijn. Doe maar een zoekopdracht op iets willekeurigs zoals "christmas decorations" en je ziet het vanzelf. Op het eerste gezicht lijkt het prima totdat je bij de meeste foto's met enige kwaliteit ziet dat er een betaal-plusje bij staat.

Kwam ik ook pas een maand geleden achter :/ Thanks, Getty!
Zerora @DarkWoesel7 januari 2025 22:45
Genoeg grote alternatieven hoor.
Bijv.
Adobe stock
Dreamstime
Pixabay
Envato
123RF
Pexels
iStock

[Reactie gewijzigd door Zerora op 8 januari 2025 13:03]

qlum @Zerora8 januari 2025 11:08
iStock is van getty images, dus die telt verder niet mee.
Er is natuurlijk ook concurentie. Maar het blijft een fusie tussen twee van de grote namen, die samen een zeer grote collectie hebben.
blorf @DarkWoesel7 januari 2025 20:22
Dat die hele markt blijft staan is al verbazingwekkend. Volgens mij pakken ze alles wat ze geautomatiseerd online kunnen vinden en als het niet copyrighted is drukken ze er een eigen watermerk op ongeacht wat het is.
Matthijz98 @blorf7 januari 2025 20:51
Ik verdien best leuk met de verkoop van afbeeldingen en videos via platformen als dit.

En ja ze maken leuke wisten en knijpen hun uploaders uit. Maar ze stelen het zeker niet.
0x0 @Matthijz987 januari 2025 21:08
Als je ruim $2,000,000,000 hebt om een ander bedrijf uit te kopen dan betaal je duidelijk niet genoeg aan diegene die de content maken... en dat is mijn ogen toch echt diefstal.

Concurenten opkopen is simpelweg de beste manier om je eigen bestaans"recht" te verzekeren.
De volgende stap is de vergoeding naar 5-15 cent per foto te verlagen.
Jazco2nd @0x07 januari 2025 21:12
Misschien betalen ze in aandelen niet 'cash'.
0x0 @Jazco2nd7 januari 2025 21:27
Dat zou kunnen, maar dat is niet de indruk die ik krijg van het artikel.
Zelfs in aandelen "kost" het. De aandeelhouder wil namelijk evengoed zijn dividend ontvangen.

Ik heb niet doorgeklikt. Er staat overname én fusie in de kop en het artikel. Dat is wat verwarrend.
kakanox @0x08 januari 2025 00:46
De aandeelhouders van Getty Images bezitten 54,7 procent van het nieuwe bedrijf en de aandeelhouders van Shutterstock bezitten 45,3 procent.
Na de overname hebben beide partijen een fors belang in de andere partij.
Dat maakt wel wat duidelijk, toch?
0x0 @kakanox8 januari 2025 05:12
Het artikel praat over fusie én overname. Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Dus nee, het maakt niets duidelijk.

@B64 probeerd het nog enigzins uit te leggen aan de hand van het gelinkte artikel waarin een verdeelsleutel staat, maar we draven een beetje door. Het boeit mij eerlijk gezegd niet wie wat betaald en/of hoeveel er aan geld en/of aandelen heen en weer gaat of uitgegeven wordt.

Het ging puur en alleen om de complete afwezigheid van enige diepgang in het artikel.

Als ik ergens een hekel aan heb dan is het "klik hier voor meer informatie", "klik hier, hier, hier, hier, hier om te zien wat onze 763 partners met jouw informatie doen", "klik hier omdat ik te lui ben om wat achtergrond informatie bij een press-release te zoeken, maar mijn baas zegt dat ik zoveel artikelen per dag aan moet leveren en journalistiek is toch dood tegenwoordig"... enzovoorts.
Jazco2nd @0x07 januari 2025 21:45
Ja inderdaad dit zijn van die slecht geïnterpreteerde gehaaste vertalingen van een press release of Reuters/AP/ANP artikeltjes. Zelfs de schrijver op Tweakers wist niet wat hij ervan moest maken en schrijft doodleuk overname en fusie.
Als je wil weten hoe het zit moet je tegenwoordig echt onderzoek doen.

Snap wel dat de meeste mensen hun nieuws alleen nog van TikTok halen.
B64 @0x07 januari 2025 21:54
Het gaat om een fusie. De aandeelhouders van Shutterstock kunnen die aandelen gewoon omruilen voor aandelen Getty. Ze kunnen inderdaad ook geld krijgen (of een combinatie, verdeelsleutel staat in het gelinkte artikel) maar het gaat zeker geen 2 miljard kosten.

Op een gezamenlijke omzet van 2 miljard halen de twee bedrijven een winst van iets meer dan een half miljard - bijna 25% dus. Dat is best ruim, maar nou ook weer niet zo ruim dat je van diefstal kunt spreken. En los daarvan: als beeldmaker weet je waar je aan begint; de tarieven voor beeldmateriaal (zowel voor makers als voor kopers) staan gewoon op de site. Dat ze misbruik maken van een machtspositie staat buiten kijf, dat wel.
0x0 @B648 januari 2025 00:40
Dank je.

Wat de omzet is weet ik niet. De gezamelijke waarde is $3,7 miljard.

Ik vind het overigens heel wat dat een stock-foto bedrijf zo veel waard is.

De luiheid en gemakzucht van de mens is ondoorgrondelijk.
BertNL @Matthijz987 januari 2025 21:19
Ze hebben in het verleden wel eens foto’s uit het ‘public domain’ voor geld proberen te verkopen. Een door Getty ingeschakelde ‘copyright troll’ claimde op een gegeven moment schadevergoeding bij een fotograaf die de betreffende foto nb zelf had gemaakt. Die was daar uiteraard niet blij mee: https://graphicartistsgui...public-domain-dedication/
ITsEZ @blorf7 januari 2025 20:31
Hoe kom je daar nou bij, fotografen kunnen gewoon hun content uploaden bij getty en Shutterstock en vervolgens krijgen ze een vergoeding als iemand die foto gebruikt. Overigens zijn die vergoedingen super laag dus is het nagenoeg onmogelijk om er van te leven. Meestal 10-30 cent per foto.
jpsch @ITsEZ7 januari 2025 21:14
Zijn die databases inmiddels al niet gemined door AI?
StefanJanssen @blorf7 januari 2025 20:28
Het "volgens mij" argument is altijd erg sterk. Heb je daar enige aanwijzing voor?

Volgens mij kunnen fotografen gewoon hun foto's aan hun licenseren en gaat het er redelijk netjes aan toe.

[Reactie gewijzigd door StefanJanssen op 7 januari 2025 20:28]

StefanJanssen @blorf8 januari 2025 11:33
Volgens mij moet degene die de beschuldiging maakt daar normaalgesproken voor zorgen.
Dat is ook waarom ik je vraag of je er een bron voor hebt. Jij beschuldigd ze namelijk van dingen die ze zelf niet claimen.
Om het even uit te lichten waar je dat doet:
Volgens mij pakken ze alles wat ze geautomatiseerd online kunnen vinden en als het niet copyrighted is drukken ze er een eigen watermerk op ongeacht wat het is.
Ik snap ook niet goed wat je bedoelt met "Je kent iemand die films op USB-sticks weggeeft of verkoopt?" wat hebben films en USB sticks te maken met shutterstock?
StefanJanssen @Robbaman8 januari 2025 11:30
Ik ben blij dat je het grappig vind, zo was het namelijk ook bedoeld :P
ITsEZ 7 januari 2025 20:33
De markt zal waarschijnlijk steeds kleiner worden door AI gegenereerde afbeeldingen. Dat zal vast ook de reden van de fusie zijn, wat is het bestaansrecht van een stockfoto site als je zelf de perfecte foto kan genereren?

De enige markt die overblijft is mensen die een “echte” foto willen. Dat zal dan voornamelijk zijn voor nieuwsfoto’s, en die markt is nog veel kleiner dan de markt voor commerciële foto’s.
B64 @ITsEZ7 januari 2025 21:22
Je kunt het ook omdraaien: wat is het nut van AI als je die foto al bestaat en je die voor een habbekrats kunt kopen? Tuurlijk, je moet 'm even zoeken - maar voordat AI de foto heeft gebouwd die je zoekt, zonder rare artefacten enzo, dat kost ook de nodige iteraties. En zeker voor grootverbruikers zijn die AI-modellen ook niet bepaald gratis...
gooos @B647 januari 2025 21:52
Ik moet zeggen dat ik soms eens probeer wat te laten genereren via AI. Enkel voor gebruik in een nieuwsbrief. Maar ik vind het maar bijzonder lastig om er goed geitereerde afbeeldingen uit te krijgen met mijn betaalde account bij ChatGPT. Elke keer lijkt 'ie wel weer opnieuw het wiel te willen uitvinden ondanks (in mijn ogen) duidelijke instructies wat er aangepast moet worden (bijv. tekst correcties). Misschien ligt het wel aan mij en kan ik niet de juiste input voor de AI genereren...
BertNL @ITsEZ7 januari 2025 21:21
Ik vermoed dat er op een gegeven moment een tegenbeweging ontstaat van mensen die echte foto’s willen zien of hooguit bewerkte foto’s.
ITsEZ @BertNL8 januari 2025 14:09
Waarschijnlijk, maar dan ontstaat weer de vraag op we op een bepaald moment nog echt van nep kunnen onderscheiden.
Blauw_ 7 januari 2025 22:17
Benieuwd van de mededingingsautoriteiten hiervan gaan vinden. Wordt wel echt een hele (te) grote speler zo.
Robinio010 7 januari 2025 22:08
Jammer dat Getty alleen maar groter wordt. Heeft Unsplash wat een leuk platform was, waar je als hobby fotograaf ook graag wat plaatste effectief om zeep geholpen.
ro8in 8 januari 2025 06:53
Als ik eerlijk ben weet ik niet hoeveel waarde je nog aan deze bedrijven moet geven. Want natuurlijk er zijn cases waarvoor je graag echte fotografie wil hebben, maar het overgrote deel was vooral materiaal voor banners, landingpages etc. Met AI beeld generatie denk ik dat klanten hard terug aan het lopen zijn daar. Ik zou mijn geld er niet op in zetten. Getty Images heeft misschien nog wel een plek omdat hun vooral focus hadden op echt hele hoge kwaliteit fotografie, maar shutterstock is echt de defacto beeldbank voor banners en dat soort zooi. Stockfoto is inmiddels bijna een soort begrip voor van die typische cheesy lachende vrouw met een shopping tas fotos zoals Googlen dat voor zoeken is haha. Denk dat Shutterstock op het juiste moment snel verkocht heeft.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 8 januari 2025 06:55]


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