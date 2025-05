Getty Images verbiedt upload van door AI gegenereerd beeldmateriaal

Getty Images heeft de upload van door kunstmatige intelligentie gegenereerde plaatjes verboden. Dat zegt een topman van de beeldbank tegen The Verge. Het probleem zou zijn dat de situatie rond copyright van zulke afbeeldingen onduidelijk is.

Daarbij gaat het om een verbod op het beeldmateriaal van plaatjesmakers als Dall-E en Stable Diffusion, meldt The Verge. Volgens Getty-directeur Craig Peters zijn er zorgen rond copyright op zulke gegenereerde afbeeldingen en wil de site zijn klanten beschermen door AI-afbeeldingen in zijn geheel te verbieden.

De bedoelde tools kunnen door middel van een tekstcommando een afbeelding genereren die nog niet bestaat en werken met een trainingsset van afbeeldingen die van het openbare web afkomstig zijn. Op een deel van de gebruikte afbeeldingen zit copyright. Er is nog geen jurisprudentie over het copyright op door AI gegenereerde afbeeldingen en er zijn geen wetten over.

Getty zegt niet of het al problemen met copyright heeft gehad, maar claimt wel dat door AI gegenereerde afbeeldingen een klein deel vormen van de totale beeldbank. Getty gaat het verbod handhaven door samenwerking met de Coalition for Content Provenance and Authenticity en doordat gebruikers de beelden kunnen rapporteren.