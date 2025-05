Nvidia ontwikkelt AI-tool die objecten voor virtuele werelden kan genereren

Nvidia heeft een AI-tool ontwikkeld waarmee ontwikkelaars virtuele 3d-werelden kunnen maken. Get3d is in staat om personages, gebouwen, voertuigen en andere 3d-objecten te creëren. Volgens Nvidia kan de tool ongeveer twintig objecten per seconde genereren met een enkele gpu.

Volgens Nvidia moet de tool, die ontwikkeld is door het AI-lab in Toronto, bijdragen aan 'de enorme virtuele werelden die door een groeiend aantal bedrijven worden gecreëerd'. Ontwikkelaars kunnen de virtuele werelden volgens het bedrijf door middel van Get3d sneller vullen met een variatie aan objecten.

Get3d is getraind met behulp van 2d-afbeeldingen en genereert volgens Nvidia 3d-objecten met 'high-fidelity texturen en complexe geometrische details'. De objecten hebben de vorm van een driehoekige mesh, zoals een model van papier-maché met een textuur eroverheen.

Op basis van een dataset van 2d-beelden van auto's is Get3d in staat om een verzameling van onder meer sedans, vrachtwagens, raceauto's en bestelbussen te genereren. Als de AI-tool foto's van dieren voorgeschoteld krijgt, kan hij bijvoorbeeld vossen, neushoorns en beren creëren. Ook kan de tool tekst omzetten in 3d-objecten. Hoe groter en diverser de dataset, hoe gevarieerder en gedetailleerder het resultaat is, stelt Nvidia logischerwijs.

De gegeneerde 3d-objecten kunnen worden geïmporteerd in verschillende grafische softwaretoepassingen, zoals game-engines, waardoor ontwikkelaars ze verder kunnen bewerken en verwerken. Nvidia ziet naast gaming ook toepassingen voor de gegenereerde 3d-objecten in onder andere robotica, architectuur en sociale media.