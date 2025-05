GitHub laat AI-kunstenaar nieuw ontwerp maken voor Arctic Code Vault

GitHub heeft een nieuwe kluis laten ontwerpen voor in de Arctic Code Vault. Kunstenaar Alex Maki-Jokela heeft het ontwerp gemaakt van de 1400 kilo wegende kluis, die coderepositories bevat die duizend jaar moeten blijven bestaan.

Met het ontwerpen van de kluis zegt GitHub dat die in fase 1.0 is beland. GitHub maakte op 2 februari 2020 een snapshot van alle repo's die op dat moment op het platform werden gehost. Dat is onderdeel van het Archive Program. De snapshot wordt in een kluis bewaard in een oude mijn in Spitsbergen, boven de poolcirkel. In die mijn ligt ook de Global Seed Vault, een verzameling van alle zaden die op aarde te vinden zijn. Het idee van de mijn is dat zaden, software of andere informatie daar honderden of zelfs duizenden jaren bewaard kan worden voor toekomstige generaties. Het GitHub Archive Program heeft naast alle repo's ook uitgebreide documentatie geschreven over hoe de software kan worden gelezen. Ook ligt daar de Tech Tree, een soort encyclopedie over hoe software in 2020 wordt gebruikt. De Tech Tree legt programmeertalen uit, en vertelt ook over algoritmen, compilers en hardwarearchitecturen.

Toen GitHub de code in 2020 in de kluis bewaarde, lag die daar nog in een doodnormale zeecontainer. Die container is nu vervangen door een speciaal ontworpen kluis die wat meer op een kunstwerk lijkt. Het nieuwe ontwerp is gemaakt door Alex Maki-Jokela, een kunstenaar die technologie en kunstmatige intelligentie gebruikt voor zijn ontwerpen. De nieuwe GitHub-kluis is ook door een AI gegenereerd en lijkt op het ontwerp van een printplaat. Aan de binnenkant van de deur is een quote opgehangen van GitHub-baas Nat Friedman: "Open Source has won".

GitHub zegt over het ontwerp te hebben gesproken met de Long Now Foundation, een stichting die cultureel erfgoed lange tijd probeert te bewaren. "Als je het niet mooi maakt, is het gedoemd te mislukken", zegt directeur Alexander Rose van de stichting. "Zelfs als onze nazaten over eeuwen niet weten wat het is, herkennen ze het tenminste zeker als iets unieks", schrijft GitHub.