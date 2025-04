Sony blijft nog minimaal enkele jaren smartphones maken

Sony zal nog minimaal enkele jaren smartphones blijven maken. Het heeft een meerjarige deal gesloten met processorontwerper Qualcomm.

Het gaat volgens de aankondiging om meerdere generaties van smartphones in meerdere categorieën: premium, high-end en midrange. Sony maakt al jaren de Xperia 1, 5 en 10 die in die categorieën passen. De 1 is daarbij de premium-optie, de 5 het high-end model en de 10 de midrange-smartphone. Sony gebruikt al jaren socs van Qualcomm en belooft dat nu te blijven doen in de komende jaren. Verdere details van de deal zijn onbekend.