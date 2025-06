Sony haalt camera met telelens weg van compacte Xperia 5 V

Sony heeft de Xperia 5 V aangekondigd. De compacte Android-smartphone heeft ten opzichte van zijn voorganger een camera minder; de camera met 60mm-telelens is verdwenen. In plaats daarvan kunnen gebruikers croppen op de sensor van de primaire camera.

De Xperia 5 V heeft nog wel een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens met 16mm-lens en een sensor van ongeveer 20 vierkante millimeter. De primaire camera heeft een 52-megapixelsensor, waarvan Sony 48 megapixels effectief gebruikt. Het is een sensor van ongeveer 70 vierkante millimeter. Omdat Sony 48 megapixels gebruikt, is er een modus om 2x te croppen voor het effect van een 12-megapixelsensor op 48mm. Dat moet de telelens vervangen.

Het is een Exmor T-sensor. De sensors verschillen van huidige modellen doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes.

De van IP65/IP68-certificaat voorziene behuizing is 154x68mm groot en 8,6mm dik. Daarmee is hij relatief klein ten opzichte van andere Android-smartphones. Sony voorziet de telefoon van een Snapdragon 8 Gen 2, 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is te laden met 30W via de USB-C-poort. Er zit ook een 3,5mm-jack op. Volgens Sony vindt ongeveer 7 procent van de tijd die Xperia-gebruikers besteden aan audio luisteren plaats via een 3,5mm-jack.

Op het gebied van software voegt Sony een Video Editor toe, die automatisch gekozen filmpjes omzet in een geproduceerde video met overgangen, die daarna te exporteren en te delen is. Die app komt ook naar de Xperia 1 V. Daarnaast moet de portretmodus er beter uitzien. Sony belooft twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is in deze prijsklasse ondergemiddeld. Veel concurrenten bieden vier of vijf jaar aan beveiligingsupdates. De Xperia 5 V komt later deze maand uit en gaat in de Benelux 999 euro kosten.