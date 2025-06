Volledige team achter Filmic Pro-camera-app ontslagen, bevestigt Bending Spoons

Bending Spoons heeft alle 22 medewerkers van het originele team achter de camera-app Filmic Pro ontslagen, inclusief ceo Neill Barham. Dat bevestigt het bedrijf aan The Verge. Filmic is nu 'volledig geïntegreerd in het Bending Spoons-platform'.

Afgelopen vrijdag bracht PetaPixel naar buiten dat het volledige team achter Filmic de laan uit is gestuurd. Bending Spoons heeft de ontslagronde inmiddels bevestigd aan The Verge en zegt dat verdere ontwikkeling van Filmic Pro nu in handen ligt van het Bending Spoons-team.

Filmic werd in september 2022 overgenomen door Bending Spoons, waarna de Filmic Pro-app overstapte op een abonnementsvorm in plaats van eenmalige betaling. Inmiddels is Filmic Pro te gebruiken voor 3,50 euro per week of 60 euro per jaar. Filmic Pro is populair onder smartphonegebruikers om video's en muziekvideo's mee op te nemen.

Bending Spoons is een Italiaans techbedrijf dat zich voornamelijk richt op mobiele apps. Eerder nam het de notitieapp Evernote over. Daarnaast is het bekend van apps zoals Splice, dat het bedrijf in 2018 overnam van GoPro, en Remini.