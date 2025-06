OnePlus toont uiterlijk van 12-smartphone

OnePlus heeft het uiterlijk van de 12 laten zien. De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger, maar heeft de alertslider en de selfiecamera op andere plekken zitten. De 12 heeft verder een periscopische lens. OnePlus introduceert de telefoon op 4 december.

Net als de 11 heeft de OnePlus 12 een prominent camera-eiland op de achterzijde van de telefoon, waar vier ronde vlakken in zitten voor de camerasensors. In dat eiland zit nu onder meer een periscopische camera; volgens Android Police gaat het om een variant die drie keer inzoomt. Verder is er een Sony LYT-808-48-megapixelsensor die als hoofdcamera dienstdoet.

Aan de voorzijde is de selfiecamera verplaatst van de linkerbovenhoek naar het midden van de bovenkant. De alertslider is nu van kant gewisseld en zit aan de linkerzijde. In die slider zou nu de antenne geïntegreerd zijn, wat voor een beter bereik moet zorgen. Dit zou niet mogelijk zijn als de slider nog aan de rechterzijde zat, omdat de gebruiker deze antenne dan zou bedekken met zijn of haar vingers als de telefoon in landscape wordt gebruikt.

OnePlus brengt de smartphone uit met een Snapdragon 8 Gen 3-chip, een 2k-oledscherm met een helderheid van ruim 2600cd/m² en in de kleuren groen, zwart en wit. Het bedrijf introduceert de smartphone op 4 december.