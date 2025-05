OnePlus toont eerste teaser van OnePlus Open-foldable en bevestigt releasedatum

OnePlus heeft de eerste teaserafbeelding van zijn vouwbare OnePlus Open-telefoon gedeeld. Ook bevestigt de fabrikant dat de telefoon op 19 oktober verschijnt.

De teaserafbeelding, die OnePlus via The Verge deelt, toont de halve telefoon met onderaan de alertslider. Daarmee is het mogelijk om te schakelen tussen de standen stil, trillen en geluid. Ook wordt in de afbeelding de releasedatum van 19 oktober bevestigd. Om 16.00 uur die dag wordt de eerste foldable van OnePlus officieel onthuld.

Eerder deelde WinFuture die datum al, inclusief enkele renders en specificaties. Zo zou de telefoon een 7,8"-oleddisplay krijgen aan de binnenkant en een 6,31"-scherm aan de buitenkant. Daarnaast wordt genoemd dat de telefoon een Snapdragon 8 Gen 2-processor krijgt en tot 16GB aan Lpddr5X-werkgeheugen. Verder wordt melding gemaakt van een 48-megapixelhoofdcamera, een 48-megapixel-ultrawide en een 64-megapixeltelefotocamera met 3x optische zoom. De OnePlus Open zou in de VS ongeveer 1700 dollar kosten. De fabrikant heeft de specificaties en prijs nog niet bevestigd. Voor de Aziatische markt verschijnt ongeveer gelijktijdig de OPPO Find N3, exact hetzelfde toestel als de OnePlus.