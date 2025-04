Vouwbare smartphone OnePlus Open zichtbaar in handen Indiase actrice

De vouwbare smartphone OnePlus Open is gespot in de handen van een bekende Indiase actrice. Over de telefoon gaan al maanden geruchten.

De actrice houdt de telefoon opzichtig omhoog en vouwt hem ook open, waardoor het erop lijkt dat het gaat om een bewuste actie van de actrice in samenwerking met de fabrikant. De actrice is zich duidelijk bewust van het publiek. De video en foto's staan op Slashleaks. De actrice zat op dat moment in een auto en reed langs publiek. OnePlus zei al eerder dat het dit jaar zijn eerste vouwbare smartphone wil uitbrengen. Dat gebeurt vermoedelijk later deze maand.