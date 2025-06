Tien jaar geleden verraste fabrikant OnePlus ons met de OnePlus One, een smartphone die het moest opnemen tegen de vlaggenschepen uit die tijd, maar voor een zeer scherpe prijs. Het was een van de eerste fabrikanten die de term 'flagshipkiller' bezigden. Het eigenwijze karakter, de strakke software op hun toestellen, de trouwe community die het bedrijf opbouwde en de mooie smartphones die het maakte, trokken een grote groep fans aan. Door de jaren heen zijn er wel wat dingen veranderd. Zo wordt niet langer gestreefd naar smartphones die het met een scherpe prijs kunnen opnemen tegen de vlaggenschepen. Daarnaast begon de fabrikant de midrangemarkt te bedienen met de Nord- en Nord CE-toestellen. Zelfs in het low-end segment heeft de fabrikant een aantal gokjes gewaagd met de Nord N-toestellen. Kortom, OnePlus had op een gegeven moment in elk segment wel een groepje toestellen om maar zoveel mogelijk mensen te plezieren. De fabrikant lijkt daar sinds een paar jaar een beetje op terug te komen. Nu, tien jaar later, zijn we aangekomen bij de OnePlus 12 en 12R.

Vorig jaar bracht het bedrijf een telefoon uit met high-end en midrangeonderdelen, en dit jaar heeft OnePlus op twee paarden gewed door een high-end smartphone plus uppermidrangesmartphone tegelijk uit te brengen, maar wel voor een scherpere prijs dan de concurrentie. Dat klinkt een beetje als de OnePlus die we gewend zijn uit de oude tijd, zeker als we horen dat de OnePlus 12 nagenoeg alle eigenschappen heeft van een high-end toestel. Zo heeft de smartphone volgens de fabrikant een van de helderste schermen en uitstekende camera’s. Verder is het toestel wat slimmer gemaakt met OnePlus' eigen Trinity-engine en de Pixelworks X7-chip. De telefoon zou verder een veel betere koeling aan boord hebben, naast een grotere accu, waardoor hij nog langer meegaat op een lading. En dat voor minder dan 1000 euro. Hoewel dit de duurste telefoon is die OnePlus heeft uitgebracht, is de gemiddelde high-end concurrent een (stuk) duurder, dus dat klinkt als een recept voor een nieuwe flagshipkiller, maar niet meer tegen zo’n scherpe prijs als je van OnePlus gewend bent.

De OnePlus 12R moet de strijd aangaan met uppermidrangesmartphones. Dit is een moeilijke markt, waarop veel fabrikanten toestellen uitbrengen, maar waarop ook de oudere vlaggenschepen zich bevinden. Is de combinatie van nieuwe en oudere componenten een goede mix om de 12R te onderscheiden van andere uppermidrangetoestellen en is de 12 de flagshipkiller waar de fabrikant op hoopt? Je leest het in deze review.