OnePlus kondigt in oktober nieuwe flagship aan, vermoedelijk OnePlus 13

OnePlus kondigt in oktober een nieuwe flagship aan, zegt Li Jie Louis, de president van de Chinese tak van het bedrijf. Vermoedelijk gaat het om de OnePlus 13. De president hint in het bericht sterk naar het gebruik van Qualcomms Snapdragon 8 Gen 4-soc.

De nieuwe flagship wordt in oktober uitgebracht, schrijft de president op Weibo, al heeft hij het waarschijnlijk over de Chinese release. OnePlus brengt zijn telefoons vaak pas maanden later uit in Europa. Louis zegt dat de telefoon een 'nieuwe generatie flagshipsoc' krijgt die ontwikkeld is door een team dat eerder pc-socs maakte. Het lijkt om de Snapdragon 8 Gen 4 te gaan, waarvan Qualcomm eerder bevestigde dat het dezelfde Oryon-cpu zou krijgen als de Snapdragon X-laptopsoc. Qualcomm kondigt die soc in oktober aan.

Android Authority schrijft op basis van eerdere geruchten dat de 13 een nieuw ontwerp met 6,8"-2k-scherm en een accucapaciteit van minstens 6000mAh krijgt. De smartphone zou aan de achterzijde drie camera's krijgen, waarvan een 50-megapixel-LYT-808-sensor van Sony en twee 50-megapixel-LYT-600-sensors. De laatste twee zouden voor een 3x-zoomcamera en ultragroothoekcamera gebruikt worden.