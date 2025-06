OnePlus 13 is vanaf januari te koop in Europa

OnePlus brengt de OnePlus 13 in januari uit in Europa. Het bedrijf maakt nog geen prijs of precieze datum bekend. De smartphonefabrikant kondigde de telefoon eind oktober aan. De smartphone heeft onder meer een platter scherm en een grotere accu.

De telefoon komt in drie kleuren naar Europa: in het zwart, wit en blauw. Die eerste twee hebben een glazen achterkant, de blauwe Midnight Ocean-versie heeft veganistisch leer aan de achterzijde. OnePlus zegt in de komende weken meer details te delen over de Europese release. De 13 is sinds november te koop in China. Het toestel heeft onder meer een grotere 6000mAh-accu, Qualcomm Snapdragon Elite 8-soc en drie 50-megapixelcamera's aan de achterzijde. Daarnaast is het 6,82"-oledscherm platter dan bij voorgaande modellen het geval was.