Eindelijk: grotere accu's in telefoons

HTC Touch Diamond aan de muur bij Arnoud

Het was nog een moeilijke keuze: op veel fronten was ik tevreden met mijn HTC Touch Diamond, een smartphone uit 2008 die onder tweakers mateloos populair was. Maar over één ding was ik ontevreden: hij was zó snel leeg. De accucapaciteit van 900mAh was in die tijd al niet denderend, al klinkt het nu helemaal lachwekkend klein.

Gelukkig was er een accessoire om dat te fiksen: een accu van maar liefst 1300mAh. Het probleem was: die maakte de telefoon aanmerkelijk dikker én ik vond de matte achterkant die nodig was om de dikkere accu te huisvesten ook niet mooier. Uiteindelijk won het comfort van een minder korte accuduur het toch. Wie in coronatijd de podcast op YouTube keek, kan de Touch Diamond hebben zien hangen in onderdelen mét dit accessoire erbij.

Intussen zijn accu's allang niet meer te vervangen door grotere exemplaren, maar de capaciteit van de accu houdt veel tweakers nog steeds bezig. Er was een periode dat de capaciteit van smartphoneaccu's aan het toenemen was, tot de markt een plateau leek te bereiken tussen de 4500mAh en 5000mAh. De meeste modellen hebben nog steeds die capaciteit.

Vorige maand veranderde dat ineens. Fabrikanten presenteerden de ene na de andere telefoon met een grotere accu dan dat, waaronder de OnePlus 13 met 6000mAh-accu, de Xiaomi 15 Pro met 6100mAh en de OPPO Find X8 Pro met 5910mAh-accu. Wat is hier ineens aan de hand?

Waarom een telefoon geen 15000mAh-accu heeft

Telefoons met accu's die een hogere capaciteit hebben, zijn er in principe al jaren. Neem nu de relatief onbekende Oukitel WP15. Deze telefoon uit 2022 heeft een 15600mAh-accu. Daarbij lijkt het erop alsof je een powerbank op je telefoon hebt, maar daar is de grootte ook naar. Waar veel telefoons rond de 8mm dik zijn, is deze telefoon bijna 24mm dik; dat is haast 2,5cm. Dat is dus inderdaad de dikte van een powerbank en telefoon ineen.

Oukitel WP15

Om een accu meer capaciteit te geven, kun je als fabrikant grofweg twee dingen proberen te doen: de accu fysiek groter maken of de energiedichtheid verhogen. Dat laatste zorgt ervoor dat een accu van dezelfde grootte meer capaciteit krijgt.

De grootte van de telefoon dicteert hoe groot de accu kan zijn. Je kunt uiteraard proberen een iets te grote accu in een telefoon te proppen, maar dat heeft Samsung ooit geprobeerd en dat liep niet goed af. In de rechterbovenhoek van de Galaxy Note 7-accu boog de kathode en daardoor vatten accu's van deze producent vlam.

Tussen grofweg 2017 en 2021 nam de accucapaciteit van smartphones snel toe. We hebben het niet exact nagemeten, maar vermoedelijk kwam dat doordat accu's in behuizingen van smartphones meer ruimte kregen. Immers, het was de tijd dat smartphones steeds groter werden.

Gemiddelde telefoons per jaar, 2014 tot en met 2021

Grotere telefoons hebben meer ruimte voor accu's, maar sinds 2021 is die groei gestokt: sindsdien werden telefoons niet meer wezenlijk groter. Daardoor bleven accu's in veel telefoons ook veelal hangen op de capaciteit die ze al hadden. Neem nu de Galaxy S-serie van Samsung, een serie waarin de fabrikant al jarenlang dezelfde telefoons uitbrengt. De Galaxy S8 uit 2017 heeft een 3000mAh-accu; de S21 uit 2021 heeft een 4000mAh-accu. De recentste S24 heeft nog steeds een 4000mAh-exemplaar in de behuizing zitten. De grootste telefoon uit die serie, de Ultra, ging in vier jaar van 5000mAh naar ... 5000mAh.

Nu zijn er altijd wel telefoons met grotere accu's geweest, maar dat waren veelal gespecialiseerde telefoons. Samsung heeft bijvoorbeeld zijn M-telefoons, Motorola heeft zijn Power-modellen en er zijn gametelefoons die voorzien zijn van grotere accu's. Veelal zijn die ook bovengemiddeld dik: de Galaxy M15 5G is 9,3mm dik, de Motorola G24 Power komt tot 8,9mm. Ter vergelijking: de Galaxy A15 is 8,4mm dik.

Nu is er echter iets anders: waar de gametelefoons, Galaxy M-modellen en de Motorola Power-exemplaren specifiek gericht zijn op grotere accu's, gaat het nu om reguliere telefoons als de OnePlus 13 en Xiaomi 15 Pro.

Waarom grotere accu's nu mogelijk zijn

De telefoons die nu zijn aangekondigd, zijn duidelijk niet dikker. De OnePlus 12 is 9,2mm dik, maar de OnePlus 13 is met zijn grotere accu juist dunner met 8,4mm. De Xiaomi 15 Pro gaat van 8,5mm naar 8,4mm, maar de accu gaat van 4880mAh naar 6100mAh.

OnePlus 13

Dat komt door een nieuwe samenstelling van de accu. Die gebruikt namelijk siliciumkoolstof in de negatieve anode van de accu. Dat materiaal zit al langer in accu's van elektrische auto's en komt nu ook naar smartphones.

CATL: condensed battery

De Chinese accufabrikant CATL was de eerste die dat op de markt bracht. Daardoor zijn het tot nu toe ook alleen Chinese fabrikanten die dit hebben aangekondigd: Honor kwam eerder dit jaar met de Magic5 Pro, maar nu zijn daar dus Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme en vivo bij gekomen.

De fabrikant gebruikt daarbij een mix van grafiet, dat altijd in lithiumionaccu's zit, en siliciumkoolstof. De toeleverancier levert die mix al aan. De kathode van de accu blijft daarbij hetzelfde. Doordat de anode siliciumkoolstof heeft, is de energiedichtheid hoger en kunnen de accu's dus een hogere capaciteit hebben zonder fysiek groter te zijn.

Dat geldt niet alleen voor de grote telefoon: de OPPO Find X8 en Xiaomi 15, beide telefoons die momenteel gelden als niet zo groot, hebben ook accu's met fors meer capaciteit dan hun voorgangers. Ze springen van ongeveer 4800mAh naar 5400mAh. Daarmee is de capaciteit zelfs hoger dan die van de meeste grote telefoons.

Nadelen van de nieuwe soort accu

De nieuwe anode met siliciumkoolstof heeft niet alleen voordelen. Voordat accu's op de markt mogen komen, moeten ze veiligheidstesten doorstaan. Die regels zijn in China minder streng dan in bijvoorbeeld Europa. De Honor Magic5 Pro kwam bijvoorbeeld alleen in China uit met een 5500mAh-accu; elders zat er een accu met minder capaciteit in: 5100mAh. Dat was ook een accu met een anode met alleen grafiet erin. Ook de telefoons van OnePlus, OPPO en Xiaomi komen uiteindelijk wel naar Europa en de OPPO Find X8 Pro heeft de 5910mAh-accu uit de Chinese versie.

Honor Magic5 Pro

Daarnaast is er een praktisch, zij het klein nadeel: de nieuwe accu's kunnen net niet zo snel laden als de conventionele accu's. Waar vorige telefoons vaak tot 120W of hoger kwamen, zijn de nieuwe accu's allemaal voorzien van snelladen met maximaal 100W. Dat is geen nadeel in het dagelijks gebruik, omdat veel klanten bij deze laadsnelheid het verschil niet zullen merken, maar het verschil is er wel.

Er is weliswaar ruime ervaring met deze accu's in elektrische auto's, maar in telefoons zijn ze relatief nieuw. Hoe het daarom zit met de veiligheid in de veelal krappe behuizingen van telefoons is nog niet helemaal bekend - vandaar dat de goedkeuring misschien ook nog ontbreekt. Er zijn geen verhalen bekend dat deze telefoons in China problemen opleveren.

Tot slot

Het is verleidelijk om te denken dat de accu's van onze telefoons groter worden, maar dat de accuduur niet toeneemt. Immers: displays kunnen steeds helderder en socs worden steeds krachtiger, dus dat zal wel meer stroom vragen, toch? Onze accutests wijzen altijd uit dat onder dezelfde belasting grotere accu's in elk geval ervoor zorgen dat telefoons langer meegaan op een lading.

We zijn vooral onze telefoons meer gaan belasten. We gebruiken ze meer en gebruiken ze voor zwaardere taken zoals games en video's bekijken of maken, waardoor de accuduur op het oog niet toeneemt. Nu de telefoon lichte AI-taken zoals teksten transcriberen moet gaan uitvoeren, kan het zijn dat die accuduur alsnog niet zoveel toeneemt als je zou willen.

Aan de andere kant: we horen voor het gevoel elke maand wel een keer van een grote doorbraak op het gebied van accu's en we weten al jaren dat die zelden echt komen. Dit is geen grote doorbraak, maar in elk geval wel een verbetering waaraan iedereen die zo'n smartphone koopt echt wat heeft.