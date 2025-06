'Realme werkt aan accu’s met capaciteit van 7000mAh, 7500mAh en 8000mAh'

De Chinese smartphonefabrikant realme zou aan smartphoneaccu’s met een hogere capaciteit werken. Volgens een gerucht zou het bedrijf een 7000mAh-, 7500mAh- en een 8000mAh-accu proberen te ontwikkelen. Realme heeft de geruchten nog niet bevestigd.

Uit een post van leaker DigitalChatStation op Weibo blijkt dat de 7000mAh-accu 120W-snelladen zal ondersteunen. De accu zou in ongeveer 42 minuten kunnen opladen. De accu met een capaciteit van 7500mAh zal 100W-snelladen ondersteunen en kan in 55 minuten volledig worden opgeladen. De 8000mAh-accu biedt ondersteuning voor 80W-snelladen en zou in 70 minuten kunnen worden opgeladen. Realme heeft de geruchten nog niet bevestigd.

Het is niet duidelijk welke smartphones met de accu’s zullen worden uitgerust. NotebookCheck vermoedt dat het onder andere om de realme GT 8 Pro gaat, maar dat is niet bevestigd. De techwebsite verwijst naar de accutechnologie die in de realme GT 7 Pro wordt gebruikt. Deze smartphone heeft een 6500mAh-accu. Eerder deze maand publiceerde Realme ook een promobeeld van de realme Neo 7 op Weibo. Deze smartphone zou een 7000mAh-accu meekrijgen. Als realme de accu’s daadwerkelijk uitbrengt, speelt het bedrijf in op een trend die bestaat uit steeds groter wordende accu’s in smartphones. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze ontwikkeling.