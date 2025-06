Realme belooft vier Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates

Realme-smartphones die op dit moment nog geproduceerd worden, krijgen vier Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Dat meldt realme in een mail aan Tweakers. Voorheen gaf het bedrijf geen duidelijke garanties over het updatebeleid.

Realme-producten die op 20 juni 2025 nog niet discontinued zijn, krijgen vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates, gemeten vanaf het moment dat een product verkrijgbaar is. Dat meldt realme in een mail. Het bedrijf had voorheen geen publiekelijk updatebeleid, maar stopte vaak al na een paar jaar met updates. De duurdere modellen kregen vaak iets langer updates, maar het op woensdag gecommuniceerde beleid lijkt wel langer te zijn dan voorheen en geldt nu voor alle telefoons, niet alleen de topmodellen.

Hoewel het beleid langer is dan voorheen, bieden bijvoorbeeld Samsung, Google en Apple langer updates aan voor hun toestellen. Met het nieuwe beleid voldoet realme wel aan de wet; vanaf december 2027 moeten telefoons minimaal vijf jaar beveiligingsupdates krijgen.