Realme brengt GT 7 Pro met Snapdragon 8 Elite uit in Europa - update

Realme brengt de GT 7 Pro in Europa uit. De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite met acht cpu-cores en een Adreno 830-gpu. Het toestel is verkrijgbaar in varianten met 12 of 16GB geheugen en met 256 of 512GB opslagruimte.

Realme noemt in de aankondiging van de GT 7 Pro geen Europese adviesprijs. Het toestel is sinds eind november in de Tweakers Pricewatch beschikbaar vanaf 785 euro voor de variant met 12GB geheugen en 256GB opslagruimte. De versie met 12GB ram en 512GB opslag is vanaf 885 euro beschikbaar. Het is niet duidelijk wat de versies met 16GB moeten kosten; die zijn vooralsnog niet in de Pricewatch beschikbaar.

Afgezien van het geheugen en de opslagruimte zijn de twee varianten van de GT 7 Pro identiek. Zo hebben de toestellen een 6,78"-oledscherm met een resolutie van 2780x1264 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. De smartphone beschikt verder over een 6500mAh-accu die 120W-snelladen ondersteunt. Tevens hebben beide varianten een camera-eiland met een 50-megapixelportretcamera met een periscopische lens, een 50-megapixelhoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 8-megapixelgroothoekcamera. In het scherm zit een selfiecamera met een resolutie van 16 megapixel verwerkt. Alle camera's op de groothoekcamera na zijn van Sony.

Update, 17.10 uur: Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de 16GB-variant 885 euro kost. Dat klopt niet, aangezien er bij Tweakers geen prijzen voor de 16GB-variant bekend zijn. Het artikel is daarop gecorrigeerd.