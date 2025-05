OnePlus 13 krijgt 2k-ltpo-oledscherm en 6000mAh-accu die met 100W kan snelladen

De OnePlus 13 krijgt een 2k-ltpo-oledscherm en een 6000mAh-accu die 100W-snelladen en 60W draadloos laden ondersteunt. OnePlus zegt dat in promotiemateriaal van de nieuwe telefoon, die het bedrijf eerst in China introduceert.

Uit de promotiebeelden die OnePlus op Weibo heeft gedeeld, blijkt dat de OnePlus 13 een tweede generatie Oriental-paneel van BOE krijgt. Dit scherm biedt ondersteuning voor HDR10+, Dolby Vision en kreeg een A++-rating mee van DisplayMate. Het scherm heeft ondersteuning voor Glove Touch en Rain Touch 2.0. Hiermee kan het paneel aanrakingen registreren als de gebruiker handschoenen draagt en als het scherm nat is geworden door regenval.

OnePlus rust de smartphone opnieuw uit met een notificatieschakelaar, net als eerdere modellen. Die heeft drie standen. Er zouden verbeteringen zijn doorgevoerd aan het antenneontwerp en de nfc-chip. Het apparaat biedt verder ondersteuning voor Wi-Fi 7. Uit de afbeeldingen blijkt dat er drie camera’s op de achterzijde van de smartphone zijn geplaatst. Uit eerdere geruchten bleek al dat het daarbij waarschijnlijk om een hoofdcamera gaat, een 3x-zoomcamera en een ultragroothoekcamera. De camera’s bevatten elk een 50-megapixelsensor van Sony. Volgens die geruchten draait de OnePlus 13 op een Qualcomm Snapdragon 8 Elite-soc.

OnePlus introduceert de OnePlus 13 op 31 oktober in China. Het is niet duidelijk hoeveel het toestel gaat kosten en wanneer de fabrikant de telefoon in andere landen wil introduceren.