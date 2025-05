OnePlus brengt middenklasse Pad Go in Europa uit voor 329 euro

OnePlus brengt de Pad Go-tablet in Europa uit voor 329 euro. Er is slechts één variant van de LTE-tablet beschikbaar, namelijk de mintgroene versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, uitbreidbaar tot 1TB. De tablet kan vanaf eind april geleverd worden.

De OnePlus Pad Go wordt zoals verwacht aangedreven door een MediaTek Helio G99 en beschikt over een 11,35"-lcd met een 90Hz-verversingsfrequentie en een resolutie van 2408x1720 pixels. Daarnaast is er een 8000mAh-accu aanwezig en ondersteunt de tablet Dolby Atmos met de Quad-luidsprekers. De tablet heeft verder twee camera's, één aan weerszijde met in beide gevallen een 8-megapixelsensor. De Pad Go ondersteunt Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 en een 4G-internetverbinding. OnePlus gebruikt Android als besturingssysteem en ondersteunt een Content Sync-functie voor smartphones van het bedrijf.