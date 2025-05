Wat maakt een kindertablet tot een kindertablet? Het begint met de software die erop te vinden is. Denk aan een versimpelde gebruikersinterface en meegeleverde (educatieve) software die is toegespitst op kinderen. Er zijn fabrikanten die daar aandacht aan besteden en speciale apparaten op de markt brengen die al volledig zijn ingericht met kinderen in gedachten, zoals Deplay en Kurio. Daarnaast zijn er fabrikanten die 'normale' tablets op de markt brengen, die met een paar handelingen in een speciale kindermodus gezet kunnen worden. Denk aan Samsung en realme. Ook zijn er normale tablets zonder kindermodus die compatibel zijn met de speciale Google Kids Space-app, wat in principe ook een kindermodus is. Deze app staat gewoon in de Play Store, maar is niet 'compatibel' met elke tablet of smartphone.

Zowel met de standaardinterface van speciale kindertablets als met de ingeschakelde kindermodus van andere tablets, wordt een sterk versimpelde, kleurrijke interface voorgeschoteld. In deze modus zijn de iconen extra groot en kan alleen gekozen worden uit kindvriendelijke apps. Er is in deze interface ook een speciale kinderbrowser te vinden die alleen toegang biedt tot kindvriendelijke websites, en videospelers die alleen verwijzen naar content voor kinderen. Ouders moeten kunnen instellen wat hun kinderen wel en niet mogen zien, maar ook apps kunnen toevoegen of juist verwijderen. Ook de schermtijd is belangrijk. Het instellen van al deze opties gebeurt in de normale of speciale oudermodus van de tablet.

Beheerfuncties van Kurio, Samsung en Deplay

Verder moeten kindertablets tegen een stootje kunnen. De kans dat een tablet uit de handen van je kroost klettert, is groot en als dat gebeurt, moet hij daartegen kunnen. De dedicated kindertablets worden standaard geleverd met grote rubberen hoezen. Voor de standaardtablets met een kindermodus zijn zulke hoezen meestal ook beschikbaar, maar die zul je los moeten aanschaffen.

Er wordt veel gezocht naar kindertablets en als ik zelf op onderzoek uitga, kom ik in een jungle van obscure apparaten terecht en word ik om de oren geslagen met merken waarvan ik nog nooit gehoord heb, belabberde specificaties en vage fabrikanten die blijkbaar het woord 'softwareondersteuning' niet in hun woordenboek hebben staan. Het overgrote deel neemt niet eens de moeite de telefoon op te nemen of e-mails te beantwoorden, maar de tablets zijn wel te koop bij grote retailers of komen vrij hoog in de zoekresultaten van Google.

Uiteindelijk kon ik in contact komen met enkele fabrikanten en heb ik wat tablets kunnen vinden die daadwerkelijk worden ondersteund en ten minste Android 13 (GO) bevatten: de Kurio Kindertablet Premium en de Deplay Kids Tablet Pro 10”. Deze tablets heb ik tegenover goedkope tablets gezet die niet specifiek gericht zijn op kinderen, maar wel een kindermodus hebben en nog lang genoeg worden ondersteund door de fabrikant: de Samsung Galaxy Tab A9-serie.

Daarnaast is het, zoals ik eerder schreef, op veel tablets mogelijk om een familiemodus of ouderlijk toezicht in te stellen. Het opzetten en configureren daarvan kost wat meer tijd dan aan de slag gaan met tablets die al een kindermodus aan boord hebben. In deze review en bijbehorende Best Buy Guide-pagina besteden we vooral aandacht aan speciale kindertablets en tablets met een kindermodus die ongeveer even duur zijn. Samsung heeft overigens onlangs aangekondigd een 'Kids edition' van de Tab A9 uit te brengen. Deze variant wordt standaard geleverd met alle kinderaccessoires en heeft de kindermodus standaard al aanstaan. Hoeveel dat model in de Benelux gaat kosten, is nog niet bekend.