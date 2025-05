Indonesië verbiedt iPhone 16 wegens uitblijven investeringen Apple

Indonesië heeft de verkoop van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro verboden. De Indonesische overheid heeft deze beslissing genomen omdat Apple zijn investeringsbelofte niet zou zijn nagekomen. Ook de Watch Series 10 mag er naar verluidt niet meer verkocht worden.

Volgens The Economic Times of India had Apple afgesproken dat het ongeveer 109 miljoen dollar aan investeringen zou doen in het land. Het Amerikaanse bedrijf wil hiermee voldoen aan de local content requirement-wetgeving. Op het moment van schrijven zou Apple ongeveer 95 miljoen dollar hebben geïnvesteerd, wat een verschil is van ongeveer 14 miljoen. De Indonesische overheid zegt dat men door dit verschil geen vergunningen meer aan Apple kan uitvaardigen. De verkoop van de iPhone 16-modellen wordt hierdoor aan banden gelegd en dat geldt naar verluidt ook voor de Apple Watch Series 10.

De Indonesische local content requirement-wetgeving houdt in dat buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in het land, bepaalde investeringen moeten doen ter bevordering van de lokale economie. Bloomberg stelt dat er momenteel ongeveer 9.000 iPhone 16-smartphones in omloop zijn in het land. Deze toestellen zouden in het buitenland zijn gekocht door reizigers, of op bestelling zijn gekocht en zo het land zijn binnengekomen. Deze smartphones mogen nog steeds worden gebruikt, maar mogen niet worden doorverkocht.