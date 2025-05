Volledige specificaties van AMD Ryzen 7 9800X3D verschijnen online

Een Europese prijsvergelijkingswebsite heeft de volledige specificaties van AMD's komende Ryzen 7 9800X3D-processor gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat de cpu mogelijk volledig overklokbaar wordt, in tegenstelling tot eerdere X3D-cpu's. De 9800X3D verschijnt op 7 november.

De listing bij vergelijkingswebsite Geizhals bevestigt onder meer dat de Ryzen 7 9800X3D een baseclock van 4,7GHz met turbofrequenties tot 5,2GHz heeft, merkte VideoCardz als eerste op. Ook wordt een tdp van 120W vermeld. Dat komt overeen met eerdere geruchten over de 9800X3D. Ook staat op de webpagina dat de multipliers van de 9800X3D zijn ontgrendeld. Daarmee is het mogelijk om de cpu zonder beperkingen te overklokken. Bij voorgaande X3D-cpu's was dat niet het geval.

De chip moet daarnaast beschikken over in totaal 96MB L3-cache. 32MB daarvan zit direct op de cpu-chiplet, terwijl de overige 64MB gestapelde 3D V-Cache betreft, net als bij voorgaande X3D-processors van AMD. Volgens uitgelekte documenten krijgt de nieuwe cpu een tweede generatie 3D V-Cache. AMD zou de extra cache nu onder de cpu-chiplet plaatsen in plaats van erbovenop, schrijft ook VideoCardz. Dat moet betere warmteafvoer mogelijk maken, waardoor de chip hoger geklokt kan worden.

AMD bevestigde eerder al dat het op 7 november een nieuwe X3D-processor uitbrengt. Vermoedelijk betreft dat alleen het Ryzen 7 9800X3D-model. Deze zou gebaseerd worden op de Zen 5-architectuur en beschikken over acht cores. Hoger gepositioneerde Ryzen 9-varianten met twaalf en zestien cores, verschijnen volgens geruchten pas begin volgend jaar.

Onlangs lekten al benchmarks van de komende Ryzen 7 9800X3D uit. Die stellen dat de processor in games gemiddeld acht procent beter moet presteren dan de voorgaande 7800X3D. In andere multithreadedtaken moet dat percentage hoger liggen, rond de vijftien procent. Deze week verschenen ook Blender-resultaten, schrijft Tom's Hardware op. In die software presteerde de 9800X3D 26 procent beter dan zijn voorganger.