VideoCardz: AMD Ryzen 7 9800X3D is 8 procent sneller in games dan voorganger

AMD's Ryzen 7 9800X3D-processor is gemiddeld 8 procent sneller in gaming dan de Ryzen 7 7800X3D. Dat blijkt uit vermeend marketingmateriaal dat VideoCardz te pakken heeft gekregen. De 9800X3D wordt op 7 november verwacht.

In een screenshot van het document wordt de Ryzen 7 9800X3D beschreven als "de snelste gamingprocessor ter wereld". Hij beschikt over acht Zen 5 cores en zestien threads, alsook 3D V-Cache "van de volgende generatie". Deze 96MB aan extra L3-cache zou betere thermische prestaties leveren dan die van de Ryzen 7 7800X3D, waardoor het nieuwe model een hogere kloksnelheid kan bereiken: de 9800X3D zou snelheden tot 5,2GHz kunnen behalen. Eerder deze week werd een basisfrequentie van 4,7GHz genoemd in een supportdocument van moederbordfabrikant MaxSun.

De Ryzen 7 9800X3D is naar verluidt gemiddeld 8 procent sneller in gaming dan de 7800X3D, gevolgd door gemiddeld 15 procent betere prestaties in multithreaded taken. Verder bevestigt het document dat de 9800X3D na een bios-update compatibel is met moederborden met een AM5-socket.

AMD heeft eerder deze week bekendgemaakt dat zijn nieuwste X3D-processor op 7 november uitkomt, zonder een specifieke modelnaam te noemen. Volgens geruchten maakt het bedrijf vandaag nog een aankondiging. Mogelijk komt op dat moment ook de adviesprijs aan bod.