Datalek bij Amerikaans zorgbedrijf treft honderd miljoen mensen

Hackers hebben de persoonlijke gegevens van honderd miljoen mensen buitgemaakt na een ransomwareaanval op het Amerikaanse zorgbedrijf Change Healthcare. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Het is het grootste datalek van medische gegevens in de geschiedenis van de VS.

Het is de eerste keer dat er een concrete hoeveelheid getroffen slachtoffers van de hack wordt genoemd. TechCrunch schrijft dat de gestolen gegevens variëren per individu. Change Healthcare heeft eerder bevestigd dat het om persoonlijke informatie gaat, waaronder namen en adressen, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast worden nummers van identiteitsdocumenten genoemd, waaronder social security, rijbewijzen en paspoorten. Naast de medische gegevens zoals testresultaten, diagnoses en voorgeschreven medicijnen en behandelingen, hebben de hackers mogelijk ook informatie buitgemaakt met betrekking tot de ziektekostenverzekeringen en financiën van de patiënten.

Change Healthcare verwerkt verzekeringen, facturen en declaraties voor honderdduizenden ziekenhuizen, apotheken en andere zorgorganisaties in de VS. Op 12 februari werd het bedrijf het slachtoffer van een ransomwareaanval van de BlackCat-groep, met grote gevolgen voor de Amerikaanse gezondheidszorg. UnitedHealth, het moederbedrijf van Change Healthcare, betaalde tevergeefs 22 miljoen dollar losgeld om te voorkomen dat de gestolen patiëntgegevens zouden uitlekken.

UnitedHealth gaf toe dat het datalek mogelijk was door middel van buitgemaakte Citrix-inloggegevens en een gebrek aan tweestapsverificatie van het platform. Na de aanval werden duizenden laptops vervangen en logins aangepast.