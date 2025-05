ISO-standaardisatie voor OpenID Connect na tien jaar rond

De OpenID Foundation heeft negen OpenID Connect-specificaties formeel erkend als ISO/IEC-standaarden. Deze ontwikkeling komt ruim tien jaar na de initiële publicatie van de definitieve specificaties in 2014.

Het aanvraagproces voor de ISO-standaardisatie werd ongeveer een jaar geleden in gang gezet en is nu succesvol afgerond. Deze officiële erkenning moet de adoptie van OpenID Connect verder versnellen. De erkenning door het standaardenorgaan ISO maakt implementatie mogelijk in regio's waar wetgeving het gebruik van gecertificeerde specificaties voorschrijft.

OpenID Connect, dat fungeert als authenticatielaag boven op OAuth 2.0, wordt gebruikt bij het inlogproces van een groot aantal websites en apps. Deze technologie stelt gebruikers in staat om via één identiteitsprovider toegang te krijgen tot verschillende diensten zonder telkens opnieuw inloggegevens te hoeven invoeren. Een belangrijk voordeel is de verhoogde veiligheid door het elimineren van traditioneel wachtwoordbeheer, wat vaak een zwakke schakel vormt bij datalekken.