Aanvallers gebruiken samengevoegde zipbestanden om malware te verspreiden

Een onderzoek van het securitybedrijf Perception Point heeft een aanvalsmethode aan het licht gebracht waarbij kwaadwillenden gebruikmaken van samengevoegde zipbestanden om malware te verspreiden.

Door twee zipbestanden, één legitiem en één schadelijk, samen te voegen, kunnen aanvallers bepaalde beveiligingscontroles omzeilen. Bij het openen met verschillende archiveringsprogramma’s tonen deze programma’s soms slechts één van de bestanden. Zo laat 7-Zip bijvoorbeeld alleen het onschuldige bestand zien, terwijl WinRAR en Windows File Explorer de schadelijke inhoud blootleggen.

Deze aanpak maakt gebruik van het feit dat verschillende zipreaders samengevoegde bestanden anders interpreteren, wat een zwakke plek creëert. Veel beveiligingsoplossingen gebruiken standaard 7-Zip of systeemeigen tools voor de analyse van zipbestanden, waardoor ze schadelijke bestanden mogelijk over het hoofd zien. Perception Point meldt dat de ontwikkelaars van 7-Zip bewust gekozen hebben voor deze werkwijze, wat betekent dat een snelle oplossing niet waarschijnlijk is. Hierdoor kunnen aanvallers blijven inspelen op deze kwetsbaarheid.