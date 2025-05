Interpol haalt ruim 22.000 malafide IP-adressen offline

Interpol heeft bij een wereldwijde actie meer dan 22.000 malafide IP-adressen of servers die gelinkt zijn aan cyberdreigingen offline gehaald. Ook zijn 41 mensen gearresteerd tijdens de zogenaamde Operatie Synergia II.

Interpol richtte zich tijdens de actie specifiek op phishing, ransomware en malware die informatie steelt, zegt de organisatie op zijn website. Tussen 1 april en 31 augustus werd door Interpol, partners uit de private sector en handhavingsinstanties in 95 Interpol-lidstaten samengewerkt om deze offline te halen.

In totaal werden 30.000 verdachte IP-adressen geïdentificeerd, waarvan 76 procent offline werd gehaald. Ook zijn 59 servers in beslag genomen, samen met 43 elektronische apparaten als laptops, mobiele telefoons en harde schijven. Naast de 41 gearresteerde mensen, worden 65 individuen nog onderzocht door de autoriteiten.

Bij de operatie werden in het Chinese Hong Kong 1.037 servers die gelinkt zijn aan malafide diensten offline gehaald. In Macau, ook in China, werden 291 servers offline gehaald. In Estland heeft de politie meer dan 80GB aan serverdata in beslag genomen, die nu verder geanalyseerd worden. In Mongolië zijn 21 huizen doorzocht, is een server in beslag genomen en zijn 93 personen geïdentificeerd die gelinkt worden aan illegale cyberactiviteiten. De autoriteiten in Madagaskar hebben elf mensen geïdentificeerd die gelinkt zijn aan malafide servers. Ook zijn daar elf elektronische apparaten in beslag genomen.