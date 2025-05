Hackers verkopen toegang tot medische gegevens van 1,5 miljoen Fransen

De medische gegevens van 750.000 Fransen zijn door hackers openbaar gemaakt na een cyberaanval op het elektronisch patiëntendossier MediBoard. De hackers zeggen de gegevens van in totaal 1,5 miljoen mensen te hebben gestolen, waaronder medische informatie.

Een hacker of hackersgroep die zichzelf nears of near2tlg noemt, verkoopt volgens Bleeping Computer toegang tot de systemen van MediBoard, een Frans platform om medische gegevens van ziekenhuis- en dokterspatiënten uit te wisselen. Dat platform wordt door meerdere Franse ziekenhuizen gebruikt. De hackers zeggen toegang te hebben en toegang te verkopen tot de gegevens van 1,5 miljoen patiënten. Het gaat daarbij om persoonsgegevens en paspoort- en identiteitsbewijzen, maar ook om medische gegevens zoals facturen, medicatie en afspraken met artsen en specialisten.

Om te bewijzen dat de hackers toegang hebben, verkopen ze naast de toegang zelf ook de gegevens van 758.912 patiënten. Die gegevens bevatten minder informatie, maar alsnog gegevens over de huisartsen en medicijngebruik. Op het moment zijn die gegevens nog niet verkocht, dus is ook niet met zekerheid te zeggen of de data legitiem is.

De maker van het medische platform, Softway Medical Group, bevestigt in een reactie aan onder andere Bleeping Computer dat er inderdaad een inbraak heeft plaatsgevonden. Volgens het bedrijf hebben de aanvallers geen kwetsbaarheid uitgebuit, maar zijn ze binnengekomen via gestolen credentials van een eindgebruiker. De gegevens worden niet gehost bij dat bedrijf, maar bij de ziekenhuizen zelf. De aanval zou hebben plaatsgevonden op 19 november.