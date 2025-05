Western Digital brengt NVMe-ssd van 2TB en losse Extreme PRO met USB4 uit

Western Digital heeft de WD_Black SN7100 uitgebracht, een NVMe-ssd van 1TB of 2TB met PCIe 4.0-ondersteuning en een maximale theoretische leessnelheid van 7250MB/s. Daarnaast brengt het bedrijf een draagbaar flashgeheugen uit met USB4 in de SanDisk-lijn.

Western Digital heeft de WD_Black SN7100 op zijn website gezet. De M.2-drive met PCIe 4.0-interface heeft tlc-nand en een onbekende, waarschijnlijk door WD vervaardigde, controller aan boord. Die komt in drie varianten beschikbaar, met een totale opslagruimte van 500GB, 1TB of 2TB. 'Volgend jaar' moet er ook een 4TB-model beschikbaar komen, zegt de fabrikant in een persbericht, al noemt hij daar geen details bij. De SN7100 heeft een maximale leessnelheid van 7250MB/s en een maximale schrijfsnelheid van 6900MB/s. De sequentiële schrijf- en leessnelheden zijn respectievelijk 6800MB/s en 5800MB/s. Het apparaat is met die genoemde prestaties zo'n 35 procent sneller dan zijn voorganger.

De goedkoopste drive, met 500GB capaciteit, kost 60 dollar. De 1TB-variant kost 90 dollar en de 2TB-variant 150 dollar. Omgerekend in euro's en inclusief btw komt dat uit op 69 euro, 104 euro en 174 euro.

Daarnaast brengt Western Digital een grotere uitbreidingsdrive uit voor de Xbox X en S. Het bedrijf had daar al een model van met maximaal 1TB opslag, maar WD komt nu met de WD_Black C50 met 2TB opslag. Dat model kost 250 dollar of 290 euro, inclusief btw.

Western Digital brengt verder ook een nieuwe versie van zijn losse SanDisk Extreme PRO geheugendrive uit. Die heeft een opslagcapaciteit van 2TB of 4TB, maar is pas over zo'n twee maanden leverbaar. Het model heeft een USB4-aansluiting, waarmee de drive maximaal 3800MB/s aan lees- en 3700MB/s aan schrijfsnelheden kan halen. Het is de eerste drive van SanDisk met USB4 die niet in de zakelijke lijn valt. De Extreme PRO werkt verder ook met USB 3.2- en USB 2.0-apparaten en ondersteunt Thunderbolt 4. De drive is bedoeld om mee te nemen en heeft een siliconen behuizing voor de stevigheid.

De drive kost 280 en 430 dollar voor respectievelijk het 2TB- en het 4TB-model. Dat is omgerekend en inclusief btw zo'n 323 en 498 euro.