Zweedse EV-accufabrikant Northvolt verzoekt definitief faillissementsbescherming

De Zweedse accufabrikant heeft definitief faillissementsbescherming aangevraagd. Daar gingen al geruchten over, maar nu heeft het bedrijf in de VS 'Chapter 11'-bescherming gevraagd. Het bedrijf gaat reorganiseren. De gigafactory en het onderzoekscentrum blijven draaien zoals gepland.

Northvolt zegt dat het een zogenaamde Chapter 11-procedure ingaat. Dat gebeurt via het Amerikaanse hoofdkantoor, maar het bedrijf sluit niet uit dat het daar op termijn ook de bedrijfsonderdelen in Zweden en Polen bij moet betrekken. Chapter 11 betekent dat het bedrijf faillissementsbescherming krijgt. Het krijgt daardoor de vrijheid om zijn schulden te herverdelen. Met een reorganisatie hoopt het bedrijf verder 145 miljoen dollar aan financiële middelen vrij te kunnen maken.

Er gingen al langer geruchten dat Northvolt financiële problemen zou hebben. Eerder deze week schreef The Financial Times daar bijvoorbeeld al over. Northvolt is de grootste Europese fabrikant voor accu's voor elektrische auto's, maar het bedrijf heeft al jaren moeite om zijn productiecapaciteit op peil te houden. In september kondigde het bedrijf een reddingsplan aan, onder andere door te stoppen met het maken van eigen kathodematerialen. Dat reddingsplan mislukte, deels omdat aandeelhouder Volkswagen geen extra EV-accu's afnam.

Northvolt zegt dat het zijn verplichting richting fabrikanten wel blijft nakomen. De gigafabriek in Skellefteå en het onderzoekscentrum in Västerås blijven operationeel. Northvolt zegt dat het daaruit ook accu's blijft leveren.