Europa krijgt Cybersecurity Support Centre voor ziekenhuizen en zorgverleners

Z-CERT: is een crisisteam wat juist in actie komt als er al sprake is van een security incident.
Dit klopt niet helemaa of het is in ieder geval niet volledig. Z-cert heeft meerdere doelstellingen. De dienstverlening is breder. In actie komen wanneer er al sprake is van een incident is één ding. Kennisdeling, advisering, informatieberichten en alerting , Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) meldingen, External Attack Surface Management etc behoren ook tot de dienstverlening.
In Nederland zijn er verschillende CERT’s actief, zowel op nationaal als op sectoraal niveau.
- NCSC: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het CERT van de Nederlandse overheid. Het NCSC richt zich op het beschermen van de digitale infrastructuur van de overheid, vitale sectoren en andere belangrijke organisaties. Het NCSC werkt nauw samen met andere CERT’s en internationale partners om cyberdreigingen te identificeren en te bestrijden. Ook biedt het NCSC advies en ondersteuning aan organisaties bij het verbeteren van hun cyberbeveiliging.
- DTC: Het Defense Cyber Command (DTC) is het CERT van de Nederlandse strijdkrachten. Het DTC is verantwoordelijk voor de bescherming van de militaire informatiesystemen en de ondersteuning van militaire operaties. Het DTC werkt nauw samen met andere defensieorganisaties en internationale partners om de digitale weerbaarheid van de krijgsmacht te vergroten.
- SURFcert: SURFcert is het CERT van SURF, de organisatie die het netwerk en de ICT-diensten levert aan het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. SURFcert biedt ondersteuning en advies aan de aangesloten instellingen bij het beveiligen van hun netwerken en systemen. Ook monitort SURFcert het netwerkverkeer om eventuele aanvallen te detecteren en te bestrijden.
- Fox-IT SOC: Het Security Operations Center (SOC) van Fox-IT is een sectoraal CERT dat zich richt op de bescherming van de kritieke infrastructuur, financiële instellingen en grote bedrijven. Het SOC biedt continue monitoring en incident response services om cyberdreigingen te detecteren en te bestrijden. Ook biedt het SOC advies en ondersteuning bij het verbeteren van de cyberbeveiliging.
- CCV: Het Cybercrime Centrum van de politie (CCV) is het CERT van de Nederlandse politie. Het CCV richt zich op de opsporing en vervolging van cybercriminelen en biedt ondersteuning aan andere CERT’s en organisaties bij het bestrijden van cybercriminaliteit. Ook biedt het CCV training en educatie op het gebied van cybercrime.
- ENCS: Het European Network for Cyber Security (ENCS) is een sectoraal CERT dat zich richt op de beveiliging van de energie-infrastructuur. Het ENCS werkt samen met energiebedrijven en overheden om de digitale weerbaarheid van de energie-infrastructuur te vergroten. Het ENCS biedt onder andere audits, trainingen en advies op het gebied van cyberbeveiliging.
Bron: https://www.cyberstop.nl/wat-is-cert-en-wat-doet-ze/
Z-cert is puur gericht op Nederland. Een Europese aanpak is veel breder.
[Reactie gewijzigd door Bor op 15 januari 2025 21:35]