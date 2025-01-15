Europa krijgt Cybersecurity Support Centre voor ziekenhuizen en zorgverleners

Europa krijgt een Cybersecurity Support Centre voor ziekenhuizen en zorgverleners. Dat moet zorgen dat het aantal succesvolle cyberaanvallen op ziekenhuizen en andere zorginstellingen komende jaren gaat dalen.

Het Cybersecurity Support Centre is een van de belangrijkste maatregelen uit een actieplan van de Europese Commissie om het aantal succesvolle aanvallen op ziekenhuizen en andere zorginstellingen terug te dringen. Dat centrum moet kennis verzamelen over dreigingen en hoe die te voorkomen zijn. Ook moet er via dat centrum kennis op te vragen zijn over onder meer hoe snel te herstellen van aanvallen. Het gaat om een specifiek instituut voor ziekenhuizen en zorgverleners, om op die manier specifieke kennis te verzamelen en trainingen te geven. Die kunnen verschillen per lidstaat.

Daarnaast stelt het actieplan een systeem van vouchers voor, waarmee ziekenhuizen financiële steun kunnen krijgen voor het implementeren van specifieke beveiligingsmaatregelen. Hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, staat niet in het plan. Het centrum moet er dit jaar al komen, andere maatregelen komen dit of volgend jaar.