Europa krijgt Cybersecurity Support Centre voor ziekenhuizen en zorgverleners

Europa krijgt een Cybersecurity Support Centre voor ziekenhuizen en zorgverleners. Dat moet zorgen dat het aantal succesvolle cyberaanvallen op ziekenhuizen en andere zorginstellingen komende jaren gaat dalen.

Het Cybersecurity Support Centre is een van de belangrijkste maatregelen uit een actieplan van de Europese Commissie om het aantal succesvolle aanvallen op ziekenhuizen en andere zorginstellingen terug te dringen. Dat centrum moet kennis verzamelen over dreigingen en hoe die te voorkomen zijn. Ook moet er via dat centrum kennis op te vragen zijn over onder meer hoe snel te herstellen van aanvallen. Het gaat om een specifiek instituut voor ziekenhuizen en zorgverleners, om op die manier specifieke kennis te verzamelen en trainingen te geven. Die kunnen verschillen per lidstaat.

Daarnaast stelt het actieplan een systeem van vouchers voor, waarmee ziekenhuizen financiële steun kunnen krijgen voor het implementeren van specifieke beveiligingsmaatregelen. Hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, staat niet in het plan. Het centrum moet er dit jaar al komen, andere maatregelen komen dit of volgend jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-01-2025 20:55 30

15-01-2025 • 20:55

30

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Reacties (30)

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spauwe 15 januari 2025 23:26
Doet me denken aan VZW shield in België, focust zich momenteel enkel op 1 provincie.

Het ding met openbare aanbestedingen is dat het dan na “toevallige etentjes” gaat naar een big four. Offerte krijgt dan net voor de deadline een revisie zodat ie net onder laagste zit van de andere aanbieders. Ik zeg niet dat het bij hun zo is, maar zie het vaak terugkomen bij de overheid.

En dan krijgt de overheid/VZW 5 juniors recht van school die er niets van kennen, en 1 medior/senior die dan 1,5-2 jaar ervaring heeft (want zo snel wijzen ze die titel toe bij big fours), die dan bij de 5 juniors damage control moet doen. En voor dat circus wordt dan de hoofdprijs betaald.

[Reactie gewijzigd door spauwe op 15 januari 2025 23:37]

Bicky @spauwe16 januari 2025 07:47
VZW shield breid zijn focus uit ook buiten de provincie en werkt ook samen met andere ziekenhuizen dan enkel op hun site vermeld
dev-random @spauwe16 januari 2025 07:58
Helaas wel herkenbaar. De kosten van dit grapje worden vervolgens doorberekend in de dienstverlening en als burgers/afnemers daarvan zijn we de sjaak.
Yoshi @spauwe16 januari 2025 15:48
wij zitten ergens tegen het Brusselse dus shield VZW focust zich ondertussen op heel wat meer provincies ;-).
Willem_54 @spauwe18 januari 2025 00:38
Rusland en China hebben een firewall zodat er geen ongeautoriseerd dataverkeer de grens kan passeren.
De EU heeft dat nog niet maar het zal veel toevoegen aan de beveiliging.
Iedereen kan hier bruggen, havens, ziekenhuizen, universiteiten etc. platleggen met Ddos aanvallen en data stelen.
Ook zou wettelijk iedereen die data opslaat verplicht moeten encrypten, zodat datalekken en datadiefstal niet kan worden gelezen.
haagsepracht 15 januari 2025 21:03
Dit doet me denken aan het Z-CERT. Zij doen dit namelijk al in Nederland geloof ik.
tweaker2010 @haagsepracht15 januari 2025 21:13
Het doel is toch wel anders:

CSC: dit centrum moet kennis verzamelen over dreigingen en hoe die te voorkomen zijn
Z-CERT: is een crisisteam wat juist in actie komt als er al sprake is van een security incident.

Als het Z-Cert goed zou functioneren dan was een Europese aanpak niet nodig lijkt me.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tweaker201015 januari 2025 21:27
Z-CERT: is een crisisteam wat juist in actie komt als er al sprake is van een security incident.
Dit klopt niet helemaa of het is in ieder geval niet volledig. Z-cert heeft meerdere doelstellingen. De dienstverlening is breder. In actie komen wanneer er al sprake is van een incident is één ding. Kennisdeling, advisering, informatieberichten en alerting , Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) meldingen, External Attack Surface Management etc behoren ook tot de dienstverlening.

In Nederland zijn er verschillende CERT’s actief, zowel op nationaal als op sectoraal niveau.
- NCSC: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het CERT van de Nederlandse overheid. Het NCSC richt zich op het beschermen van de digitale infrastructuur van de overheid, vitale sectoren en andere belangrijke organisaties. Het NCSC werkt nauw samen met andere CERT’s en internationale partners om cyberdreigingen te identificeren en te bestrijden. Ook biedt het NCSC advies en ondersteuning aan organisaties bij het verbeteren van hun cyberbeveiliging.
- DTC: Het Defense Cyber Command (DTC) is het CERT van de Nederlandse strijdkrachten. Het DTC is verantwoordelijk voor de bescherming van de militaire informatiesystemen en de ondersteuning van militaire operaties. Het DTC werkt nauw samen met andere defensieorganisaties en internationale partners om de digitale weerbaarheid van de krijgsmacht te vergroten.
- SURFcert: SURFcert is het CERT van SURF, de organisatie die het netwerk en de ICT-diensten levert aan het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. SURFcert biedt ondersteuning en advies aan de aangesloten instellingen bij het beveiligen van hun netwerken en systemen. Ook monitort SURFcert het netwerkverkeer om eventuele aanvallen te detecteren en te bestrijden.
- Fox-IT SOC: Het Security Operations Center (SOC) van Fox-IT is een sectoraal CERT dat zich richt op de bescherming van de kritieke infrastructuur, financiële instellingen en grote bedrijven. Het SOC biedt continue monitoring en incident response services om cyberdreigingen te detecteren en te bestrijden. Ook biedt het SOC advies en ondersteuning bij het verbeteren van de cyberbeveiliging.
- CCV: Het Cybercrime Centrum van de politie (CCV) is het CERT van de Nederlandse politie. Het CCV richt zich op de opsporing en vervolging van cybercriminelen en biedt ondersteuning aan andere CERT’s en organisaties bij het bestrijden van cybercriminaliteit. Ook biedt het CCV training en educatie op het gebied van cybercrime.
- ENCS: Het European Network for Cyber Security (ENCS) is een sectoraal CERT dat zich richt op de beveiliging van de energie-infrastructuur. Het ENCS werkt samen met energiebedrijven en overheden om de digitale weerbaarheid van de energie-infrastructuur te vergroten. Het ENCS biedt onder andere audits, trainingen en advies op het gebied van cyberbeveiliging.
Bron: https://www.cyberstop.nl/wat-is-cert-en-wat-doet-ze/

Z-cert is puur gericht op Nederland. Een Europese aanpak is veel breder.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 januari 2025 21:35]

hellknight @Bor15 januari 2025 22:37
Bronartikel maakt wel 1 of 2 fouten: Defensie Cyber Commando is DCC.
DTC in deze context is Digital Trust Center - de counterpart van NCSC voor de niet-vitale industrie - die mis ik ook in het artikel dat je quote
tweaker2010 @Bor15 januari 2025 21:32
Dit artikel gaat over de Ziekenhuizen en zorgleveranciers, dus vandaar de verwijzing naar Z-Cert.
Je hoeft me niet uit te leggen wat een CERT doet want heb er zelf vaak genoeg aan deelgenomen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tweaker201015 januari 2025 21:38
Dan nog klopt jouw stelling niet (naast het punt wat ik hierboven aanduid over de bredere dienstverlening):
CSC: dit centrum moet kennis verzamelen over dreigingen en hoe die te voorkomen zijn
Z-CERT: is een crisisteam wat juist in actie komt als er al sprake is van een security incident.
Kortom je stelt dat CSC ter preventie is en dat Z-CERT in actie komt wanneer er al sprake is van een incident. Hierbij kom je vervolgens met:
Als het Z-Cert goed zou functioneren dan was een Europese aanpak niet nodig lijkt me.
Je lijkt hier aan te geven dat preventie ondergeschikt is aan het in actie komen wanneer er al sprake is van een incident. Dat lijkt mij de omgekeerde wereld, of ik begrijp je niet goed.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 januari 2025 21:39]

tweaker2010 @Bor15 januari 2025 21:52
Ik zeg helemaal niet dat preventie onderschikt is, preventie is alleen niet de voornaamste reden van een CERT. Wellicht zit de verwarring erin dat het Z-CERT een stichting is en geen regulier CERT.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @tweaker201016 januari 2025 18:17
De juridische vorm maakt toch niets uit in dit geval? Dat staat helemaal los van de dienstverlening.
metalmania_666 @tweaker201016 januari 2025 11:19
Je hoeft me niet uit te leggen wat een CERT doet want heb er zelf vaak genoeg aan deelgenomen
Maar er zijn misschien andere mensen die dit wél verhelderend vinden.
Ik vind de uitleg welke CERT's er allemaal zijn wel fijn om te weten, ookal ken ik er de meeste wel van
klystr @tweaker201015 januari 2025 21:19
Andersom: als CSC in staat is om kennis te vergaren en aanvallen te voorkomen is Z-CERT niet meer nodig.
renecl 15 januari 2025 21:05
Als je Cryptovaluta zou verbieden, dan is dat hele ransomeware toch niet meer interessant?

Is dat niet gewoon de oplossing? (k zal wel te makkelijk denken ;-))
Mushroomician @renecl15 januari 2025 21:07
En hoe wil je het verboden gebruik handhaven?
klystr @Mushroomician15 januari 2025 21:15
Zou je dat niet kunnen doen bij de slachtoffers? Dus als je gehackt wordt en je betaalt via crypto, dat je dan vervolging kunt verwachten omdat je dan de wet overtreedt? Je zult dat inderdaad niet bij de ontvanger kunnen handhaven, maar organisaties zijn doorgaans meer bezig met de wet ;-)
dasiro @klystr15 januari 2025 22:10
dat stopt aanvallers niet, die trekken zich niets aan van wetgeving en vervolging van hun slachtoffers
klystr @dasiro16 januari 2025 06:46
Dat is niet waar want de aanvallers zijn ook commerciële bedrijven. Het maakt het minder waarschijnlijk dat het slachtoffer gaat betalen. Een (slachtoffer)bedrijf wil imagoschade voorkomen en zowel een datalek als een wetsovertreding zorgen voor imagoschade. In zeker een deel van de gevallen zal het slachtoffer daarom niet betalen of sneller hulp zoeken van instanties. Dat is negatief voor de aanvaller en daarom denk ik dat het van negatieve invloed is voor de aanvallers.
renecl @Mushroomician15 januari 2025 21:16
Via een wet bijvoorbeeld. Strafbaar maken. Echter zou je dat wereldwijd willen doen.
Al het geldverkeer tracerbaar en niet annoniem.
Oon @renecl16 januari 2025 02:11
Dan gaan ze wel weer terug naar 'koop voor 100.000 euro aan gift cards'.
We gaan nu sowieso een tijd in waar op geopolitiek niveau dingen als de technologie achter ransomware ingezet gaan worden, dat zie je nu al in de oorlog in Oekraïne. Staatshackers die een systeem binnendringen en volledig versleutelen tot er bepaalde eisen worden voldaan zal over een paar jaar niet meer zeldzaam zijn.
renecl @Oon16 januari 2025 07:38
Zit ook wat in, echter zie ik geen enkel voordeel van cryptovaluta. Voor niet polieke doelen, is geld de drijfveer. Haal je dat weg, dan heeft hacken weinig zin meer.
Sebastian1313 @renecl16 januari 2025 05:57
Geheel correct. De gedachte is te gemakkelijk.
david-v @renecl16 januari 2025 07:43
Een beetje te makkelijk gedacht ja. Waarom alleen crypto verbieden? Je kan net zo goed verbieden dat een slachtoffer de aanvaller betaald, maakt niet uit met welke valuta, crypto of andere methode. Dat gaat het denk ik niet worden
renecl @david-v16 januari 2025 20:10
Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat we het de crimineel wel heel erg makkelijk maken zo. ;-)
Frame164 16 januari 2025 00:03
Ze moeten gewoon leden van het tweakersforum vragen om daar voor te gaan werken. Dan komen er nooit meer securitygerelateerde problemen voor. [/S]
Renault 15 januari 2025 22:51
Voeg aan het rijtje "ziekenhuizen en zorgleveranciers" dan ook ff universiteiten toe ...
Pasteis 16 januari 2025 07:23
Hoe wordt dit georganiseerd? Komt er Europees gezien een kantoor waar vanuit deze instantie wordt gemanaged? Is het meer een samengesteld team van specialisten die verspreid over Europa zit? De ideeen zijn altijd erg leuk, maar vraag ik me af of dit wel effectief is en niet de zoveelste bureaucratisch kantoor is om goedbedoelde doelen na te streven. Ik denk nog steeds dat er decentraal genoeg uitdagingen op cybersecurity ligt.

Gevoelsmatig zitten we Europees al met heel veel instanties en krijg ik nooit het gevoel dat de kosten-baten echt loont.
Johnny D 16 januari 2025 10:41
Knap , want dat alleen in Nederland al niet voor mekaar krijgen lukt al niet omdat elk ziekenhuis en zorginstelling met een ander systeem werkt (wat al heel dom is qua samenwerking e.d.)
En ik vind ook dat de EU zich daar helemaal niet mee moet bemoeien wat en hoe wij hier het regelen
Als ze iets nuttigs voor de EU willen doen laat ze dan medicijnen in eigen beheer gaan produceren voor de inwoners

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