Dna-database Interpol levert eerste match voor zaak in Nederland en België op

De Nederlandse politie heeft voor het eerst op basis van de I-Familia-dna-database van Interpol een dna-match gevonden met een stoffelijk overschot van een vermiste persoon. Het dna-profiel is afkomstig van het Belgische Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Op basis van de I-Familia-database heeft de Nederlandse politie het dna van de in juli 1990 verdwenen Angelique Hendrix uit het Nederlandse Stein kunnen linken aan een stoffelijk overschot dat in mei 1991 in Maasmechelen, net over de grens in België werd gevonden. In maart van 2024 veranderde de wetgeving over dna in België, waardoor deze gegevens met de internationale I-Familia-database van Interpol gedeeld mochten worden. Dit leidde tot de doorbraak in het onderzoek. Het is overigens nog steeds onduidelijk wat er met Hendrix gebeurd is. Interpol en het Openbaar Ministerie loven een beloning van 30.000 euro uit voor een tip met informatie waarmee de zaak opgelost kan worden, aldus de politie.

I-Familia is een door Interpol beheerde dna-database waar familieleden van vermiste personen hun dna vrijwillig in kunnen laten opnemen. Interpol faciliteert vervolgens de vergelijking van deze gegevens met databases uit alle aangesloten landen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-10-2024 21:12
106 • submitter: Anonymoussaurus

10-10-2024 • 21:12

106

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (106)

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MPIU8686 10 oktober 2024 21:36
Wederom het bewijs dat een verplichte DNA registratie van iedereen ten voordele zou zijn van de gehele maatschappij. Dit had touwens al lang zo moeten zijn.

Dit zou van elke burger ter wereld moeten bestaan vanaf zijn geboorte, we kunnen al beginnen in Europa elke burger te registreren of iedereen die Europa binnenkomt een verplichte DNA registratie te geven.
Zoveel onopgeloste misdrijven waar ze wel DNA van vinden, maar geen dader/match. Het zou alles vergemakkelijken, dit samen met een deftige strafwetgeving en grenscontroles. Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven.

Ander voordeel van zo'n database is het in een vroeg stadium opsporen van erfelijke / niet-erfelijke aandoeningen en deze op voorhand te behandelen zodat je later helemaal niet ziek hoeft te worden en niet hoeft te sterven. Zo gaat iedereen een langer en gezond leven tegemoet.
fenrirs @MPIU868611 oktober 2024 07:37
Mijn haren gaan recht overeind staan.

Hier is al veel onderzoek naar gedaan en even veel weerstand tegen. Zie ook een voorstel uit 2017 om dna uit ziekenhuis materiaal op te slaan
Terecht was hier veel kritiek op:"De overheid is keer op keer onbetrouwbaar gebleken als het gaat om het opslaan van DNA. Als een verdachte wordt vrijgesproken, moet DNA vernietigd wordt. Dat is heel vaak niet gebeurd en dan wordt het materiaal toch gebruikt. Het risico is veel te groot dat het nu weer fout gaat."

Voordelen zouden kunnen zijn dat meer misdrijven worden opgelost, vraag is alleen of daar wel de mankracht voor is. Ook het gebruik van DNA om getuigen op te sporen is niet altijd wenselijk. Zou jij aan sommige plaats delicten gelinkt willen worden? (je partner kan zich gaan afvragen wat jij toch in een bepaalde buurt moest?)

Maar de nadelen zijn niet mals:

De delen van het DNA waarvan nu een DNA-profiel van gemaakt wordt, heeft volgens de huidige kennis geen functie. Wellicht ontdekken wetenschappers in de toekomst hiervoor functies (al acht ik dat onwaarschijnlijk met mijn eigen achtergrond in humane genetica)
Hoe dan ook is het onverantwoord om nu informatie op te slaan waaraan we op een later moment wellicht een heel andere betekenis kunnen geven. Het is niet voor niets dat z.g.n. "whole genome sequencing" data van personen aan strenge opslag voorwaarden zijn gebonden in ziekenhuizen.

Wellicht hebben verzekeringsmaatschappijen straks dan ook interesse in toegang tot deze databank, waardoor je al dan niet onterecht een hogere premie kan verwachten (uit eigen onderzoek: een z.g.n. 'severe' mutatie hoeft niet in alle gevallen tot ziekte te leiden door 'modifiers', genen of genetische elementen die bescherming bieden tegen de variant. Onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen.)

Jouw idee, dat je zomaar uit een DNA profiel een erfelijke ziekte kan plukken voor die persoon, zonder enige context gaat compleet voorbij aan de wenselijkheid daarvan voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en de complexiteit die nodig is voor een degelijk genetisch advies.

Verder wordt er teveel waarde gehecht aan DNA sporen. DNA-onderzoek is slechts een onderdeel van de opsporing. Maar er zijn nog veel vragen over hoe DNA-sporen op een locatie terecht komen. Sporen kunnen gemengd zijn of door DNA afbrak is er maar een partieel profiel, met meer matches in de databank. Hoe meer daar in zit, hoe groter de kans op vals positieven.

Ieder systeem is gevoelig voor (digitale) inbraak. Ook de huidige DNA-databanken en die moeten streng beveiligd worden. Kwaadwillenden kunnen DNA planten op een locatie. Als 'iedereen' in die databank zit wordt het een stuk makkelijker om een willekeurig monster te planten.

En zelfs als alles goed juridisch en technisch is afgedicht, dan nog kunnen wetten politiek aangepast worden. 15 jaar geleden vonden we dat alleen veroordeelden in een databank mochten worden opgenomen. Sinds enkele jaren wordt er ook verwantschapsonderzoek uitgevoerd, waarmee ook familieleden van personen in de DNA-databank kunnen worden opgespoord. Inmiddels is ook toegestaan om uiterlijke kenmerken uit een DNA-profiel te halen. Zo veranderd wetgeving langzaam maar gestaag, vaak zonder maatschappelijke ruggespraak.

We hoeven maar 2500km naar het oosten te gaan om te zien hoe makkelijk een regime kan veranderen.

Hiernaast worden er ook nog regelmatig fouten gemaakt bij de opsporing. Deskundigen interpreteren bv materiaal van meerdere personen, wellicht met bias en kunnen er grote misstappen worden gezet bij vervolging.

Kortom, een complete ramp als jouw voorstel werkelijkheid zou worden.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 11 oktober 2024 12:10]

schrikbeeld @fenrirs11 oktober 2024 18:19
@fenrirs heeft zeer valide punten. In de wereld van de genealogie laten ook steeds meer mensenhandel DNA testen om te zien of ze zo verwanten kunnen vinden, waar ze vandaan komen etc. Er is een aantal bedrijven die dit faciliteren, ieder test het DNA-materiaal op zijn zelfgekozen subset van (junk)DNA waardoor het vinden van matches erg lastig wordt tenzij je zoekt in de tests van hetzelfde bedrijf.

Zorgelijker is dat een aantal bedrijven inmiddels samenwerkt met politie en justitie, hoewel men beloofd heeft dit niet te doen.
Net zo zorgelijk is wanneer een bedrijf in moeilijkheden komt. Wat gebeurt er dan met de verzamelde data? Voor een bedrijf in moeilijkheden (geldnood) is het verleidelijk om deze data te verkopen, waarmee eerdere beloften over privacy weinig waard meer zijn.
Een in moeilijkheden verkerende DNA-tester is bv. 23AndMe: https://www.npr.org/2024/...ppens-to-all-the-dna-data
Djohnnie @MPIU868610 oktober 2024 21:47
Tot ze in een niet zo verre toekomst beslissen om mensen met bepaalde genetische afwijkingen op te sluiten om welke reden dan ook.
Het is niet dat er in het verleden nog nooit vreemde regimes aan de macht zijn geweest.
Flavius @Djohnnie11 oktober 2024 09:11
Op basis van dit soort forensische DNA-profielen kunnen helemaal geen genetische ziektes of afwijkingen vastgesteld worden.
Xerpan @Flavius11 oktober 2024 10:35
tfunction creep is overal.
"the gradual widening of the use of a technology or system beyond the purpose for which it was originally intended, esp when this leads to potential invasion of privacy".
Cybermage @Djohnnie10 oktober 2024 21:52
Denk maar aan de film Gattica Wikipedia: Gattaca
Worden mensen uitgesloten omdat genen niet verrijkt zijn.
In de film nog onschuldig.
phray @Djohnnie10 oktober 2024 23:18
Als er weer een Nazi partij of iets vergelijkbaars aan de macht kom zal je toch verplicht worden je dna af te geven dus.

Sowieso heb je maar een klein percentage deelnemers nodig om de hele bevolking in kaart te krijgen omdat alles te herleiden is dmv stambomen.
wica @MPIU868610 oktober 2024 21:45
Ik wil best mijn DNA afstaan, als we betrouwbare bestuurders hebben. Tot die tijd, is elke kans van misbruik, één te veel.
Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven.
Je weet nooit, wat toekomstige wetgeving gaat worden. Ik verwijs weer naar mijn eerste punt.
Pixelmagic @wica10 oktober 2024 22:52
Bestuurders komen en gaan, je gegevens op deze manier afgeven is voornaltijd. Vergeet dat niet.
wica @Pixelmagic11 oktober 2024 07:49
Weet ik, maar heb jij ooit een betrouwbare bestuurder gezien?
Pixelmagic @wica11 oktober 2024 09:32
Ik denk eens eentje zijn voorbij rijden op een unicorn :+
iwaki @MPIU868610 oktober 2024 21:46
En wat als er uitgevonden wordt dat bepaalde genen agressie of andere karaktereigenschappen veroorzaken? Moeten deze mensen dan ook maar preventief geruimd worden?
Drone_701 @MPIU868610 oktober 2024 21:51
Nope, no way, never. Recht op privacy primeert. Tuurlijk is het argument dat het nuttig is bij het oplossen van misdaden valide, heb ik alle begrip voor maar je kan er sowieso vanuit gaan dat er misbruik van die data gemaakt zal worden. Dan liever klassiek politiewerk waarbij de privacy van de onschuldige 99,99% van de bevolking gerespecteerd word. (Percentage verzonnen voor dramatisch effect)
bossanova @MPIU868610 oktober 2024 22:08
Dat vonden ze voor de oorlog ook van het bevolkingsregister.
CPV @bossanova11 oktober 2024 13:34
Daar dacht ik ook meteen aan.
latka @MPIU868610 oktober 2024 22:12
"Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven." dit argument weer. Hoe vaak gaan we dit nog horen. Gerechtelijke dwalingen is nog geen reden genoeg? En opsporen van erfelijke ziektes? Ik kan je verzekeren dat verzekeraars of werkgevers die info ook wel willen. Zit je dan met je erfelijke ziekte 2e rangsburger te zijn omdat niemand je aan wil nemen/wil verzekeren. Tuurlijk kunnen we regels maken om het allemaal in goede banen te leiden. Of we doen gewoon normaal dan hoeven we niet door de excessen heen en geen regels te maken.
jeffhuys @latka10 oktober 2024 22:59
We blijven dit horen tot ze hun zin hebben, of ze weg zijn. Voor even.

[Reactie gewijzigd door jeffhuys op 10 oktober 2024 22:59]

The-Source @latka11 oktober 2024 08:21
Ander voorbeeld; Pin mij niet geheel vast op het hoe en wat maar zover ik weet werkt het zo ;)
Als je jezelf (eigen actie) opgeeft als stamcel donor bij Matchis dan geef je ook DNA af. Maar dit wordt dus gescheiden bewaard van je persoonlijke gegevens.
DNA gaat naar lab voor verwerking met een intern nummer van Matchis. In donor database komt dit dus ook met dat nummer opgeslagen. Bij een match wordt er met Matchis contact gezocht en zij nemen dan contact op met de donor (1e vraag is of je het nog wel ziet zitten).
Hierbij zijn dus DNA profiel en persoonlijke gegevens gescheiden. En bij een hack van 1 van de 2 ligt het nog niet op straat.
Tegen z'n registratie ben ik niet tegen ( en ben al een keer opgeroepen voor aanleveren van bloed monster om te kijken of het echt goed matched met de patient, overigens daarna niet voor donatie opgeroepen)
Bedrijven zoals 23andme zou ik dus nooit wat mee gaan doen want dan is DNA profiel EN persoonlijke gegevens op 1 plek bij een commercieel bedrijf.
trbs @latka13 oktober 2024 11:24
Zeker.

En dat is nu ook al zo. Ga maar is met een erfelijke chronische ziekte een AOV, ORV, of iets dergelijks afsluiten. Dan loop je al tegen dergelijke problemen aan.
Powerblast @MPIU868610 oktober 2024 22:21
Het zou op zich onderzoek vereenvoudigen maar of je dit daadwerkelijk wil als samenleving is wel wat anders. De gevolgen zijn wel erg groot en je creert hier weer andere problemen mee. Hackable, misbruik voorkomen. Misschien plots commerciële partijen die dit ook wel zeer interessant gaan vinden en er vervolgens de kantjes zwaar aflopen. Dit krijg je er nooit door.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 10 oktober 2024 22:21]

ibmpc @MPIU868610 oktober 2024 22:34
Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven.
Een vriend van mij is z'n hele familie kwijtgeraakt in de oorlog. Omdat alle gegevens in een of ander overheidsregister stonden. Ik weet het niet hoor, ik denk dat ik onveranderbare gegevens liever niet in een database achterlaat.
m_snel @ibmpc11 oktober 2024 00:21
Ja daar hadden ze toen heel veel profijt van dat we zo goed alle geloven registerde .
ibmpc @m_snel11 oktober 2024 00:46
Van wat ik heb begrepen, maar deze vriend wist het ook niet heel zeker meer omdat het zo lang geleden was, gingen heel veel mensen vrolijk naar het persoonsbewijzengebouw want het was een hippe happening om een persoonsbewijs te krijgen. Om die reden ben ik huiverig om "voor de hipheid" mijn DNA af te staan. Er moet een reden zijn. Ik vind inleveren op privacy niet erg als ik maar weet wat er gebeurt. Zo zit ik ook op de WC met de deur op slot, niet zozeer omdat ik privacy zo belangrijk vind, maar meer common sense.

Zijn die persoonsbewijsgebouwen niet voorzien van apparatuur van IBM?
m_snel @MPIU868610 oktober 2024 22:37
DNA zegt verder vrij weinig, het dient hooguit als onderdeel van andere bewijzen. Ik kan makkelijk uw DNA uit de vuilnisbak pakken en dan ergers plaatsen.
Ook met ziektes wordt het vast een probleem, verzekeringen baseren nu hun premie op bekende sterfgevallen, maar als je aangeeft dat rookt dan betaal je extra. Terwijl die sterfgevallen al zijn opgenomen in de algemene cijfers
arbraxas @MPIU868610 oktober 2024 21:49
Mja, je geloof registreren. Wat kan dat nou voor kwaad?

Echt, geschiedenis moet veel en veel meer gegeven worden op school.
MPIU8686 @arbraxas10 oktober 2024 22:11
Religie heeft helemaal niks met DNA registratie te maken.

Ter info ;) :
Iedereen die gedoopt is in een Rooms-Katholieke Kerk is katholiek en lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Het doopsel wordt vermeld in het doopboek. Dan worden ook de gegevens opgenomen in de parochiële kerkledenadministratie.
Muncher @MPIU868610 oktober 2024 22:20
Zijn punt is: je weet nooit zeker waar dit soort gevoelige informatie in de toekomst voor gebruikt kan worden.

Ik denk dat @arbraxas refereert naar het vastleggen van geloof ten tijden van de tweede wereldoorlog. Mede hierdoor kon de Duitse bezetter Joden makkelijker identificeren.
memphis @Muncher11 oktober 2024 09:06
Wat is gevoelig aan DNA informatie? Aan het DNA kunnen ze niet zien wat je geloof, inkomen, bankrekening etc is. Je post hier dus je zit op op het internet, dan weten ze al veel meer over je dan dat ze ooit uit je DNA zullen halen.
Muncher @memphis11 oktober 2024 09:24
Jij post hier nu onder de naam Memphis, maar je kan morgen besluiten om een andere naam te gaan gebruiken. Dus tot op zekere hoogte is het herleidbaar, maar als jij een andere keuze maakt dan laat je een gedeelte van die geschiedenis achter je (door bijvoorbeeld een andere nickname te kiezen).

Met DNA kan dat niet: als het eenmaal is vastgelegd, is het altijd traceerbaar naar degene die het heeft afgegeven. Het is niet te wijzigen of te veranderen.
memphis @Muncher11 oktober 2024 10:17
Als ik morgen mijn nick verander is door mijn geschiedenis van oa gebruik van IP adressen en de registratie van andere zaken en tracing cookies deze prima aan de oude nick te koppelen. OK, DNA is altijd traceerbaar naar jou, maar wanneer is dat nodig en zal een DNA sample worden afgenomen? Alleen wanneer ze je stoffelijke resten hebben gevonden of wanneer je iets strafbaars hebt gedaan naast de optie dat je het zelf laat afnemen voor bv een familieonderzoek. Waar je overal geweest bent, wat je hebt aangeraakt, gekocht of wat dan ook is technisch (nog) niet te volgen op basis van je DNA.
Muncher @memphis11 oktober 2024 10:48
Volgens mij was het argument dat dit gesprek op gang deed brengen dat we voor iedereen zijn/haar/hen DNA profiel gingen registeren. Dat is iets anders dan DNA inzetten in geval van nood, eigen keuze, familieonderzoek, etc. In bepaalde gevallen kan DNA profilering zeker handig (zelfs onmisbaar?) zijn.

Een database waarin het DNA van alle burgers word opgeslagen, voor het geval dat, dat lijkt mij echt niet een goed idee om redenen die ik eerder heb genoemd.
m_snel @Muncher11 oktober 2024 00:24
Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt maar je moet hier uitkijken met wat je op schrijft.
Muncher @m_snel11 oktober 2024 09:25
Ik geloof niet helemaal dat ik je volg. Waar moet je precies mee uitkijken dan?
arbraxas @MPIU868610 oktober 2024 22:25
Jou reactie is exact waarom geschiedenis weer hogere prioriteit moet krijgen op scholen
Boy @arbraxas11 oktober 2024 06:06
Was zijn reactie niet compleet sarcastisch? Ik vond het goed geschreven, zag het toen het nog de enige reactie was.Maar blijkt nu dat het bericht serieus is?
arbraxas @Boy11 oktober 2024 08:50
Door de eerste zin lees ik het als een serieuze reactie.
Goderic @MPIU868610 oktober 2024 22:37
Lees dit even, dan snap je waar het over gaat: Wikipedia: Holocaust in Nederland
sircampalot @Goderic11 oktober 2024 07:09
offtopic: ik had verwacht dat NL het hoogste percentage van de bezette landen had, vanwege de uitmuntende registratie van geloof.
Waarschijnlijk heeft het verzet in die tijd toch een groter dan gedacht deel van de archieven/registraties vernietigd.
Verwijderd @MPIU868610 oktober 2024 23:25
Iedereen die gedoopt is in een Rooms-Katholieke Kerk is katholiek en lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Het doopsel wordt vermeld in het doopboek. Dan worden ook de gegevens opgenomen in de parochiële kerkledenadministratie
Ter info ;) :
Via Mijn Overheid kun je achterhalen met wie jouw gegevens allemaal gedeeld zijn.
Ik zag, dat de Katholieke kerk mijn gegevens had en dat ik daar ingeschreven stond als lid.
Je kunt je makkelijk uit laten schrijven als je dat wil. Geen probleem mee gehad.
GameNympho @Verwijderd10 oktober 2024 23:56
Je kunt je makkelijk uit laten schrijven als je dat wil. Waarom?
Ik ben niet gedoopt, maar sta toch in dat register, reden is mijn ouders die wel gedoopt zijn.
Maar ik niet en dus niet ingeschreven zou je zeggen, nee het is de omgekeerde wereld, je staat al ingeschreven gelijk bij je geboorte :F
Me uitschrijven? Nee, want dan handel ik WEER naar hun eisen en wensen.
Ik ben niet gedoopt, dus ik hoor er gewoon niet te staan, basta.

@supersnathan94 Niet alleen via de kerk, ook landelijk (gemeente/bevolkingsregister), ik kom in het leger, krijg mijn id plaatje en wat staat erop? Juist ja RK. Aangegeven dat ik het niet ben, meerdere zei; is voor als je komt te overlijden, dan krijg je een normale begrafenis via RK gebruiken.
Zelfs dat wilde ik niet, dan MOET je de wegen volgen om UIT te schrijven, Ik als geboren hagenees weet welke vingers ik opstak en nee, het waren niet de duimen. Idioterie, ik aan hun regeltjes voldoen. Laat ik het plaatje omdraaien, wedden dat ze snel huilen ;)
En ze kennen de wetten donders goed, ze vinden alleen dat ze erboven staan.

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 11 oktober 2024 00:58]

supersnathan94
@GameNympho11 oktober 2024 00:48
Jij was onderdeel van het gezin wat zich ingeschreven had staan. Heel logisch dus dat die inschrijving er was.

Neemt niet weg dat op grond van de AVG deze data al weer vernietigd had moeten zijn (want geen actief lid) en vanaf je 18e had je sowieso een separate entiteit moeten zijn.

Overigens merk ik vaker dat kerken minder goed op de hoogte zijn van wet en regelgeving. Aan de ene kant logisch, omdat het bijna volledig op vrijwilligers draait, aan de andere kant jammer, want “je aan de wet houden” is ook gewoon een oproep vanuit het geloof.
arbraxas @supersnathan9411 oktober 2024 09:04
Nee, niet logisch.
Je word automatisch ingeschreven omdat je ouders ooit, zonder instemming zijn ingeschreven. Dus de volgende generatie word zonder of blikken of blozen ook ingeschreven. Zonder instemming.
Cybermage @MPIU868610 oktober 2024 21:44
Hoop toch wel dat /s van sarcasme modes aanstaat. Dit begint wel behoorlijke controle staat te lijken zoals in boek 1984. Daar wil je toch niet aan meewerken. Toen de Duitsers Nederland bezette konden die genadeloos van de toen bestaande databanken gebruik maken om joden er tussen uit halen en af te voeren. Moet er niet aan denken dat er een Europees regime op zou staan met dezelfde intenties.
latka @MPIU868610 oktober 2024 22:14
Zo werkt de EU niet. De EU beslist alleen als de lidstaten dat doen. De kans dat dit unaniem gedragen wordt is nul.
Powerblast @latka10 oktober 2024 22:27
Gelukkig maar :), ik vind het unaniem stemmen binnen de EU lidstaten niet altijd een voordeel, want er wordt ook wel vind ik sommige gevallen gewoon puur uit eigenbelang gehandeld. Maar voor dit soort regelgeving is het inderdaad een voordeel :). Krijg je er nooit door, geen enkele lidstaat krijgt dit bij zijn burgers verkocht.
m_snel @Powerblast11 oktober 2024 00:34
Als je het niet eens kan worden dan moet je er niet aan beginnen.
Neem nu de zogenaamde anti kinder porno wet, die gaat weinig opleveren.
De daders gaan gewoon door en wijken uit naar andere mogelijkheden. Onder tussen worden z’n 350 miljoen mensen beroofd van hun privicy.
Doet me denken aan de lagere school juf, als de dader zich niet bekend maakt moet iedereen overblijven
GameNympho @Powerblast11 oktober 2024 15:11
We kunnen wel stemmen, maar je weet ook dat de beslissingen, in achterkamertjes en door gelobby, tot stand komen.
En we moeten dan maar als "mak volk" er achter aan lopen.
Powerblast @MPIU868610 oktober 2024 22:24
We gaan in ons rechtsysteem nog altijd uit van het feit dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Dit loopt vind ik wel heel op de lijn van het tegenovergestelde.
watercoolertje @Powerblast11 oktober 2024 13:49
We gaan in ons rechtsysteem nog altijd uit van het feit dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Dit loopt vind ik wel heel op de lijn van het tegenovergestelde.
Waarom staat het hebben van iemands DNA volgens jou gelijk aan schuldig zijn? (ten minste dat is wat ik uit je post haal)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 11 oktober 2024 14:02]

MaD_co @MPIU868611 oktober 2024 07:29
Het feit dat jij voorstander bent van het afnemen van DNA lijkt vooral te komen door de frustratie van je eigen situatie.
Want als ze wel DNA zouden afnemen, hadden ze misschien jouw aandoening wél opgemerkt en had je nu geen/minder last hiervan. (maar hoe ver wil je überhaupt gaan? alleen afnemen voor in de database, of wil je elk DNA-sample ook direct laten analyseren op alles wat maar mogelijk is?)

Daarnaast krijgen de rokers er door jouw ook flink van langs, waardoor ik het idee heb dat jouw aandoening iets met je longen te maken heeft? astma/COPD?

Jouw idee dat er dus alleen maar voordelen zitten aan het opstellen van een DNA database lijkt mij dus vooral te komen omdat je zelf niet op tijd/juist bent gediagnostiseerd.
Ik meen oprecht dat ik dat klote voor je vindt.
Maar we moeten als maatschappij ook accepteren dat niet iedereen 100 kan worden op de manier zoals het nu gaat.
We zijn wereldwijd met 8 miljard mensen die hun rotzooi niet opruimen op deze planeet en dat gaan er niet minder worden totdat we het zo erg verklooien dat we er met zijn allen aan gaan.
Marve79 @MPIU868611 oktober 2024 07:51
Of wil jij niet genezen worden als dit behandelbaar zou zijn ?
Even andersom, als nou door dna onderzoek blijkt dat je 90% kans hebt om de 50 niet te halen door een ongeneeslijke afwijking. Zou jij dat dan willen weten als je nu bijv 30 bent en de komende 20 jaar in angst leven?

Nee dank je. Sommige dingen hoef ik niet te weten.
ExportZeeuw1985 @MPIU868611 oktober 2024 08:55
Waarom lossen wij het anno 2024 niet gewoon makkelijk op.
Iedereen verplicht een smartwatch die 24/7 onze gegevens verzenden naar overheidsdiensten en dienstverlenende instanties.
Smartwatch die ook niet zelf af is te nemen. Eentje met extreem lang accuduur.
Deze verzend je informatie naar zorgverleners zoals of je rookt, te veel snoept, gezond of ongezond eet. Alcohol drinkt.
Of je wel genoeg beweging doet zoals sporten of ander gezonde activiteiten.
Daar word dan jou premie op berekend.
GPS info naar politiediensten. Zodat de politie, gemeenten en ander diensten weten waar jij bent.
Automobilisten moeten verplicht een x bedrag van hun netto loon afstaan aan slachtofferhulp.
Fietsers verplicht een kenteken op hun fiets en verzekerd zijn. Stel als ze een ongeluk krijgen dan moeten ze wel weten of je goed gezond was. Anders premie omhoog.
Rokers verplicht stoppen, niet mee werken dan in speciale inrichtingen ver weg van de gezonde niet rokers.. oftewel gevangenis.
Dan ook iedereen één soort kleding laten dragen. Zowel man als vrouw één soort uniesex outfit.
Veel minder stof nodig dus beter voor milieu.
Xfade @MPIU868610 oktober 2024 23:02
ligt niet gevoelig. je hebt er gewoon geen verstand van.
m_snel @MPIU868610 oktober 2024 23:39
Wat een vreemde reactie, u weet blijkbaar niks van verzekeringen. Alle premies zijn gebaseerd op bekende statistieken. En ik geef gewoon een voorbeeld hoe verzekeringen te werk gaan.
We kunnen roken net zo makkelijk vervangen door auto verzekeringen en woonplaats.
Maar gaat u maar eens de voordelen van roken onderzoeken. Roken is gewoon een verdienmodel van de staat . Voor de laatste verhogingen van de accijns verdiende ze netto gewoon 2 miljard per jaar. Die ze dan kwijt waren aan alcohol misbruik. U weet dat u met twee glazen per dag al verslaafd bent.
watercoolertje @m_snel11 oktober 2024 13:56
Wat een vreemde reactie, u weet blijkbaar niks van verzekeringen. Alle premies zijn gebaseerd op bekende statistieken. En ik geef gewoon een voorbeeld hoe verzekeringen te werk gaan.
Altijd mooi als je een ander iets verwijt wat op jezelf slaat :+
Verzekeraars maken in premie onderscheid tussen rokers en niet-rokers. Een roker betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering een fors hogere premie dan iemand die niet rookt.
https://www.independer.nl...icoverzekering/info/roken
Verwijderd @MPIU868610 oktober 2024 23:39
Rokers zijn netto-betalers, want niet alleen een flinke accijns (inmiddels 7,81 per 20) maar je bent ook de lagere levensverwachting vergeten die het gemiddelde leven van een roker korter maakt in de fase dat men opgebouwd pensioen en zorgkosten maakt in vergelijking met niet rokers. De fase waar ongeveer iedereen netto ontvanger is duurt bij de gemiddelde roker korter wat je dus wilt verdisconteren als je een vergelijking wilt maken.
KoffieAnanas @Verwijderd11 oktober 2024 00:20
Ik hoop maar dat ze netto betalers zijn. Zowel ter compensatie van de overlast die ze veroorzaken voor andere mensen, als de troep op straat als voor het milieu.
m_snel @Verwijderd11 oktober 2024 00:31
Het heeft weinig nut om te reageren op deze onrust stoker. Hij of zij schrijft gewoon letterlijk dat er niet inhoudelijk wordt gereageerd op dingen die niet passen in de droom wereld van deze persoon .
jeffhuys @MPIU868611 oktober 2024 09:12
Sorry, maar eens in de zoveel tijd komt iemand als jou langs en je wil het sowieso niet horen. Ben klaar met jullie.
Muncher @MPIU868611 oktober 2024 12:09
Lees de discussie die ik heb met @arbraxas nog eens door. Je haalt er nu van alles bij wat niet besproken is, doet een groot aantal aannames en poneert die als waarheid. (heb ik kinderen? staan die op Facebook? Zit ik uberhaupt op social media? etc). Je begint dit op een vreemde manier op jezelf te betrekken. Volgens mij wil niemand je hier "monddood" maken maar wekt de manier waarop je stellingen deponeert irritatie op bij een aantal mensen.
kuurtjes @MPIU868611 oktober 2024 18:16
Grappig hoe je over het "regime" lacht, maar dan zelf ook de Vlaamse regering als een regime beziet. Verder zeg je dat ik niet wil dat jij je mening geeft. Doe maar, maar wees dan niet boos dat ik je mening als fasciscme bezie.

Verder ga je totaal niet in op mijn punt, dat uitlegt dat Belgie en Nederland gewoon beter hadden moeten samenwerken ipv hun incompetentie te gebruiken om al jou gegevens te mogen verzamelen.

Je moet je schamen.
kami124 @MPIU868610 oktober 2024 23:34
En wat wil je doen voor de mensen die een erfelijke aandoening hebben die niet te genezen is (bijvoorbeeld Huntington)?

En stel dat je misdaad zo graag wilt gaan bestrijden, wat wil je dan gaan doen met de mensen die een variant van het MAOA-gen hebben?

[Reactie gewijzigd door kami124 op 10 oktober 2024 23:56]

Blinkin @MPIU868611 oktober 2024 00:00
Bijzonder slecht idee naar mijn mening. Begin eerst met het definiëren van 'niets mis doen' m.b.t. "Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven."
Zowel vanuit de psychologie als vanuit maatschappelijk standpunt zul je als het goed is tot de conclusie komen dat het onmogelijk is daar een concrete definitie voor te maken. Dit veranderd namelijk constant. Kijk naar de afgelopen 100 jaar, daar is nogal wat geschoven in 'goed' en 'slecht'.
kuurtjes @MPIU868611 oktober 2024 01:40
De database hier is juist een slechte oplossing. Waarom kon bijvoorbeeld de Nederlandse en Belgische politie hier niet samenwerken? Dat zijn de dingen die we moeten verbeteren, in plaats van regime-achtige praktijken zoals een DNA database.
MrDayOff @MPIU868611 oktober 2024 03:34
Miljarden aan belastinggeld uitgegeven, vrijheden moeten inleveren, en na 34 jaar één dader via het DNA registratiesysteem opgepakt.
Je ziet het pas als je het door hebt.
Karimpje @MPIU868611 oktober 2024 07:40
Klinkt als een top idee! Dit gaat wel in deze zaak niet om dader DNA, maar om een DNA verwanten onderzoek.

Er moet met andere woorden echt goede wetgeving voor komen, want wanneer in welke situaties mag je DNA gebruikt worden en wanneer niet?
Niet alle criminaliteit zijn zware overtredingen of zware zaken.
Zou je DNA ook gebruikt mogen worden wanneer iemand zijn hond heeft uitgelaten en de drollen niet heeft opgeruimd? Etc. Etc.

Zeker een goed streven, alleen de uitvoering controleren om te voorkomen dat we straks een George Orwell's 'Big Brother' maatschappij hebben.
Marve79 @MPIU868611 oktober 2024 07:47
Ik mag toch hopen dat deze reactie sarcastisch is?
fallen2109 @MPIU868611 oktober 2024 08:14
Nee sorry - dit gaat niet vliegen met mij! Ik ga niet mijn DNA aan soms inkompetente of zelfs corrupte ambtenaren geven.
Argantonis @MPIU868611 oktober 2024 08:39
Niet alleen heb je totaal geen benul van de gigantische nadelen hiervan, daarnaast zou dat voor deze zaak 0.0 hebben geholpen want het probleem was niet dat haar DNA niet bekend was maar dat het niet gematched was aan dat van haar schedel.
3raser @MPIU868611 oktober 2024 08:58
Hoe had een verplichting kunnen helpen in deze zaak? Er was in België een stoffelijk overschot gevonden en men neemt een DNA sample. In Nederland is iemand vermist, en de biologische verwanten van die personen geven DNA af om een eventuele match te kunnen maken. Dan is deze zaak toch opgelost? Dat het nu zo lang duurde komt alleen maar wetgeving die dit nog niet mogelijk maakte. Maar een enorme database met alle DNA profielen van alle mensen had de zaak niet sneller opgelost.

In strafrechtelijke zaken zou een DNA database naar mijn mening veel teveel macht krijgen. Stel, je DNA wordt gevonden op een plaats delict maar je was er echt niet. Hoe ga je dan je onschuld nog bewijzen? Mogelijk heeft iemand je DNA afhandig gemaakt om je erin te luizen. Dat klinkt momenteel nog als een filmscript maar zodra er een DNA database is zal iedere crimineel op aarde zich ervan bewust zijn dat hij zijn DNA zo goed mogelijk moet verstoppen tussen zoveel mogelijk ander DNA.

Wat betreft het opsporen van erfelijke ziekten denk ik dat dit vooral vrijwillig moet gebeuren. Lang niet iedereen wil het weten of ze erfelijk belast zijn omdat dit enorm veel stress met zich mee kan brengen. En zelfs als je erfelijk belast bent wil het nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk ziek wordt, of dat er een kuur is om genezing mogelijk te maken. Daarnaast vind ik het streven op een zo lang mogelijk leven helemaal niet zo'n nobel doel. Het geeft vooral maatschappelijk veel problemen qua vergrijzing. En je kan dan misschien wel gezond 100 worden maar dat wil niet zeggen dat je na je 80e nog genoeg energie hebt om er ook nog iets moois van te maken. Ik ken mensen die nu in de 90 zijn en al hun broers, zussen en vrienden zijn ondertussen overleden. Het maakt je vooral heel erg afhankelijk op die leeftijd en dat maakt je op een bepaalde manier wel duidelijk dat gezond oud worden niet betekend dat je een onbezorgde oude dag hebt.
freedzed6 @MPIU868611 oktober 2024 08:58
Vertel dat maar niet aan de Amsterdamse gemeente.

Die hebben rond 1940-45 de fout gemaakt om allerlei mensen in hun database te zetten met alle
gevolgen van dien.

Sinds die tijd is men ook uiterst voorzichtig met dit soort frankenstein ideeën.
willieverhoef @MPIU868611 oktober 2024 09:12
DNA, is leuk, alleen verliest iedereen per dag ieder uur DNA op de meest vreemde plaatsen. Jouw DNA laat je achter op de zitting van de trein, het haarje blijft op de rug van een omatje plakken welke morgen wordt vermoord, Nu mag jij gaan "bewijzen" dat je het niet was. Je krijgt een omgekeerder manier van opsporten. Nu wordt je verdacht, en wordt je DNA als extra controle toegevoegd wat DNA als ondersteunend bewijs maakt. En niet het zoeken beinvloed. Maar het gaat verder. Later blijk dat een bepaalde DNA streng ervoor zorgt dat mensen ziek worden. Oh laten we deze mensen informeren of onvruchtbaar maken.
Zolang mensen met informatie alleen maar willen heersen, en onderzoekers allen maar bevestigingen willen vinden is de mensheid er naar mijn meening nog niet klaar voor.
Accretion @MPIU868611 oktober 2024 09:17
Wederom het bewijs dat een verplichte DNA registratie van iedereen ten voordele zou zijn van de gehele maatschappij. Dit had touwens al lang zo moeten zijn.
Ja, dat zou d'r voor de tweede wereldoorlog al geweest moeten zijn, dan hadden we daar even goed gebruik van kunnen maken 8)7
Dit zou van elke burger ter wereld moeten bestaan vanaf zijn geboorte, we kunnen al beginnen in Europa elke burger te registreren of iedereen die Europa binnenkomt een verplichte DNA registratie te geven.
Ik denk dat je hier toch behoorlijk wat privacy/grond-wetten heel eenvoudig overstapt.
In China doen ze dit overigens met gezichtsherkenning, dat werkt namelijk ook op afstand i.p.v. dat je steeds op zoek moet gaan naar stukjes DNA van iemand.
Zoveel onopgeloste misdrijven waar ze wel DNA van vinden, maar geen dader/match. Het zou alles vergemakkelijken, dit samen met een deftige strafwetgeving en grenscontroles. Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven.
Dat is een misvatting: 'Nothing to hide'
Daarnaast de aanwezigheid van DNA op een locatie hoeft niet altijd te betekenen dat jij ook het misdrijf uitgevoerd hebt.
Het opent juist de deur naar het onterecht veroordelen van mensen gebaseerd op 'DNA' en maakt het heel eenvoudig om de politie op een dwaalspoor te zetten door DNA van anderen op het plaats delict te plaatsen.

De politie zoomt dan direct in op een persoon en ga dan maar eens verklaren hoe jouw DNA daar terecht gekomen is.
Ander voordeel van zo'n database is het in een vroeg stadium opsporen van erfelijke / niet-erfelijke aandoeningen en deze op voorhand te behandelen zodat je later helemaal niet ziek hoeft te worden en niet hoeft te sterven. Zo gaat iedereen een langer en gezond leven tegemoet.
Ho eens, je kunt niet zomaar data verzamelen voor het ene doel en die data voor allerlei andere zaken gaan gebruiken.
Dit is juist het gevaar! Op het moment dat jij informatie prijsgeeft, is het niet meer in jouw hand wie die informatie inziet, noch hoe die informatie beveiligd wordt.

Als zelfs de politie gehackt kan worden, kan zo'n database dat ook.
bewerkers @MPIU868611 oktober 2024 09:41
  • niet iedereen hoeft DNA af te staan, want je kunt ook iemand identificeren aan de hand van DNA van familieleden
  • Je kunt DNA uit bijvoorbeeld een haarborstel gebruiken om een vermist persoon te identificeren, dus preventief DNA afstaan is niet nodig
  • Het is een kwestie van tijd voordat de database lekt
  • DNA kan misbruik worden om privacy te schenden doordat identiteit van anonieme personen achterhaald kunnen worden. Want als het lekt kan het buiten de rechter om
  • DNA kan gebruikt worden om te discrimineren op basis van afkomst of genetische ziektes
  • Een DNA databank kan gebruikt worden voor het ontwerpen van een biologisch wapen die meer effect heeft op bepaalde bevolkingsgroepen
  • etc.

[Reactie gewijzigd door bewerkers op 11 oktober 2024 09:42]

protoss warrior @MPIU868611 oktober 2024 09:52
Elke vorm van massa registratie is per definitie iets wat je niet moet willen, in sommige gevallen zoals het geboorte register wegen de voordelen wellicht tegen de nadelen op.

DNA registratie voor heel de bevolking is alleen maar een goed idee als 100% uit te sluiten zou zijn dat DNA geplant(is dat het juiste woord?) is door iemand die het wil laten lijken alsof een ander de dader is.
Daarnaast is het ook nog eens zo dat DNA nou ook weer niet zo uniek is dat je geen foute matches kan krijgen als er bijvoorbeeld beschadigd DNA word gevonden wat met een database van letterlijk iedereen ter wereld wellicht wel 1000 verdachten op kan leveren. Er zijn ook nog een hele hoop andere redenen waarom niemand ter wereld zou moeten willen dat iedereen geregistreerd word in overheid databases met dit soort karakteristieken die te zwaar wegen in een rechtszaak maar ik zal de post niet te lang maken.
ultimasnake @MPIU868611 oktober 2024 10:05
Als je niets misdoet of niks van plan bent hoef je ook geen schrik te hebben je DNA te geven.
Tot je in de (hopelijk verre) toekomst geen zorgverzekering kan afsluiten omdat in jouw DNA al een afwijking is gevonden waardoor een bepaalde ziekte kan ontwikkelen later in je leven.

Ik weet niet welke stukken DNA ze nodig hebben om dit soort matches te maken maar als mijn hele "sequence" daarvoor nodig is bevat deze mijn inziens veel te veel informatie over mijn lichaam waar bedrijven te veel mee kunnen.
Wakoz @MPIU868611 oktober 2024 10:11
Dit soort berichten geven me altijd een dystopisch gevoel. Hopelijk is het niet serieus bedoeld.
Prince @MPIU868611 oktober 2024 12:08
Hoe erg moet het niet zijn voor deze familie die dan toch DNA had van de vermiste persoon (gelukkig), maar dat de politie deze niet kon gebruiken terwijl dit er gewoon was. Jarenlang in onzekerheid geleefd en waarschijnlijk de ergste situaties in hun hoofd gehaald (en neen, dood is niet het ergste wat je kan bedenken). Om dan meer dan 3 jaar later pas te horen te krijgen dat "in principe" ze al 3 jaar geleden het onderzoek hadden kunnen afronden en de familie afsluiting had gehad. Een dood persoon heeft tenslotte geen recht op privacy, dus ik begrijp niet waarom ze dit DNA van deze ongekende overleden persoon niet mochten delen.

Het is erg gemakkelijk om te zeggen waarvoor het allemaal "zou kunnen" gebruikt worden. Maar hetzelfde geldt voor je kleur van ogen, haar, vingerafdrukken en andere medische gegevens.
Je zou ook kunnen stellen dat ooit een of andere groep alle mensen met gekende hartaandoeningen wilt uitmoorden om een gezonder ras te creëren. 'Zou kunnen'. Maar hier ging het dus over het delen van het DNA van een overleden persoon, waarvan we niet wisten wie het was. Wat ga je doen met die overleden persoon? Uitmoorden?

We leven in een wereld waar dit effectief een hulp zou kunnen zijn en een wereld waarin we in theorie deze gegevens veilig kunnen opslaan, net als al jouw medische gegevens die er momenteel reeds zijn.

Ik ben inderdaad ook van mening dat dergelijke database een enorm positieve impact kan hebben op de wetenschap én op kostenbesparing op de medische wereld.
Ik ben bvb wel nieuwsgierig waar mijn DNA afwijkt van 95% van de wereld. Dat is wellicht iets wat mij beter of slechter maakt - of iets waar we nog geen weet van hebben.

Ik zou -als we toch zoeken naar een gulden middenweg- als beginfase misschien wel geïnteresseerd zijn om DNA registratie te doen bij het overleiden van een persoon, samen met de gekende aandoeningen van deze persoon.
Gleayn @MPIU868612 oktober 2024 12:14
Wat een goed idee.

Het is echt nog nooit gebeurd dat een overheid alle gegevens die ze heeft is gaan gebruiken om specifieke groepen te onderdrukken, uitbuiten, discrimineren of uitroeien.

Dan hebben we het nog niet over kwijtraken, of de leuke extra mogelijkheden die DNA biedt. Zorgsysteem te duur? Laten we DNA gebruiken om te kijken wiens erfelijke ziekten waarschijnlijk het duurst gaat zijn. Kunnen we die uitroeien, of verbieden kinderen te krijgen. Goed voor iedereen toch, een goedkoop zorgsysteem? Onmogelijk? Gewoon werkelijkheid tot 1975 in Zweden wat velen toch zullen zien als ene redelijk land. Ga maar eens zoeken op gedwongen sterilisatie om te zien hoe dichtbij dat is, en dat is maar een enkel voorbeeld. Zullen we nog wat verder filosoferen over wat die oh zo betrouwbare overheden zouden kunnen verzinnen met iedereen z'n DNA op zak?

En dit alles voor de opsporing, terwijl het het mogelijk is om DNA bewijs te fabriceren. Uiteraard worden tests beter, maar omdat het makkelijk massaal uitgevoerd moet kunnen worden zal een test alleen het minimaal nodige doen, waar een biochemicus voor die ene vervalsing het wat grondiger kan aanpakken.

Om maar eens een paar bezwaren te noemen.
yevgeny 10 oktober 2024 23:57
Juli 1990 een vrouw vermist, mei 1991 er wordt een niet te identificeren stoffelijk overschot van een vrouw in een buurland gevonden.

Hemelsbreed ligt maasmechelen 5km van stein ... Zowel de vermissing als de vondst van het stoffelijk overschot hebben ongetwijfeld in de krant gestaan. Heel vreemd dat 33 jaar geleden bij niemand een lichtje is gaan branden.
m_snel @yevgeny11 oktober 2024 00:17
Dat is helemaal niet vreemd , in die tijd wisten verschillende politie afdelingen in ons land al weinig van elkaar. Laat staan wat er in een buurland gebeurde.
Neem daar de achterstand op elk gebied van België bij en je bent dus al meer meer dan tien jaar verder.
JeroenED @m_snel11 oktober 2024 00:51
En in België moest in 1991 nog de zaak Dutroux boven water komen. Die heeft op vlak van verdwijningen eigenlijk alles dat een belg ervan kent in gang gezet.
eazyq 10 oktober 2024 23:52
Alles wat digitaal wordt opgeslagen kan gehacked worden. Kijk maar naar de politie hack recentelijk. Of de problemen bij het defensie netwerk wat bijna niemand kende. Wat als opgeslagen dna van een compleet land wordt gehacked? Plotseling doemen er allemaal film scenario’s in mij op wat er dan allemaal kan gebeuren. Uiteraard hoeft dat niet te gebeuren maar het kan wel. En alleen al dat feit is voor mij best eng. En nee ik heb werkelijk niets te verbergen maar ook dna is niet altijd keihard bewijs. Een haar van iemand anders ( of iets anders) ergens achterlaten is zo gebeurd. Heb je nooit wat gedaan wordt je ineens aangehouden omdat jouw dna wordt gevonden bij een onderzoek. Want de echte dader was kaal en droeg handschoenen. Dan heb je wel een hele goede alibi nodig. Als er geen duidelijke dader is wordt namelijk iedereen doorgelicht tot zelfs je boodschappen die je met je pin hebt betaald. Dit weet ik uit ervaring en dat is dus geen film verhaal. Maar zolang er iemand anders getroffen wordt die wel bepaalde dingen heeft gekocht en betaald met pin hoor jij daar niets over. Maar het gebeurt wel. De politie weet dan exact wat je gekocht hebt en waar en wanneer. Geloof me daar horen wij niets van tenzij het als bewijs telt. Dus goede intenties maar zoals het nu is bij Interpol vind ik prima, mensen geven vrijwillig dna af omdat iemand verdwenen is in de hoop dat een onbekende alsnog matched zodat er een afsluiting kan zijn.
m_snel @eazyq11 oktober 2024 00:19
Je kan nu nog vrij weinig met opgeslagen dna in een database. Maar zelfs dan is het ondersteunend bewijs.
Kijk het wordt natuurlijk lastig als je verweer als zedendelinquent is dat je moest plassen en opeens een kind vind waar je dna in z’n onderbroek zit.
multipasser 11 oktober 2024 00:15
DNA blijft handig in zo'n zaken tot ze het kunnen clonen of generen op basis van DNA profiel. Dan verliest het alle waarde. Hoelang zou dat nog duren? Binnen de 50/100j waarschijnlijk perfect mogelijk.
CivLord @multipasser12 oktober 2024 06:44
Dan heb je het over 0,1% van de misdadigers die er de middelen voor hebben en van te voren weten dat ze nep-DNA op een slachtoffer achter moeten laten om een dwaalspoor te creëren. De overige misdadigers laten gewoon hun eigen DNA achter.
bewerkers 11 oktober 2024 09:32
Jammer dat alleen het slachtoffer is geïdentificeerd. Ik hoopte dat ze de dader hadden gevonden.
Azbest 11 oktober 2024 11:13
Ik vind dit nou nog niet echt nieuws, meer een verwacht resultaat van het toepassen van zulke technologie op schaal.

Als ze de bende van nijvel nou hadden gevonden, dan zou ik het nieuwswaardig noemen.
CPV @Azbest11 oktober 2024 13:40
Het is nieuws, dat er NU een match gevonden is. En wel doordat er sinds 1 jaar een wet is, die uitwisseling van gegevens met andere landen toestaat.
Droevig dat dit zo lang heeft moeten duren.
tweakert4plus 12 oktober 2024 12:17
Dat station / deze discussieboom zijn we al sinds 2015 gepasseerd!
https://www.security.nl/p...rde+illegale+DNA-database
én
https://www.security.nl/p...tabase+voor+AIVD+toestaan
én (pfff 'vernietigen'),
Het staat dan wel niet direct op het internet, echter de politie mocht ANPR-info ook niet langer bewaren en stalde het vervolgens bij de belastingdienst en zo zal de aivd ook wel plekjes hebben,
ik kan het artikel effe niet terugvinden waar de aivd zich uitsprak over de wens voor het opzetten van zo'n dB.
ófwel, hier ook sprake van (-sort-of- --> eens digitaal aanwezig) barbara-streisand effect,
Wikipedia: Streisand effect
Doef 14 oktober 2024 15:36
@protoss warrior Als ik zeg dat jij me verkracht hebt dan gaan ze ook bij je aan de deur komen kloppen en zal je dan ook door de maatschappij veroordeeld worden terwijl je niet bij me in de buurt bent geweest? Heeft volgens mij weinig met DNA te maken maar meer met media en hoe onze samenleving is opgebouwd.
Ook over het aantal verdachten, momenteel kijken ze naar cameras en alle auto's die een crime scene passeren, dus er zijn altijd een heel deel false positives die onderzochten dienen te worden. Het gaat over substantieel bewijs dat er moet zijn en niet zomaar: er zat een haar op de handtas van het slachtoffer met dit DNA, we weten wie de dader is. Als het DNA overeen komt met iemand in de familie (neven, nichten, zelfs verder,...) gaan ze dikwijls ook hele familie's ondervragen als er geen andere sporen of verdachten zijn.
Een corrupte agent heeft je DNA niet nodig om je verdacht te maken, zijn woorden zijn genoeg. Ik heb al een boete gehad omdat een agent had gezien dat ik aan het bellen was achter het stuur terwijl mijn GSM ingeplugd zat in lader van de auto met een kabeltje van 15cm lang en ik gewoon aan mijn oor krabte. Dit is dan mijn woord tegen het woord van een beëdigt ambtenaar en een gevecht dat niet te winnen valt, dat is nu eenmaal de macht die onze maatschappij aan agenten geeft momenteel. Dus beter dat we meer substantieel bewijs kunnen verzamelen met cameras en DNA ipv ons lot in de handen van de mening van 1 persoon te leggen.

[Reactie gewijzigd door Doef op 14 oktober 2024 15:37]

protoss warrior @Doef14 oktober 2024 15:59
En dat de maatschappij zo is geworden is ook een heel slecht iets maar niet iets waar we iets aan gaan veranderen maar daarom hoef je niet zelf te helpen het nog erger te maken. Hetzelfde geld voor agenten die wat mij betreft altijd overtuigend fotografisch bewijs zouden moeten hebben op het moment van bekeuren voor ze bekeuringen uit mogen schrijven voor zaken als telefoneren in de auto.

Dat er al andere zaken zijn waarbij een hoop ruis op de lijn komt waardoor agenten hun tijd verdoen wil ook niet zeggen dat we er maar 1 extra bij moeten doen en dus vooral niet 1 waar onterecht heel veel waarde aan gehecht word in een rechtszaal. Het is dat we hier niet met een jury werken als in Amerika maar ook rechters zijn veel gevoeliger voor het argument dat het DNA op het slachtoffer is gevonden dan het argument je bent 1 van de 1000 auto's die op dat moment in de buurt was. Als de database ooit gehacked word(en DNA enigszins overtuigend nagemaakt kan worden) en je DNA word in Amerika bij een misdrijf gevonden terwijl jij daar toevallig op vakantie bent kan je ook wel gedag zeggen tegen je vrije leven met een beetje pech.

De corrupte agent zijn woord tegenover de jouwe is 1 ding maar ik had het specifiek over beeldmateriaal wat tenzij het forensisch onderzocht is door een onpartijdig iemand tegenwoordig zoiezo al niet toelaatbaar meer zou moeten zijn wat mij betreft bij de grotere misdrijven gezien het kinderlijk eenvoudig aan het worden is videomateriaal aan te passen.

Als er al DNA van een crimineel in de database zit en er word een familieband gevonden dan is het natuurlijk wel een stuk logischer dat ze de familieleden gaan ondervragen, dat betekend echter niet dat je maar iedereen zijn DNA gaat registreren(ook niet van die familieleden tenzij ze dat zelf willen of veroordeeld worden).
Marve79 @Doef11 oktober 2024 07:55
Ja hallo DNA is nog wel iets anders he. Een gps is geen onderdeel van mijn lichaam.

Het is gewoon een glijdende schaal. Straks moet je bijv meer premie betalen omdat uit jouw dna blijkt dat je meer kans hebt om ziek te worden. Ik noem maar een voorbeeld.

Een ander is misbruik, wat als ik jouw dna steel en die achterlaat bij een misdrijf?

Iedereen dna laten afstaan om een paar moordenaars meer te pakken slaat helemaal nergens op.

Maar ik vermoed dat jij het ook geen probleem vindt om een chip te laten implanteren zodat men je altijd kan volgen?
CPV @Marve7911 oktober 2024 13:42
jouw dna steel en die achterlaat bij een misdrijf
Nou, zo wordt het DNA niet opgeslagen.
Marve79 @CPV12 oktober 2024 09:22
Ik kan jouw haarborstel stelen en een paar van jouw haren achter laten bij de crime scene. Voila daar ligt je dna en de politie klopt aan de deur hoe dat komt. Mag jij het uit gaan leggen :)
Doef @Marve7912 oktober 2024 08:36
Deze databank mag natuurlijk niet publiek beschikbaar zijn voor iedereen en data mag enkel aangesproken worden door de persoon zelf en de tools die de informatie echt nodig hebben. Bedrijven zoals een verzekering of je eigen werkgever hebben hier geen nood aan en dus ook geen toegang. Het enige dat vele mensen niet beseffen is dat je op een site als 23 and me al deze rechten wegtekent en toch toegang geeft.
Ik heb geen ingeplante chip nodig, mijn gsm tracked me al continu en dit al jaren. Ik kan perfect zien waar ik deze moment 10 jaar geleden was.
Van mij mag je gerust mijn DNA stelen hoor en op je crimescenes plaatsen maar ik denk dat je iets te veel naar CSI hebt gekeken, zo werkt het helemaal niet. Het is niet omdat ze een wattenstaafje met mij DNA ergens vinden dat ik automatisch de dader ben, het zal wel betekenen dat ze hier eens op de deur komen kloppen maar ik heb een waterdicht alibi want ik kan perfect aantonen waar ik was op dat moment.
Marve79 @Doef12 oktober 2024 09:20
In de VS hebben al genoeg mensen de stoel gekregen die ook een waterdicht alibi hadden en wat gewoon genegeerd werd door de diensten :) Wat nu niet is kan nog komen.

Misschien hebben we over 4 jaar net zo'n overheid als Hongarije. Met anti homo wetten en weet ik veel allemaal. Die kans acht ik niet klein.
Doef @Marve7914 oktober 2024 15:18
We gingen ook vliegende auto's hebben en op vakantie naar de maan gaan in het jaar 2000. Maar wat niet is kan nog komen... Heel makkelijk op die manier.
Hoe politiek evolueert, daar hebben we weinig controle over maar technologische vooruitgang zal er blijven komen en regeringen/regulatoren zullen die blijven opdringen en ondertussen gaat iedereen blind akkoord met elke term and condition die deze DNA verzamelsites vragen.
Mijn punt blijft nog steeds: privacy is een illusie. Of je het nu wil of niet, deze technologie zal niet verdwijnen en zal blijven gebruikt worden. Als iemand je DNA wil heb je daarvoor geen toestemming nodig en is dit heel makkelijk te verkrijgen of je moet al je afval verbranden en nooit iets aanraken buiten je huis of met iemand in contact komen.
Het is trouwens al voldoende dat iemand van je naaste familie zijn DNA heeft laten inlezen, ze kunnen perfect afleiden dat een mogelijke dader een bepaald verwantschap heeft aan iemand die zijn DNA al heeft laten inlezen en zijn rechten heeft weg getekend op 1 van die DNA sites.
protoss warrior @Doef11 oktober 2024 10:11
Niemand is verplicht om een apparaat met GPS te gebruiken, laat staan om de GPS aan te laten staan. zelfde geld voor de audio recorder. Dit is dus al een heel groot verschil met een verplichte registratie van letterlijk iedereen. Daarnaast zorgt massa registratie bij politie onderzoek hoogstwaarschijnlijk voor veel meer false postives en het zorgt er voor dat politie er teveel focus op gaat leggen terwijl het ondersteunend bewijs zou moeten zijn.
Doef @protoss warrior12 oktober 2024 08:40
Je bent idd niet verplicht maar je hebt geen gps nodig. Je gsm signaal alleen doet al voldoende.
Het is toch ergens logisch dat als je DNA op een crimescene wordt gevonden dat er eens met je gesproken wordt? Je wordt niet veroordeeld op basis van je DNA dat ergens is gevonden, er moet altijd meer bewijs zijn dan enkel dit maar het opent gewoon nieuwe onderzoekspaden en potentiele getuigen die zich liever schuil houden.
protoss warrior @Doef14 oktober 2024 08:27
Zodra je verdachte bent in bepaalde zaken en het lekt uit, wat vaak zat gebeurt, dan hoef je niet veroordeeld te worden(want dat doet de samenleving wel). Daarnaast gaat dit een business op zich worden om de politie bezig te houden zodra criminelen weten dat de politie een database heeft met iedereens DNA.

Als ze nu iemands DNA achterlaten dan moet die toevallig in een database zitten wil de politie er iets mee kunnen dus is het meestal nutteloos bewijs totdat ze een verdachte hebben, als ze nadat de database bestaat 5 verschillende DNA sporen achterlaten moet de politie tijd en moeite steken in het serieus onderzoeken van 5 verdachten en dat is nog eens zonder dat ze allerlei false positives krijgen. Allemaal tijd die ze hadden kunnen besteden aan het onderzoek.


Vwb gsm signaal, je hoeft niet per se een GSM te hebben, en je hoeft die ook niet altijd bij je te hebben, is dus nog steeds niet hetzelfde.

Als je het al ergens mee wilt vergelijken dan is het eerder massa surveillance in de vorm van de miljoenen camera's in NL, daar ben ik ook tegenstander van in een hele hoop gevallen, daar heb je ook geen keuze in(buiten jezelf onherkenbaar maken op straat) en het helpt theoretisch met misdaad(totdat een corrupte agent bedenkt dat die video kan bewerken).

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