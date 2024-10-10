Dna-database Interpol levert eerste match voor zaak in Nederland en België op

Mijn haren gaan recht overeind staan.
Hier is al veel onderzoek naar gedaan en even veel weerstand tegen. Zie ook een voorstel uit 2017 om dna uit ziekenhuis materiaal op te slaan
Terecht was hier veel kritiek op:"De overheid is keer op keer onbetrouwbaar gebleken als het gaat om het opslaan van DNA. Als een verdachte wordt vrijgesproken, moet DNA vernietigd wordt. Dat is heel vaak niet gebeurd en dan wordt het materiaal toch gebruikt. Het risico is veel te groot dat het nu weer fout gaat."
Voordelen zouden kunnen zijn dat meer misdrijven worden opgelost, vraag is alleen of daar wel de mankracht voor is. Ook het gebruik van DNA om getuigen op te sporen is niet altijd wenselijk. Zou jij aan sommige plaats delicten gelinkt willen worden? (je partner kan zich gaan afvragen wat jij toch in een bepaalde buurt moest?)
Maar de nadelen zijn niet mals:
De delen van het DNA waarvan nu een DNA-profiel van gemaakt wordt, heeft volgens de huidige kennis geen functie. Wellicht ontdekken wetenschappers in de toekomst hiervoor functies (al acht ik dat onwaarschijnlijk met mijn eigen achtergrond in humane genetica)
Hoe dan ook is het onverantwoord om nu informatie op te slaan waaraan we op een later moment wellicht een heel andere betekenis kunnen geven. Het is niet voor niets dat z.g.n. "whole genome sequencing" data van personen aan strenge opslag voorwaarden zijn gebonden in ziekenhuizen.
Wellicht hebben verzekeringsmaatschappijen straks dan ook interesse in toegang tot deze databank, waardoor je al dan niet onterecht een hogere premie kan verwachten (uit eigen onderzoek: een z.g.n. 'severe' mutatie hoeft niet in alle gevallen tot ziekte te leiden door 'modifiers
', genen of genetische elementen die bescherming bieden tegen de variant. Onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen.)
Jouw idee, dat je zomaar uit een DNA profiel een erfelijke ziekte kan plukken voor die persoon, zonder enige context gaat compleet voorbij aan de wenselijkheid daarvan voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en de complexiteit die nodig is voor een degelijk genetisch advies.
Verder wordt er teveel waarde gehecht aan DNA sporen. DNA-onderzoek is slechts een onderdeel van de opsporing. Maar er zijn nog veel vragen over hoe DNA-sporen op een locatie terecht komen. Sporen kunnen gemengd zijn of door DNA afbrak is er maar een partieel profiel, met meer matches in de databank. Hoe meer daar in zit, hoe groter de kans op vals positieven.
Ieder systeem is gevoelig voor (digitale) inbraak. Ook de huidige DNA-databanken en die moeten streng beveiligd worden. Kwaadwillenden kunnen DNA planten op een locatie. Als 'iedereen' in die databank zit wordt het een stuk makkelijker om een willekeurig monster te planten.
En zelfs als alles goed juridisch en technisch is afgedicht, dan nog kunnen wetten politiek aangepast worden. 15 jaar geleden vonden we dat alleen veroordeelden in een databank mochten worden opgenomen. Sinds enkele jaren wordt er ook verwantschapsonderzoek uitgevoerd, waarmee ook familieleden van personen in de DNA-databank kunnen worden opgespoord. Inmiddels is ook toegestaan om uiterlijke kenmerken uit een DNA-profiel te halen. Zo veranderd wetgeving langzaam maar gestaag, vaak zonder maatschappelijke ruggespraak.
We hoeven maar 2500km naar het oosten te gaan om te zien hoe makkelijk een regime kan veranderen.
Hiernaast worden er ook nog regelmatig fouten
gemaakt bij de opsporing. Deskundigen interpreteren bv materiaal van meerdere personen, wellicht met bias en kunnen er grote misstappen worden gezet bij vervolging.
Kortom, een complete ramp als jouw voorstel werkelijkheid zou worden.
[Reactie gewijzigd door fenrirs op 11 oktober 2024 12:10]