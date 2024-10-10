Dna-database Interpol levert eerste match voor zaak in Nederland en België op

De Nederlandse politie heeft voor het eerst op basis van de I-Familia-dna-database van Interpol een dna-match gevonden met een stoffelijk overschot van een vermiste persoon. Het dna-profiel is afkomstig van het Belgische Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Op basis van de I-Familia-database heeft de Nederlandse politie het dna van de in juli 1990 verdwenen Angelique Hendrix uit het Nederlandse Stein kunnen linken aan een stoffelijk overschot dat in mei 1991 in Maasmechelen, net over de grens in België werd gevonden. In maart van 2024 veranderde de wetgeving over dna in België, waardoor deze gegevens met de internationale I-Familia-database van Interpol gedeeld mochten worden. Dit leidde tot de doorbraak in het onderzoek. Het is overigens nog steeds onduidelijk wat er met Hendrix gebeurd is. Interpol en het Openbaar Ministerie loven een beloning van 30.000 euro uit voor een tip met informatie waarmee de zaak opgelost kan worden, aldus de politie.

I-Familia is een door Interpol beheerde dna-database waar familieleden van vermiste personen hun dna vrijwillig in kunnen laten opnemen. Interpol faciliteert vervolgens de vergelijking van deze gegevens met databases uit alle aangesloten landen.