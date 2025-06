EU bereikt akkoord over uitbreiding geautomatiseerde uitwisseling politiedata

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Prüm II-verordening. Als onderdeel daarvan moet het mogelijk worden om meer soorten data tussen verschillende politiekorpsen in de EU automatisch uit te wisselen.

De Prüm II-verordening staat toe dat ook mugshots of biometrische foto's van verdachten of veroordeelde criminelen voortaan uitgewisseld worden tussen EU-landen, waarna ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het automatisch vergelijken van gezichten. Ook politierapporten mogen onder de nieuwe wet gedeeld worden. In het Verdrag van Prüm uit 2005 mochten dna-gegevens, vingerafdrukken en voertuigregistratiegegevens al uitgewisseld worden met andere EU-landen, maar het aantal categorieën wordt nu dus uitgebreid.

Daarnaast wordt het mogelijk voor de politiediensten om gegevens uit te wisselen bij vermissingen en het zoeken naar stoffelijk overschot, als dat wordt toegestaan door de landelijke wet. Volgens het bestaande kader kunnen autoriteiten de gegevens in databases van andere EU-leden enkel automatisch vergelijken zonder te weten welke persoons- en/of zaakgegevens daarbij horen. Alleen als er een match is gevonden, is het mogelijk om de bijbehorende gegevens op te vragen.

Dit 'hit-no-hit'-principe wordt nu deels van tafel geveegd, aangezien autoriteiten voortaan zonder eerst een geautomatiseerde match te krijgen, alle categorieën mogen doorzoeken om vermiste personen te vinden. Namen, geboortedata en zaaknummers van strafprocedures mogen nog steeds enkel worden uitgewisseld na een positieve match. Als er een positieve match is, moet het land in kwestie de relevante gegevens binnen 48 uur verstrekken.

Verder is het de bedoeling dat er een centrale router wordt opgezet, zodat het verbinden van de databases van de verschillende lidstaten wordt vereenvoudigd, stelt de EU. De router moet bestaan uit een zoektool en een beveiligd communicatiekanaal. De instantie die op zoek is naar een match, moet in de toekomst haar gegevens, zoals een vingerafdruk, naar de router verzenden. Hierdoor wordt het verzoek om een zoekopdracht automatisch doorgestuurd naar de databases van andere EU-landen. Voor het geautomatiseerd doorzoeken en uitwisselen van internationale politiegegevens wordt een European Police Records Index System opgezet.

Onder de nieuwe wetgeving krijgt ook Europol toegang tot de nationale databases om informatie te controleren. Overigens mogen deze gegevens alleen vergeleken worden voor het oplossen van misdrijven waar een gevangenisstraf van minimaal een jaar op staat. Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de lidstaten. Pas daarna wordt de verordening officieel aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement.