AMD onthult vijfde generatie EPYC-serverprocessors op basis van Zen 5 en Zen 5c

AMD kondigt de vijfde generatie EPYC-serverprocessors aan op basis van de Zen 5- en Zen 5c-architectuur. Er zijn varianten met 8 tot 192 kernen en adviesprijzen van tussen de 527 en ruim 14.800 dollar. Het bedrijf toont daarnaast de nieuwe Instinct MI325X-accelerators.

Volgens AMD halen de nieuwe EPYC-processors uit de Turin-generatie vergeleken met de Zen 4-voorgangers tot 17 procent meer instructies per clock bij cloudtoepassingen en tot 37 procent meer ipc's bij AI- en hpc-toepassingen. Verder vergelijkt het bedrijf de cpu's met vergelijkbare chips van concurrenten, wat de prestatieclaims lastig in perspectief te plaatsen maakt. De nieuwe AMC EPYC 9005-serie ondersteunt tot twaalf kanalen met DDR5-6400MT/s-geheugen per cpu.

Verder toont het bedrijf de Instinct MI325X-accelerators, die voorzien zijn van 256GB aan HBM3E-geheugen dat snelheden van 6TB/s ondersteunt. De AI-accelerators zijn gebaseerd op de CDNA 3-architectuur en moeten begin 2025 beschikbaar komen in serverplatformen van fabrikanten zoals Dell, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise en Lenovo. Naar eigen zeggen loopt AMD op schema om in de tweede helft van dat jaar Instinct MI350-accelerators op basis van CNDA 4 en met 288GB-HBM3E-geheugen uit te brengen.