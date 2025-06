AMD introduceert Instinct MI350-gpu's met tot 288GB HBM3E-geheugen en 1400W-tdp

AMD heeft tijdens zijn Advancing AI-presentatie een nieuwe generatie gpu's voor datacenters aangekondigd. De Instinct MI350X en MI355X maken gebruik van de nieuwe CDNA 4-architectuur en worden grotendeels geproduceerd op TSMC's N3P. Het topmodel krijgt een 1400W-tdp.

De nieuwe AI-gpu bestaat eigenlijk uit acht dies met elk 32 compute-units, voor een totaal van 256 CU's. Ter vergelijking: AMD's huidige topmodel voor consumenten, de RX 9070 XT, telt 64 CU's. De op 3nm geproduceerde rekendies zijn met TSMC's CoWoS-S-packagingtechniek gestapeld op twee i/o-dies met onder meer de geheugeninterface en de L2-caches. Deze i/o-dies worden op 6nm gemaakt.

Volgens AMD zijn de nieuwe Instinct-gpu's vier keer zo snel in AI-berekeningen als hun voorgangers, al komt dat voor een groot deel doordat er nieuwe fp4- en fp6-formaten worden ondersteund. Nvidia voegde ondersteuning voor deze formaten, waarmee precisie wordt ingeleverd ten faveure van snelheid, ook toe aan zijn Blackwell-generatie. De MI350X en MI355X hebben daarnaast meer vram dan de bestaande MI325X, namelijk 288GB in plaats van 256GB, dat met een bandbreedte van 8TB/s bovendien een derde sneller is.

AMD Instinct MI325X MI350X MI355X Architectuur CDNA 3 CDNA 4 CDNA 4 Productieproces TSMC N5 / N6 TSMC N3 / N6 TSMC N3 / N6 Compute-units 304 256 256 Prestaties fp16 1,3 pflops 4,6 pflops 5 pflops Prestaties fp8 2,6 pflops 9,2 pflops 10 pflops Prestaties fp4 n.v.t. 18,4 pflops 20 pflops Tdp 1000W 1000W 1400W L2-cache 256MB 256MB 256MB Geheugen 256GB HBM3E 288GB HBM3E 288GB HBM3E Geheugenbandbreedte 6TB/s 8TB/s 8TB/s Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Release oktober 2024 Q3 2025 Q3 2025

De release van de nieuwe gpu's in het derde kwartaal van dit jaar valt samen met het beschikbaar komen van de ROCm 7-softwarestack. Die kan onder meer gebruikt worden voor training en inferencing van AI-modellen. Volgens AMD is ROCm 7 sneller, worden inferenceframeworks als SGLang en vLLM beter ondersteund en is de software beter geschikt voor gebruik in enterpriseworkflows. Bovendien komt ROCm later dit jaar ook beschikbaar voor AI-ontwikkeling op Ryzen- en Radeon-hardware in Windows.

AMD keek ten slotte vooruit naar zijn roadmap voor AI-hardware in de komende jaren. De chipontwerper gaat meer focussen op zijn volledige racks met EPYC-cpu's, Instinct-gpu's en Pensando-nics. Dit jaar komen die er met de bestaande vijfde generatie EPYC-processors, de nieuwe MI350-gpu's en de eveneens nieuwe Pensando Pollara-nic, die Ultra Ethernet met 400Gbit/s ondersteunt. Volgend jaar worden al die onderdelen van nieuwe generaties voorzien. Daarbij gaat het onder meer om de op 2nm geproduceerde EPYC Venice-cpu's en de Instinct MI400-gpu's, die twee keer zo snel moeten worden als de MI355X en tot 432GB HBM4-geheugen krijgen. In 2027 worden die weer opgevolgd door de EPYC Verano-serie en de Instinct MI500-reeks, die AMD nog niet eerder wereldkundig had gemaakt.