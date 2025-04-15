AMD ontwikkelt eerste processors op TSMC's 2nm-procedé

AMD heeft zijn eerste processor op TSMC's nieuwe 2nm-productieprocedé ontwikkeld. Het gaat om de Venice-serverprocessor, die volgend jaar moet verschijnen als onderdeel van de EPYC-serie.

AMD deelt het nieuws in een persbericht. De processor bevindt zich in de tape-outfase, de laatste stap in het ontwerpproces voordat de productie begint. De nieuwe Venice-processors zullen naar verwachting volgend jaar uitgebracht worden. Hoewel er nog weinig technische details bekend zijn over de chips zelf, is de verwachting dat ze gebaseerd zullen worden op AMD's nieuwe Zen 6-architectuur. Het worden de eerste 2nm-chips van het bedrijf.

De zogenoemde N2-technologie introduceert een nieuwe transistorarchitectuur, de zogenaamde gate-all-aroundtransistors, waarbij siliciumkanaaltjes volledig door de gate worden omsloten, in tegenstelling tot de huidige finfettransistors. Deze structuur maakt verdere verkleining van transistors mogelijk zonder dat ongewenste effecten zoals lekstromen optreden. Daarnaast zorgt de compacte opbouw van gaa-transistors voor een hogere transistordichtheid.

AMD zegt in het persbericht ook dat de productie van zijn huidige vijfde generatie EPYC-processors verhuist naar TSMC's nieuwe fabriek in Arizona. Tot nu toe werden de chips van het bedrijf geproduceerd in de TSMC-fabrieken in Taiwan.