Geen storing bij Eduroam-netwerk - correctie

Het Eduroam-netwerk, dat wordt gebruikt om Nederlandse onderwijsinstellingen van internet te voorzien, werkt naar behoren. Eerder meldde Tweakers op basis van een monitoringpagina ten onrechte dat er sprake was van een storing.

Update, 11.54 uur: In een eerder bericht meldden we ten onrechte dat meerdere onderwijsinstellingen problemen ondervonden met het Eduroam-netwerk. Die conclusie was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een overzichtspagina met monitoringaccounts. De pagina in kwestie laat zien welke instellingen hun netwerkstatus via monitoring delen, maar zegt niets over daadwerkelijke storingen. Wel was er vanmorgen bij één onderwijsinstelling een kort intern netwerkprobleem tot ongeveer 8 uur. Dit probleem is inmiddels opgelost.