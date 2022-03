'Intel haalt in 2020 meeste omzet uit chips, AMD, Nvidia en TSMC groeien hard'

Intel behoudt dit jaar zijn koppositie wat de omzet uit leveringen van chips betreft. Dat stelt onderzoekbureau IC Insights in zijn jaarlijkse rapportage. Veel groei is er echter niet bij Intel. Dat is onder meer bij AMD, Nvidia en TSMC wel het geval.

Volgens IC Insights haalt Intel over heel 2020 een omzet van 73,9 miljard dollar uit de leveringen van chips. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is Intel nog altijd de grootste chipleverancier wereldwijd, als het om omzet gaat. Samsung staat op de tweede plek met een geschatte omzet van zo'n 60,5 miljard dollar, een stijging van 9 procent. TSMC behoudt zijn derde plaats, maar groeit hard. De omzet zou dit jaar uitkomen op 45,4 miljard dollar, dat is 31 procent meer dan vorig jaar.

In de Top 15 Semiconductor Sales Leaders die IC Insights jaarlijks samenstelt staan niet alleen chipfabrikanten, maar ook bedrijven zoals Apple, AMD, Nvidia en Qualcomm, die hun chips bij foundries van TSMC en Samsung laten maken.

Nvidia is de grootste groeier. De chips van het bedrijf zouden goed zijn voor een omzet van 15,9 miljard dollar, 50 procent meer dan vorig jaar. Daarmee stijgt Nvidia van de tiende naar de achtste plaats. AMD komt nieuw binnen in de top 15, op de laatste plaats. De chips van AMD vertegenwoordigen een waarde van 9,5 miljard dollar, 41 procent meer dan vorig jaar.

IC Insights zet Apple op de 13e plaats en noemt dat uitzonderlijk, omdat dit de enige fabrikant is die chips ontwerpt die alleen in zijn eigen producten terechtkomen. Die chips worden dus niet los verkocht, maar het onderzoeksbureau schat in dat die een waarde van ruim 10 miljard dollar vertegenwoordigen en dat is 25 procent meer dan vorig jaar. Ook Qualcomm en MediaTek groeien hard, beiden met 35 procent. De bedrijven staan respectievelijk op de zesde en elfde plaats in de ranglijst.

Volgens IC Insights is de grote groei bij TSMC voor een groot deel te danken aan de leveringen van 5nm- en 7nm-socs voor Apple en HiSilicon. Laatstgenoemde is de chipafdeling van Huawei. TSMC maakt op zijn 7nm-procedé ook AMD Ryzen-processors, Radeon-videokaarten en de chips in de Xbox Series X en S en PlayStation 5.

De totale chipmarkt groeit dit jaar met 13 procent naar 355,4 miljard dollar, schat IC Insights. De groei is dubbel zo groot als aanvankelijk werd verwacht. Vorig jaar daalde de omzet uit chips van de leveranciers van de top 15 nog met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.