Taiwan staat TSMC toe om 2nm-chips in VS te maken

De Taiwanese regering lijkt toestemming aan TSMC te hebben gegeven om 2-nanometerchips in de Verenigde Staten te produceren. De minister van Economische Zaken zei dat 'tijden veranderen' en dat TSMC zelf over de investeringen mag beslissen.

De Taiwanese minister J.W. Kuo ging volgens het Taiwanese nieuwsmedium United Daily News niet verder in op de goedkeuring van de maatregel. Het is dus niet duidelijk of TSMC een uitzondering op de bestaande Taiwanese wetgeving heeft verkregen of dat er een ander element in deze zaak van toepassing is.

De wet in Taiwan stelt dat chipbedrijf TSMC zijn geavanceerdste procedés enkel in het land zelf mag maken. Eind 2024 was dat nog de 2nm-node die dit jaar in het land in massaproductie gaat. De testproductie van de N2-node overtrof eind vorig jaar nog de verwachtingen. In 2026 wordt de A16-node vermoedelijk het geavanceerdste procedé. Die A16-node is geavanceerder dan het 2nm-procedé. TSMC had al plannen om 2nm-chips in de Verenigde Staten te produceren. De productie zal in nieuwe Amerikaanse chipfabrieken plaatsvinden die in 2028 operationeel moeten zijn. TSMC krijgt hiervoor een miljardensubsidie van de Amerikaanse overheid.