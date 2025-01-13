Taiwan staat TSMC toe om 2nm-chips in VS te maken

Omdat die beter zijn in dogfights dan de F35.
Niemand dogfights meer... Dat is zo een outdated notion. Gans het idee van de F35 is dat je van langere afstand je tegenstander uit de lucht kan knallen, voordat zij je kunnen zien en reageren.
Is leuk in filmen maar in de praktijk moet je enorme domme zaken uitgehaald hebben om in een situatie te komen. De reden dat je dogfights nog ziet in gevecht simulaties is omdat het deel van de training is. Aka, je engagement word bepaald door de gevechtszone dat op voorhand behaald is.
De reden dat de VS nog F15 koop / upgrade is omdat ze een massive payload kunnen dragen, dat de F35 niet kan. Je stuur F35 eerst in, dat de lucht en grond veiligstellen via strikes met de kleine payload (vijandelijke vliegtuigen, radars, en sam installaties). Dan komen de F15's om de andere assets aan te vallen, bunkers, tanken, en andere strategisch doelwitten. De ene is de precicie / stealth striker, de andere is de pounder wanneer het veilig is.
Als je de keuze hebt tussen een niet stealth en wel stealth dan kies je liever wel stealth voor de hogere prijs. Je moet tegenwoordig gewoon stealth in je arsenaal hebben.
True ... Maar dan komen we terug op catfish zijn punt. Als we niet investeren in onze eigen vliegtuigmakers, dan moet je constant van de VS blijven kopen.
VS: Maakt F35, kost tonnen geld, verkoop aan zichzelf en allies. Kosten worden gedrukt.
EU: Maakt .... kost tonnen geld, maar de helft van de landen koop VS kit, en je export markt is beperkt want de VS gaat niet je vliegtuigen kopen. Gevolg, dezelfde vliegtuig / generatie is 3x meer duurder voor de EU.
Volgende generatie ... nog een grotere gap. De volgende ...
Als we vliegtuigen zouden aankopen op Europa niveau, dan heb je een meer pariteit. De VS hun vliegtuig heeft nog een export markt in Israel/Japan, ... maar het verlies van Europa is voelbaar. M.a.w, de hogere kosten doen meer pijn, en heeft gevolgen voor het aantal dat de VS zelf aankoopt / en toekomst ontwikkeling.
Europa daartegen betaald ook meer dan puur F35 te kopen maar dat geld blijft dan ook meer in Europa (iets dat zoveel mensen overkijken!!!). idem met skill dat we constant verliezen naar de VS, omdat bepaalde jobs gewoon niet gedaan worden in Europa. Gevolg is dat men een pariteit met de VS op gebied van technologie zal behalen, het geld blijft in de EU, en we zijn niet afhankelijk van een wispelturig ally enz.
Maar ja, dat betekend investeren van miljarden, en letterlijk dwingen om ieder land om dezelfde vliegtuig te kopen. Geen 5x verschillende vliegtuigen, over 20+ landen. Aka, er moet een Airbus achtige structuur komen, waarbij iedere land iets maakt, en zo gelukkig gemaakt word. De Euro fighter is zo een concept maar, zelfde probleem, er word geen geld ingestoken, iedereen met elkaar aan het vechten want iedereen hun hun eigen eisen (en industrie bescherming).
Ben al lang voorstander van MEER EU integratie, naar het niveau van de VS. Dat het leger een Federaal/EU aangelegenheid word, en niet een staat/land gebonden is. Je kan local eenheden behouden a la national guard in de VS, maar we moeten naar een EU leger en het gelinkted budget voor ontwikkeling en aankopen.
Het probleem is niet enkel de landen zelf, het is ook de VS. Die zijn gekend voor VS vriendelijke politieker te ondersteunen want veel kans dat diezelfde politieker VS hardware zullen kopen. Feit dat we Putin en propaganda bannen in de EU maar Musk dat effen volop in onze politiek gaat zitten met zijn enorm propaganda kanaal X, daar is het enkel murmured. We zijn ver van enige vorm van EU leger, als we zelf niet kunnen omgaan met iemand zoals musk.