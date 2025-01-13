Xiaomi introduceert Redmi Note 14-smartphonelijn

Xiaomi introduceert de Redmi Note 14-line-up. De smartphonelijn telt vijf apparaten, met zowel reguliere als Pro-varianten. De Redmi Note 14 Pro+ 5G is het topmodel en beschikt over een 6,67”-scherm, een Snapdragon 7s Gen 3-soc en maximaal 12GB aan ramgeheugen.

De Redmi Note 14 Pro+ 5G wordt met een amoledscherm uitgerust. De resolutie van het paneel bedraagt 1220x2712 pixels. Het scherm kan een maximale piekhelderheid van 3000cd/m² aan en ondersteunt een verversingssnelheid van 120Hz. Er is tevens ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10. De fabrikant heeft onder het display een optische vingerafdrukscanner gemonteerd.

De smartphone beschikt over vier camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel en optische beeldstabilisatie. Daarnaast is er op de achterkant van het toestel ook een 8-megapixelgroothoekcamera te vinden en een 2-megapixelmacrocamera. De selfiecamera aan de voorkant van het apparaat heeft een 20-megapixelsensor meegekregen.

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G beschikt over Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 en nfc. De accu van het apparaat heeft een capaciteit van 5110mAh en ondersteunt 120W-snelladen. De smartphone komt met een IP68-rating. Dat wil zeggen dat het toestel zowel stof- als waterbestendig is. Het scherm is ook uitgerust met de technologie 'wet touch'. Hierdoor kan het toestel nog steeds aanrakingen registreren als het scherm nat is geworden.

Redmi Note 14 Pro+ 5G komt in verschillende varianten op de markt. De goedkoopste versie komt met 256GB aan opslagruimte en 8GB ramgeheugen. Daarnaast is er ook een versie met 256GB aan opslagruimte en 12GB ramgeheugen en een versie met 512GB aan opslagruimte en 12GB ramgeheugen. Die laatste versie zal 530 euro kosten.

Xiaomi Redmi Note 14+ 5G. Bron: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi introduceert daarnaast ook een reguliere Redmi Note 14 Pro 5G. Dit toestel beschikt over hetzelfde display als de Pro+-variant, hetzelfde camerasysteem en dezelfde connectiviteit en accucapaciteit. De reguliere Note 14 Pro 5G draait echter op een MediaTek Dimensity 7300 Ultra-chip. De 5110mAh-accu ondersteunt dan weer 45W-snelladen. De Note 14 Pro 5G komt in meerdere varianten beschikbaar met verschillende opslagcapaciteiten. De variant met 512GB opslagruimte en 12GB ramgeheugen kost 450 euro.

Redmi Note 14 Pro

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro beschikt, net als de 5G-varianten, over een 6,67”-amoledscherm. Het display heeft een verversingssnelheid van 120Hz en maximale piekhelderheid van 1800cd/m². De resolutie bedraagt 1080x2400 pixels. Dit toestel draait op een MediaTek Helio G100 Ultra-soc en heeft een 4G-antennte. Deze smartphone heeft een 32-megapixelselfiecamera meegekregen, maar beschikt daarnaast over dezelfde camera-uitrusting als de 5G-varianten. Dit toestel ondersteunt Bluetooth 5.3 en heeft een IP64-rating. Dat wil zeggen dat het toestel tegen spatwater kan en volledig stofbestendig zou moeten zijn. De accu heeft een capaciteit van 5500mAh en ondersteunt 45W-snelladen. De variant met 512GB opslagruimten en 12GB ramgeheugen kost 350 euro.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bron: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 14 (5G)

De Chinese fabrikant heeft ook reguliere Redmi Note 14-smartphones aangekondigd, zonder Pro-label. In dit gamma wordt er een 5G- en een 4G-variant uitgebracht. De 5G-versie heeft een MediaTek Dimensity 7025-Ultra-soc. Bij de 4G-versie is dat een MediaTek Helio G99-Ultra-chip. Beide versies beschikken over een 6,67”-amoledscherm met 120Hz-refreshrate en een piekhelderheid van 2100cd/m². De resolutie van de displays bedraagt 1080x2400 pixels. De schermen bieden ondersteuning voor HDR10 en er is een optische vingerafdrukscanner onder de panelen aanwezig.

De Xiaomi Redmi Note 14 beschikt over vier camera’s, waarvan drie aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een 108-megapixelcamerasensor meegekregen. Er is ook een 8-megapixelgroothoekcamera aanwezig en een 2-megapixelmacrocamera. De selfiecamera kan 20-megapixelplaatjes maken. De smartphone beschikt over Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 en nfc. De accucapaciteit van de 4G-variant bedraagt 5500mAh, terwijl die van de 5G-versie 5110mAh bedraagt. De 5G-versie ondersteunt 45W-snelladen. Bij de 4G-versie is dat 33W. Beide versies worden met verschillende capaciteiten aangeboden. De 4G-versie met 8GB ramgeheugen en 256GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 200 euro meegekregen. De Xiaomi Redmi Note 14 5G met dezelfde hoeveelheid opslagcapaciteit en dezelfde hoeveelheid ramgeheugen kost 300 euro.

Xiaomi Redmi Note 14 5G. Bron: Xiaomi