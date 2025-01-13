Xiaomi introduceert Redmi Note 14-smartphonelijn

Xiaomi introduceert de Redmi Note 14-line-up. De smartphonelijn telt vijf apparaten, met zowel reguliere als Pro-varianten. De Redmi Note 14 Pro+ 5G is het topmodel en beschikt over een 6,67”-scherm, een Snapdragon 7s Gen 3-soc en maximaal 12GB aan ramgeheugen.

De Redmi Note 14 Pro+ 5G wordt met een amoledscherm uitgerust. De resolutie van het paneel bedraagt 1220x2712 pixels. Het scherm kan een maximale piekhelderheid van 3000cd/m² aan en ondersteunt een verversingssnelheid van 120Hz. Er is tevens ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10. De fabrikant heeft onder het display een optische vingerafdrukscanner gemonteerd.

De smartphone beschikt over vier camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel en optische beeldstabilisatie. Daarnaast is er op de achterkant van het toestel ook een 8-megapixelgroothoekcamera te vinden en een 2-megapixelmacrocamera. De selfiecamera aan de voorkant van het apparaat heeft een 20-megapixelsensor meegekregen.

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G beschikt over Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 en nfc. De accu van het apparaat heeft een capaciteit van 5110mAh en ondersteunt 120W-snelladen. De smartphone komt met een IP68-rating. Dat wil zeggen dat het toestel zowel stof- als waterbestendig is. Het scherm is ook uitgerust met de technologie 'wet touch'. Hierdoor kan het toestel nog steeds aanrakingen registreren als het scherm nat is geworden.

Redmi Note 14 Pro+ 5G komt in verschillende varianten op de markt. De goedkoopste versie komt met 256GB aan opslagruimte en 8GB ramgeheugen. Daarnaast is er ook een versie met 256GB aan opslagruimte en 12GB ramgeheugen en een versie met 512GB aan opslagruimte en 12GB ramgeheugen. Die laatste versie zal 530 euro kosten.

Xiaomi Redmi Note 14+ 5G. Bron: Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14+ 5G. Bron: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi introduceert daarnaast ook een reguliere Redmi Note 14 Pro 5G. Dit toestel beschikt over hetzelfde display als de Pro+-variant, hetzelfde camerasysteem en dezelfde connectiviteit en accucapaciteit. De reguliere Note 14 Pro 5G draait echter op een MediaTek Dimensity 7300 Ultra-chip. De 5110mAh-accu ondersteunt dan weer 45W-snelladen. De Note 14 Pro 5G komt in meerdere varianten beschikbaar met verschillende opslagcapaciteiten. De variant met 512GB opslagruimte en 12GB ramgeheugen kost 450 euro.

Redmi Note 14 Pro

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro beschikt, net als de 5G-varianten, over een 6,67”-amoledscherm. Het display heeft een verversingssnelheid van 120Hz en maximale piekhelderheid van 1800cd/m². De resolutie bedraagt 1080x2400 pixels. Dit toestel draait op een MediaTek Helio G100 Ultra-soc en heeft een 4G-antennte. Deze smartphone heeft een 32-megapixelselfiecamera meegekregen, maar beschikt daarnaast over dezelfde camera-uitrusting als de 5G-varianten. Dit toestel ondersteunt Bluetooth 5.3 en heeft een IP64-rating. Dat wil zeggen dat het toestel tegen spatwater kan en volledig stofbestendig zou moeten zijn. De accu heeft een capaciteit van 5500mAh en ondersteunt 45W-snelladen. De variant met 512GB opslagruimten en 12GB ramgeheugen kost 350 euro.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bron: Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bron: Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 14 (5G)

De Chinese fabrikant heeft ook reguliere Redmi Note 14-smartphones aangekondigd, zonder Pro-label. In dit gamma wordt er een 5G- en een 4G-variant uitgebracht. De 5G-versie heeft een MediaTek Dimensity 7025-Ultra-soc. Bij de 4G-versie is dat een MediaTek Helio G99-Ultra-chip. Beide versies beschikken over een 6,67”-amoledscherm met 120Hz-refreshrate en een piekhelderheid van 2100cd/m². De resolutie van de displays bedraagt 1080x2400 pixels. De schermen bieden ondersteuning voor HDR10 en er is een optische vingerafdrukscanner onder de panelen aanwezig.

De Xiaomi Redmi Note 14 beschikt over vier camera’s, waarvan drie aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een 108-megapixelcamerasensor meegekregen. Er is ook een 8-megapixelgroothoekcamera aanwezig en een 2-megapixelmacrocamera. De selfiecamera kan 20-megapixelplaatjes maken. De smartphone beschikt over Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 en nfc. De accucapaciteit van de 4G-variant bedraagt 5500mAh, terwijl die van de 5G-versie 5110mAh bedraagt. De 5G-versie ondersteunt 45W-snelladen. Bij de 4G-versie is dat 33W. Beide versies worden met verschillende capaciteiten aangeboden. De 4G-versie met 8GB ramgeheugen en 256GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 200 euro meegekregen. De Xiaomi Redmi Note 14 5G met dezelfde hoeveelheid opslagcapaciteit en dezelfde hoeveelheid ramgeheugen kost 300 euro.

Xiaomi Redmi Note 14. Bron: Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 5G. Bron: Xiaomi
Kenmerk Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 5G Redmi Note 14
Behuizing 162.53 × 74.67 × 8.75 mm (210.14 g) 162.4 × 75.7 × 7.99 mm (190 g) 162.16 × 74.92 × 8.24 mm (180 g) 162.4 × 75.7 × 7.99 mm (190 g) 163.25 × 76.55 × 8.16 mm (196.5 g)
Scherm 6.67", 2712 × 1220, 120Hz 6.67", 2712 × 1220, 120Hz 6.67", 2400 × 1080, 120Hz 6.67", 2400 × 1080, 120Hz 6.67", 2400 × 1080, 120Hz
SoC Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 7300-Ultra Helio G100-Ultra Dimensity 7025-Ultra Helio G99-Ultra
Geheugen en Opslag 8/12GB Lpddr4x, 256GB/512GB UFS 2.2 8/12GB Lpddr4x, 256GB/512GB UFS 2.2 8/12GB Lpddr4x, 256GB/512GB UFS 2.2 6/8/12GB Lpddr4x, 128GB/256GB/512GB UFS 2.2 6/8/12GB Lpddr4x, 128GB/256GB/512GB UFS 2.2
Camera's 200MP + 8MP + 2MP (achter), 20MP (voor) 108MP + 8MP + 2MP (achter), 20MP (voor) 200MP + 8MP + 2MP (achter), 32MP (voor) 108MP + 8MP + 2MP (achter), 20MP (voor) 108MP + 2MP + 2MP (achter), 20MP (voor)
Accu 5110mAh, 120W 5110mAh, 45W 5500mAh, 45W 5110mAh, 45W 5500mAh, 33W

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 12:53 39

13-01-2025 • 12:53

39

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Reacties (39)

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markg85 13 januari 2025 14:38
Mooie telefoons! Maar een absolute no-go (alle telefoons van Xiaomi) sinds ze het bootloader unlocken hebben ingeperkt naar 1 unlock per persoon per jaar. Jammer :( Tot dat verandert geen Xiaomi meer voor mij.
Andros @markg8513 januari 2025 15:09
Hoe weten ze eigenlijk dat het steeds dezelfde persoon is? Accounts aanmaken met ander naam/mailadres is toch niet zo moeilijk?
dragonlords1 @Andros13 januari 2025 18:01
Markg85 laat het wat simpel klinken. Om te beginnen heb je een telefoonnummer nodig om een account aan te maken. Zodra je een account hebt, geldt er een wachttijd van 30 dagen (een cooldown-periode). Pas daarna kun je via een app een unlock aanvragen. Let wel op dat er maar een beperkt aantal toestellen kan worden ontgrendeld per dag, dus je moet precies om middernacht (Chinese tijd) klaarzitten om je aanvraag te doen. Was je te laat moet je weer een dag wachten. Vervolgens moet je nog een aantal dagen wachten voordat je toestel daadwerkelijk wordt ontgrendeld.
Je mag zoals Markg85 schreef maar één(of enkele?) toestellen per jaar unlocken.

Heb je echter een toestel dat voor de Chinese markt is bedoeld, dan is het (vrijwel) niet mogelijk om het te unlocken, wegens een verbod van de Chinese overheid.

[Reactie gewijzigd door dragonlords1 op 13 januari 2025 18:03]

markg85 @dragonlords113 januari 2025 19:34
Ha :) Ja waarom uitgebreid zijn als het ook simpel kan :P Dankjewel voor de invulling!
Het is helaas echt maar 1 per jaar.

@Andros Je moet een sim kaar in je telefoon hebben, een nummer en een sms kunnen bevestigen, Voor die unlock die je mag doen maken ze het al enorm moeilijk. Wil je meer dan mag? Vergeet het maar. Een account aanmaken is idd simpel maar nu moet je dus ook een nieuwe mail aanmaken en een nieuw telefoonnummer, dat wordt toch al best heel complex.
dgtazzman81 @dragonlords113 januari 2025 22:25
Kleine aanvulling op de uitleg. Er zijn legio mensen op het internet en hier op Tweakers die al blijkbaar maanden, zonder success, bezig zijn om een unlock aan te vragen. Er gaan ook geruchten rond dat het hele systeem al maanden niet weer werkt (al dan niet met opzet).
Zenix @markg8513 januari 2025 16:37
Hetzelfde hier. Je ziet ook dat custom roms makers geen nieuwe Xiaomi's meer echt ondersteunen. Voor lange ondersteuning moet je niet bij Xiaomi zijn, dus dan zijn custom ROMS noodzakelijk.

Zonder die mogelijkheid, is het inderdaad geen optie.
panterarosso @markg8513 januari 2025 22:45
1x zou toch voldoende moeten zijn
!GN!T!ON 13 januari 2025 13:18
Jammer dat het allemaal Mediateks zijn. Niks tegen de performance verder (heb nu al een paar jaar een Nord 2 met een Mediatek), maar custom ROM support is vrijwel altijd non-existent, dat mis ik met de Nord 2 nu toch ook wel, er is niet één goede rom te vinden. Verder vind ik de performance van de telefoon nu nog prima, niks mee, zou alleen graag andere software draaien...
Azbest @!GN!T!ON13 januari 2025 13:50
Er zijn niet veel ontwikkelaars die met Mediatek willen werken, maar het zou zeker kunnen. Mediatek bied open source ontwikkelaars eigenlijk niets. Je moet een vendor zijn als je documentatie en source materiaal wil.
Reverse engineering is nou eenmaal lastig, maar het zal ongetwijfeld een keer gebeuren. Voor oudere chips zie ik al wel custom roms.
The Zep Man @Azbest13 januari 2025 13:55
Er zijn niet veel ontwikkelaars die met Mediatek willen werken, maar het zou zeker kunnen. Mediatek bied open source ontwikkelaars eigenlijk niets. Je moet een vendor zijn als je documentatie en source materiaal wil.
Hoe strookt dit met de GPL? Als het daarmee in conflict is, dan is het wellicht vlotter om achter smartphonefabrikanten aan te gaan.
Kenhas @The Zep Man14 januari 2025 08:33
Wat zou er dan in strijd zijn met GPL? Ik volg het allemaal niet op de voet maar ik dacht dat het altijd een driver probleem was. En die zijn toch niet open source?

Is een oprechte vraag hoor
The Zep Man @Kenhas14 januari 2025 10:25
Wat zou er dan in strijd zijn met GPL? Ik volg het allemaal niet op de voet maar ik dacht dat het altijd een driver probleem was. En die zijn toch niet open source?
De Linux kernel valt expliciet onder GPLv2, niet nieuwer en niet LGPL. Als een driver linkt aan de kernel, dan moet ook daarvan de broncode vrijgegeven worden. Dat moet altijd als een driver/library linkt aan iets dat GPL is.
dgtazzman81 @!GN!T!ON13 januari 2025 13:35
Maakt voor Xiaomi toch niks meer uit, de boot loaders zijn nagenoeg niet meer te unlocken met HyperOS.
L2GX @dgtazzman8113 januari 2025 14:38
Inderdaad, heb een Poco f5 gekocht met het idee er een custom rom op te gooien, maar vooral LineageOS zit er niet 'officieel' op en dan moet je dus gokken met de andere roms, hebben ze alle features, blijven ze stabiel, etc.
Ik zou dus zeggen, als je graag (de optie van) custom roms hebt, kijk dan gewoon op LineageOS of ze de telefoon al ondersteunen voor je koopt.
Bovenop de keuze voor een Qualcomm processor, dus.
The Zep Man @!GN!T!ON13 januari 2025 13:26
Jammer dat het allemaal Mediateks zijn.
De Redmi Note 14 Pro+ 5G is het topmodel en beschikt over een 6,67”-scherm, een Snapdragon 7s Gen 3-soc en maximaal 12GB aan ramgeheugen.
Vlizzjeffrey @!GN!T!ON14 januari 2025 00:34
Het zijn toch niet allemaal Mediateks? Het hoogst geplaatste model, de Redmi Note 14 Pro+ 5G, heeft een Snapdragon 7s Gen 3.
dgtazzman81 13 januari 2025 13:13
Rare SOC keuzes, gezien de Poco X7 die eerder deze week is gelanceerd de veel betere Dimensity 8400 ultra heeft voor aanzienlijk minder geld...

Anders ben ik waarschijnlijk nog een van de weinigen die nog fan is van curved schermen. Toch maar wachten op Motorola Edge 60 in april...

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 13 januari 2025 13:17]

question @dgtazzman8113 januari 2025 13:56
"Geen fan" is voor mij persoonlijk nog zacht uitgedrukt. Ik vind de schermen verschrikkelijk. Geregeld ongewenste registratie van aanrakingen door mijn handpalm en screenprotectors (film) blijven minder goed plakken omdat ze door warmte steeds over the rand schuiven.
dgtazzman81 @question13 januari 2025 14:09
Registratie probleem is eigenlijk weg, in ieder geval bij Motorola, gewoon kwestie van software. Screen protectors hoeven ook geen probleem te zijn, al is het wel lastiger de juiste te vinden, heb voor mijn huidige telefoon 3 merken moeten proberen om eentje te vinden met de goede kromming die goed blijft zitten.

De kromming is het probleem, als die van de protector niet perfect overeenkomt, komt er vuil tussen en laat hij los.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 13 januari 2025 18:31]

metalmania_666 13 januari 2025 13:58
Hoe zit het met software ondersteuning bij Redmi?
Uit het verleden was dat volgens mij niet zo best
rko4u @metalmania_66613 januari 2025 14:08
Maximaal 4 jaar volgens de volgende site.
https://xiaomitime.com/up...ave-been-announced-19645/

Maar inderdaad was het update beleid van mijn Redmi note 7 de reden om voor Samsung te kiezen. Zelfs de security updates kwamen maanden later.

[Reactie gewijzigd door rko4u op 13 januari 2025 14:17]

Brotuck 13 januari 2025 13:15
En de Poco heeft een grotere battery en kan sneller laden.... Het enige voordeel wat ik zie aan deze opzet is de andere camera opzet.
MPIU8686 @Brotuck14 januari 2025 08:06
En de Poco heeft een grotere battery en kan sneller laden.... Het enige voordeel wat ik zie aan deze opzet is de andere camera opzet.
.

Toch heel wat verschillen met de andere Pro's ..
namelijk de lichtste in gewicht en de beste Frontcamera :

Behuizing : 162.16 × 74.92 × 8.24 mm (180 g)

Scherm : 6.67", 2400 × 1080, 120Hz

SoC : Helio G100-Ultra

Camera : 200MP + 8MP + 2MP (achter), 32MP (voor)

en natuurlijk de batterij zoals je zelf al aangaf ..

Batterij : 5500mAh, 45W
Vlizzjeffrey @MPIU868616 januari 2025 23:08
meer MP betekend niet automatisch dat die beter is.
Kapotlood 13 januari 2025 13:15
Xiaomi heeft er helaas nogal last van dat ze een ontzettend onduidelijk namen-gamma aanhouden:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 (5g)
- Redmi 14 Pro 5G
- Redmi 14 Pro

De software en vaak wat zware schil en bloatware daargelaten bieden ze altijd goede hardware aan in mijn ogen, maar als ik in de Xiaomi winkel loop en ik zie deze 4 namen, dan heb ik echt geen flauw idee wat-wat nu precies is.
MPIU8686 @Kapotlood14 januari 2025 07:56
5G lijk me duidelijk toch ?

Waar het niet bij staat, die komen zonder 5G .. ;)
19RAW68 13 januari 2025 13:38
Op de productsite van de Xiaomi Note 14 Pro+ 5G:
AI Beautify
Gender recognition and pro-level beauty features produce richer and more natural effects.

Komt op mij toch wel vreemd over. Lijkt me verder wel een prima smartphone met degelijke specs, maar update beleid lijkt nog niet on par met de bijvoorbeeld Samsung A serie.
Ossi @19RAW6813 januari 2025 14:42
Hahaha, ik zie de did-you-assume-my-gender memes graag langskomen :+
Sinester @Ossi14 januari 2025 16:45
Die onzin bestaat niet in Azie, en die filters zijn daar een ontzettend groot ding en zijn soms extreem geavanceerd in de zin dat je er letterlijk compleet anders uitziet, maar toch niet zeker weet of het een filter is
derooke @19RAW6813 januari 2025 16:00
Ik heb een Samsung s24 me moet zeggen dat ik meer tevreden was van de Xiaomi 13 reeks . Nu zeker dat we gaan moeten betalen voor functies die in de telefoon inbegrepen zijn vanaf ergens dit jaar (er was een tweakers nieuwsbericht over). Bij Xiaomi is het idd 4 jaar maar meestal gaan ze een jaar langer door. Maar tegenover Samsung komt Xiaomi voor bestaande telefoons nog met verbeteringen niet met 'we gaan je nu laten betalen voor ai .' zoals Samsung dit doet. Spijtig voor een Telefoon die 800 euro gekost heeft
Vulcan750 @derooke13 januari 2025 16:50
De Redmi Note reeks van Xiaomi geeft enorm veel waar voor je geld. Eén tip: wacht een paar maanden en er gaat zo 100 euro van de prijs af!
Zeker is de ondersteuning van Samsung langer, maar 4 tot 5 jaar vind ik lang zat. Velen kopen elke 2 jaar een nieuwe telefoon, ik doe er meestal zo'n 4 jaar mee.
Ik heb nu een Redmi Note 12 Pro 5g, een top ding met iit Poco wel goede camera's.

[Reactie gewijzigd door Vulcan750 op 13 januari 2025 16:51]

Phadron 13 januari 2025 13:15
Xiaomi spuugt de ene model na de ander :>
IrBaboon79 13 januari 2025 16:02
Nu ben ik niet zo thuis in alle soorten telefoons, echter dat lijstje lijkt voor die prijs toch een aardige HW bang/buck factor te hebben... als m'n huidige telefoon de geest geeft (die is toch alweer een jaar of 4 oud) lijkt dit best een aardige kandidaat (nee, geen mobiele gamer/power user hier)...
panterarosso @IrBaboon7913 januari 2025 22:44
ja maar al minder dan een paar jaar geleden, in het verleden zag je de redmis max 350
DePruus 13 januari 2025 17:42
Xiaomi begint ook steeds meer toestellen uit te brengen. Je kunt het niet meer normaal volgen. Ze lijken allemaal op elkaar, met kleine variaties. Begint op Apple te lijken. Phones om phones uit te brengen, als nieuw!. STOP DAAR TOCH EENS MEE XIAOMI! Ik heb vorig jaar een nieuwe x6 pro 5g aangeschaft. Keurig Android 15 pas gekregen. En werkt gewoon goed. Maar alweer nieuwe toestellen. Yikes.
MissMe NL @DePruus13 januari 2025 18:12
Dat is toch bij veel bekende merken? Als bedrijf kan je niet achter blijven.
MPIU8686 @DePruus14 januari 2025 07:53
Xiaomi begint ook steeds meer toestellen uit te brengen. Je kunt het niet meer normaal volgen. Ze lijken allemaal op elkaar, met kleine variaties. Begint op Apple te lijken. Phones om phones uit te brengen, als nieuw!. STOP DAAR TOCH EENS MEE XIAOMI! Ik heb vorig jaar een nieuwe x6 pro 5g aangeschaft. Keurig Android 15 pas gekregen. En werkt gewoon goed. Maar alweer nieuwe toestellen. Yikes.
Is toch goed, zo heeft de consument de keuze uit verschillende toestellen en moet ie niet verplicht een duurder model kopen voor een bepaalde functie/camera/batterij te hebben.

Waarbij sommige mensen liever een dunner toestel hebben met een batterij die minder lang meegaat, heb ik liever een zwaardere batterij. Maar ik hoef helemaal geen 200MP camera of een scherm met een hogere resolutie. Bij veel andere merken hang je dan vast aan, wil jij die batterij, dan mag je flink geld gaan neertellen, want die komt met een overkill camera en scherm .. 8)7

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