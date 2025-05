Xiaomi kondigt 15 Ultra met 200-megapixelcamera en Snapdragon 8 Elite-soc aan

Xiaomi heeft zijn 15 Ultra-flagshiptelefoon aangekondigd. De smartphone krijgt een nieuwe Snapdragon 8 Elite-soc van Qualcomm en beschikt over een periscoopcamera met 200-megapixelresolutie. Het toestel komt uit in China voor omgerekend 853 euro.

Xiaomi introduceerde zijn nieuwe 15 Ultra-smartphone tijdens een evenement in China, schrijft ook GSMArena. De grootste upgrade die het toestel meekrijgt ten opzichte van de bestaande 14 Ultra, is de periscopische zoomcamera. Deze krijgt ditmaal zoomniveau van 4,3x ten opzichte van de primaire camera, wat overeenkomt met een brandpunt van ongeveer 100mm. De voorgaande 14 Ultra had het equivalent van een zoomcamera met 120mm-lens.

Tegelijkertijd krijgt de periscoopcamera in de 15 Ultra wel een fysiek grotere sensor, wordt de resolutie opgehoogd van 50 naar 200 megapixel en krijgt deze een lens met groter diafragma, waardoor die meer licht inlaat. Dat moet ervoor zorgen dat de nieuwe camera beter presteert bij weinig licht.

De overige drie camera's zijn vergelijkbaar met die in de 14 Ultra. Ze hebben alle drie een 50-megapixelresolutie. De primaire camerasensor krijgt ditmaal overigens een downgrade in de vorm van een vast f/1,63-diafragma. In de 14 Ultra was het diafragma variabel tussen de f/1,6 en f/4,0. De ultragroothoekcamera heeft ditmaal ook een iets minder brede beeldhoek en de gewone zoomlens heeft juist een iets korter brandpunt.

Het bedrijf voorziet de telefoon van een Qualcomm Snapdragon 8 Elite, die beschikt over de Oryon-cores die ook in Qualcomms Snapdragon X-laptopprocessors te vinden zijn. De Xiaomi 15 Ultra heeft daarmee acht cores, waarvan twee op 4,53GHz en zes op maximaal 3,53GHz. Het toestel krijgt daarnaast 12GB of 16GB Lpddr5x-geheugen en maximaal 1TB aan UFS 4.1-opslag.

Het gebruikte 6,73"-amoledscherm heeft opnieuw een resolutie van 3200x1440 pixels en variabele refreshrate tussen de 1 en 120Hz. Het paneel haalt ditmaal wel een iets hogere hdr-piekhelderheid van 3200cd/m². De accucapaciteit wordt opgehoogd naar 6000mAh, hoewel die accucapaciteit vermoedelijk alleen voor de Chinese markt beschikbaar komt. Internationale modellen krijgen naar verwachting een 5410mAh-accu, schrijft GSM Arena. De laadvermogens blijven verder ongewijzigd: 90W tijdens bedraad laden en draadloos laden tot 80W.

De Xiaomi 15 Ultra kost in China 6499 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 853 euro. Het is niet bekend of en wanneer het toestel precies naar Europa komt en wat deze hier gaat kosten. Xiaomi komt aanstaande zondag, 2 maart, wel met een wereldwijde aankondiging van de 15-serie telefoons, waaronder de Ultra.