Xiaomi komt met RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chips voor Chinese markt

Xiaomi heeft twee RedmiBook-laptops aangekondigd voor de Chinese markt. Beide versies beschikken over 120Hz-displays met een maximale helderheid van 400cd/m² en een Intel Core 220H-cpu. Het is niet duidelijk of de laptops ook naar de EU komen.

Uit promotiemateriaal dat Xiaomi via het Chinese socialemediaplatform Weibo heeft gedeeld, blijkt dat zowel de 14”- als de 16”-versie ongeveer 15,9mm dik zijn. De 14”-variant weegt ongeveer 1,36 kilogram, terwijl de 16”-versie 1,65 kilogram weegt. De kleinere variant heeft een 2,8k-displayresolutie, terwijl het grotere toestel over een 2,5k-resolutie beschikt. Beide displays hebben ondersteuning voor Dolby Vision meegekregen.

De laptops zouden volgens de fabrikant ongeveer 19,5 uur op een enkele acculading meekunnen. Die accu’s hebben naar verluidt een capaciteit van 72Wh. Xiaomi levert ook een 100W-GaN-oplader mee. Hiermee kan de accu via snelladen opgeladen worden.

Xiaomi brengt de toestellen vooralsnog enkel in China uit. De 14”-versie is op het moment van schrijven vanaf 4600 yuan te koop. Dat is omgerekend ongeveer 600 euro. Het toestel wordt voor die prijs met 16GB aan Lpddr5x-werkgeheugen met een snelheid van 6400MT/s en 512GB aan opslagruimte geleverd via een ingebouwde PCIe 4.0-ssd. De 16”-variant gaat vanaf 4800 Chinese yuan over de toonbank. Dat is ongeveer 630 euro. De laptop beschikt dan over 16GB aan Lpddr5x-geheugen en 512 aan opslagruimte. De fabrikant biedt ook andere configuraties aan. Uit de productpagina's valt af te leiden dat het om introductieprijzen gaat. Het is niet duidelijk of en wanneer Xiaomi deze laptops in andere werelddelen zal aanbieden.