Xiaomi komt met RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chips voor Chinese markt

Xiaomi heeft twee RedmiBook-laptops aangekondigd voor de Chinese markt. Beide versies beschikken over 120Hz-displays met een maximale helderheid van 400cd/m² en een Intel Core 220H-cpu. Het is niet duidelijk of de laptops ook naar de EU komen.

Promotiemateriaal Xiaomi RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chipset. Bron: Xiaomi-profiel op Weibo
Promomateriaal Xiaomi RedmiBook-laptops. Bron: Xiaomi op Weibo

Uit promotiemateriaal dat Xiaomi via het Chinese socialemediaplatform Weibo heeft gedeeld, blijkt dat zowel de 14”- als de 16”-versie ongeveer 15,9mm dik zijn. De 14”-variant weegt ongeveer 1,36 kilogram, terwijl de 16”-versie 1,65 kilogram weegt. De kleinere variant heeft een 2,8k-displayresolutie, terwijl het grotere toestel over een 2,5k-resolutie beschikt. Beide displays hebben ondersteuning voor Dolby Vision meegekregen.

De laptops zouden volgens de fabrikant ongeveer 19,5 uur op een enkele acculading meekunnen. Die accu’s hebben naar verluidt een capaciteit van 72Wh. Xiaomi levert ook een 100W-GaN-oplader mee. Hiermee kan de accu via snelladen opgeladen worden.

Xiaomi brengt de toestellen vooralsnog enkel in China uit. De 14”-versie is op het moment van schrijven vanaf 4600 yuan te koop. Dat is omgerekend ongeveer 600 euro. Het toestel wordt voor die prijs met 16GB aan Lpddr5x-werkgeheugen met een snelheid van 6400MT/s en 512GB aan opslagruimte geleverd via een ingebouwde PCIe 4.0-ssd. De 16”-variant gaat vanaf 4800 Chinese yuan over de toonbank. Dat is ongeveer 630 euro. De laptop beschikt dan over 16GB aan Lpddr5x-geheugen en 512 aan opslagruimte. De fabrikant biedt ook andere configuraties aan. Uit de productpagina's valt af te leiden dat het om introductieprijzen gaat. Het is niet duidelijk of en wanneer Xiaomi deze laptops in andere werelddelen zal aanbieden.

Xiaomi RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chipset. Bron: Xiaomi
Xiaomi RedmiBook-laptops met Intel Core 220H-chipset. Bron: Xiaomi

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 14:00 5

06-01-2025 • 14:00

5

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Xiaomi Redmibook 16

geen prijs bekend

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Reacties (5)

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maartenvdezz 6 januari 2025 14:19
Heb een vriend van me een paar jaar geleden de Mi Notebook Pro (2017) aanbevolen. Die werkte als een trein! Heeft ie een stuk langer plezier van gehad dan z'n Surface Pro 4 volgens mij... Ben benieuwd of dit van vergelijkbare kwaliteit is, aangezien dit de Redmi serie is...

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 6 januari 2025 14:19]

gerwim @maartenvdezz6 januari 2025 15:03
Deze heb ik zelf ook gehad, degelijke hardware voor het geld!
dgtazzman81 @maartenvdezz6 januari 2025 16:55
Heb er zelf eentje van 2020-2021 (ergens in die buurt). Doet het nog altijd goed, al is de hardware gedateerd. Zit een MX550 (denk ik) GPU in en die had altijd last met bepaalde spelletjes vanwege brakke drivers, maar voor de rest veel plezier van gehad. Hele goede bouw kwalitiet. De meegeleverde Windows installatie zal vol met 'China' en Xiaomi bloat, maar opgelost door zo veel mogelijk te deleten en een Engelse Windows Pro update er overheen te gooien.

Hoe is de GPU in deze nieuwe SOC's? Zelfde niveau als Lunar Lake? Dan zou ik er best over na willen denken...

EDIT: Zie dat deze laptops al besteld kunnen worden op Ali vanaf ongeveer 850 EURO... De GPU is niet de nieuwere van Lunar Lake, maar nog altijd de oude van de 13xxxH serie, jammer.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 6 januari 2025 17:10]

bb9000 @dgtazzman817 januari 2025 03:08
Gek dat je een ding dat rechtstreeks van de Chinese overheid fabrikant komt niet meteen een paar keer formateert voor ook maar een toets in te drukken?
dgtazzman81 @bb900012 januari 2025 14:45
Gebeurt als je de originele Windows Home vervangt met Pro, boel geformateerd tijdens de upgrade, maar eerst even geprobeerd te werken met wat er origineel opstond.

Met Windows zelf kunnen ze weinig, het risico zit in de apps en software, die heb ik er gelijk afgegooid, na de installatie van AV en firewall. Niet dat ik er gevoelige dingen mee gedaan heb en hij ligt ondertussen al 2 jaar stof te verzamelen in een la.

Niet vergeten dat heel veel 'Westerse' merken, gewoon uit China komen. Veel Westerse laptops zijn gewoon rebadges van Chinese barebones. Risico loop je toch.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 12 januari 2025 14:47]


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