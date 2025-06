Xiaomi gaat klaptelefoon Mix Flip buiten China uitbrengen

Xiaomi gaat zijn klaptelefoon Mix Flip uitbrengen buiten China. Dat moet deze maand nog gebeuren. Waar de telefoon uitkomt en wat de prijs gaat zijn, heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.

De Mix Flip was tot nu toe alleen beschikbaar in China, maar komt naar 'global markets', zegt Xiaomi-topman Lei Jun. Omdat dat moet gebeuren in september, zal de fabrikant vermoedelijk snel meer details bekend gaan maken. Xiaomi zegt niets over de Mix Fold 4. Xiaomi bracht tot nu toe zijn vouwbare smartphones niet buiten China uit.

De Mix Flip is de eerste telefoon van Xiaomi die in de lengte kan worden dubbelgevouwen. Het binnenscherm heeft een diagonaal van 6,86 inch en het scherm aan de buitenkant is 4,01 inch. De accu van het toestel is 4780mAh en kan aan een kabel snelladen op 67W. Net als de Fold 4 kan het draadloos laden op 50W. Er zitten twee 50 megapixelcamera's in het buitenste scherm. De hoofdcamera heeft een f/1,7-lens en de andere camera heeft een f/2,0-lens en kan 2x optisch zoomen. De Mix Flip is in China vanaf omgerekend 760 euro verkrijgbaar.